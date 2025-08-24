夏を涼しく！ 親子で素敵な思い出を

【◎文/Winnie ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/曽信耀】

セミの鳴き声とともに、真夏の足音が近づいてきた。リニューアルオープンした内惟森林の河畔遊歩や親子で楽しめるウォーターパークなど、遠出をせずとも気軽に行ける都会のオアシスで暑い夏を心地よく過ごそう！

内惟森林の河畔遊歩道は、高雄ライトレールの「内惟芸術中心」駅や台湾鉄道の「美術館」駅、「内惟」駅に近く、交通アクセスもとても便利だ。暑い夏の日には多くの親子連れがここを訪れ、サラサラと流れる小川で遊び、思い思いに涼をとっている。

内惟森林の河畔遊歩道は、高雄市立美術館、児童美術館、内惟芸術中心などの施設とともに、内惟埤文化園区の敷地内にある。緑地や湖、霧の立ちこめる森林など豊かな自然があり、自然と芸術に親しむのにぴったりの場所だ。

撮影/曽信耀 屋内での水遊びなら、蓮池潭の湖畔にあるウォーターパーク「童遊芸境Tots Land」がおすすめだ。館内には見晴らしのよい幼児プールがあり、暖房完備で気候により水温が調整されるため、冬でも安心して水遊びができる。

館内にはプールの他にも、子どものための多様な学びと遊びのスペースや、お絵かき、DIY、体操といったアクティビティも充実し、一日中楽しく遊ぶことができる。