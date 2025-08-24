石板家屋と原住民料理 萬山村の山林の日常

【◎文/RH ◎翻訳/有田夏子 ◎撮影/Carter ◎写真提供/高雄市茂林区萬山社区発展協会】

高雄市茂林区にある萬山村は、地元の原住民語で「オポノホ（朝日の照らす美しい土地）」と呼ばれ、もともと石板家屋や岩堀りアートなどの遺跡で有名な場所にあったが、住民の生活の利便性を考慮して、1956年より今の場所に移転された。現在では、旅行者が村の生活を体験できるよう、地元の発展協会が中心となって文化の紹介や体験イベントを開催している。

撮影：Carter 近年では、村の原住民族が主食にしていた油芒（台湾アブラススキ）を再び栽培し、クッキーやポップコーン、シリアルといった現代的な食品に応用している。また、「原住民族のカレー」ことSisiaは、伝統的なチマキ料理Cinavuの材料となる豚肉、サトイモの粉、毛束草の葉をチマキの形にはせずに一緒に煮込み、ご飯に添えて食べる料理であり、「手抜き版のCinavu」とも呼ばれている。そして、伝統料理「スペアリブと木豆のスープ」には、山柚（カンペレイア・マニラナ）の葉を加えることで、爽やかな香りとまろやかさ、山の息吹がプラスされた。

伝統文化を継承するため、移転後の村にも旧村と同様の石板家屋や青年集会所が建設されている。石板家屋は空気の自然な対流を利用する建築構造を持つことから、「呼吸する家屋」と呼ばれている。肉を保存したり携帯しやすくするために燻製を作る炊事場は、蚊やハエなどを追い払うのにも役立ち、まさに先人の知恵の結晶である。

萬山村では、原住民料理に狩り体験、夜間散策コースなど、旅行客が現地の文化を体験し、村の魅力を満喫できるコースが充実している。

写真提供：高雄市茂林区萬山社区発展協会

高雄市茂林区萬山社区発展協会

https://www.facebook.com/oponoho2022/