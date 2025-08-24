ファンタジックな夜に乾杯！ 真夏の爽やか果実カクテル

快訊

Love Kaohsiung
Aqua Vitae Bistro
Aqua Vitae Bistro

【◎文/李瑰嫻　◎翻訳/有田夏子　◎撮影/Carter】

　真夏の高雄は、夜にいっそう輝きを放つ。ほろ酔い気分の繁華街では、フルーツやお茶の香りの爽やかなカクテルが目白押しで、夏にぴったりの味わいが、地元の人々や旅人たちの心身を心地よく潤している。

Aqua Vitae Bistro
Aqua Vitae Bistro
　Aqua Vitae Bistroは、かつて台湾電力の職員宿舎として使用された古い建物が立ち並ぶ桂林街にひっそりと店を構えている。店の建物はもともと工場長の社宅だったが、古い建物の特徴を残しつつ西洋的なインテリアを取り入れた改装により、シックで洗練されたお店へと生まれ変わった。

　フルーツやお茶の香りが溶け込むオリジナルカクテルも豊富で、甘い気分や独特な風味が楽しめる。季節ごとに変化するメニューの数々は、フランス料理を土台として台湾風のアレンジが加えられたものだ。店にはバーカウンターだけではなく、グループ利用に最適なテーブル席もある。

小島茶酒
小島茶酒
　レトロな一戸建て家屋の一階を改装した小島茶酒は、まるで隠れ家のようなお店だ。洗い出しの床を照らす白熱電球の光や布張りのソファがレトロな雰囲気を醸し出し、一歩足を踏み入れれば、懐古趣味とアバンギャルドが共存する魅惑的な世界が広がっている。

　お茶を交えたカクテルの数々は、台湾茶の自然な甘さを損なうことなく、繊細で多層的な風味を引き出す店の看板メニューである。滷味（台湾風煮込み料理）、旗魚黒輪（カジキのさつま揚げ）、大腸包小腸（もち米のソーセージで肉のソーセージを包んだ料理）といった台湾の屋台料理との相性も抜群で、高雄特有の味わいが楽しめる。

小島茶酒
小島茶酒

