美濃湖のレンカク生態観察ツアー

　「鳥界のイクメン」ことレンカクは、オスが卵を温めヒナを育てることで有名だ。レンカクが発情期を迎える春から夏、美濃湖はもっとも活気に満ちた季節を迎える。

　美濃湖には、台湾を生息地とするレンカクの姿が見られる。レンカクは発情期になると、異性を惹きつけるために後頭部が金色の羽毛に生え変わり、尻尾も黒くて長くなるなど、まるでドレスアップのような換羽を行う。

　このような貴重な自然風景が、かつては失われかけたことがある。レンカクも、レンカクと共生する植物であるスイレンも、環境の変化によってともに絶滅の危機にさらされたのだ。だが、2017年より美濃の湿地生態を取り戻そうとする民間運動が起こり、政府の協力のもとで保全が進められた。そして、2024年には「レンカク保護連盟」と農業組合が連携し、保全・観光・農業の一体的な価値向上を目指す生態ツアーや観光教育が始められた。

　現在、美濃湖では每月第二土曜に「レンカク生態観察ツアー」が開催され、レンカクの生態観察、綱渡り、SUP（立ちこぎボート）などの体験が可能だ。また、ガイドの引率のもとでスッポン池から改造した水草栽培場に入り、スイレンの収獲や水洗いを経験することもできる。子どもたちは多様な水草が生い茂る池で楽しく遊びながら、美濃の生態環境を知り、地域の生態系を守る知恵を学んでいる。

Enjoy an Ecological Getaway with Meinong Lake’s Pheasant-Tailed Jacanas

　The male pheasant-tailed jacana（雉尾水雉）is known as the “bird world’s model father” as he takes on the responsibilities of incubating eggs and raising young. Every year, during the spring and summer breeding season, Meinong Lake（美濃湖）becomes especially lively with jacana activity.

Cool Off This Summer with Family Fun!

　Surrounded by nature but within city limits, two water spots in Kaohsiung are drawing fun-seeking families this summer. Neiwei Forest Waterway and an indoor facility near Lotus Pond provide families with safe, well-maintained places to play and explore.

Historic Venues and Local Tastes Shape Kaohsiung’s Nightlife

　Kaohsiung’s summer nights offer a distinct charm that is often more enjoyable than the intense daytime heat. As temperatures cool in the evening, the city takes on a more relaxed and inviting atmosphere. The scent of fruit, tea, and alcohol fills the air, creating a distinctly seasonal atmosphere that offers both locals and visitors a chance to relax and unwind.

Discover the Everyday Life of Wanshan Village

　Located in Kaohsiung’s Maolin District, Wanshan Village（萬山部落）is known to locals as “Oponoho.” This Drekay (Rukai) toponym means “a beautiful land bathed in the light of dawn.” The village’s old settlement is famous for its well-preserved clusters of slate houses and ancient rock carvings. In 1956,

Check-in for a Romantic Day Trip in Cijin

　With its blue skies and rolling waves, Cijin is especially captivating in summertime! Spend a day here, savoring the island’s charm amid sunshine, sea breezes, and the enticing scents that drift through every street corner.

