美濃湖のレンカク生態観察ツアー
【◎Winnie ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter】
「鳥界のイクメン」ことレンカクは、オスが卵を温めヒナを育てることで有名だ。レンカクが発情期を迎える春から夏、美濃湖はもっとも活気に満ちた季節を迎える。
美濃湖には、台湾を生息地とするレンカクの姿が見られる。レンカクは発情期になると、異性を惹きつけるために後頭部が金色の羽毛に生え変わり、尻尾も黒くて長くなるなど、まるでドレスアップのような換羽を行う。
このような貴重な自然風景が、かつては失われかけたことがある。レンカクも、レンカクと共生する植物であるスイレンも、環境の変化によってともに絶滅の危機にさらされたのだ。だが、2017年より美濃の湿地生態を取り戻そうとする民間運動が起こり、政府の協力のもとで保全が進められた。そして、2024年には「レンカク保護連盟」と農業組合が連携し、保全・観光・農業の一体的な価値向上を目指す生態ツアーや観光教育が始められた。
現在、美濃湖では每月第二土曜に「レンカク生態観察ツアー」が開催され、レンカクの生態観察、綱渡り、SUP（立ちこぎボート）などの体験が可能だ。また、ガイドの引率のもとでスッポン池から改造した水草栽培場に入り、スイレンの収獲や水洗いを経験することもできる。子どもたちは多様な水草が生い茂る池で楽しく遊びながら、美濃の生態環境を知り、地域の生態系を守る知恵を学んでいる。
