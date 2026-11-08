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山海之間　高雄人的秋冬餐桌

聯合新聞網／ 高雄畫刊
綠色友善餐廳將有機與友善食材融入餐食，每一口都有主廚對風味與土地的用心。（攝影/Carter）
綠色友善餐廳將有機與友善食材融入餐食，每一口都有主廚對風味與土地的用心。（攝影/Carter）

　　時序來到11月，天氣逐漸轉涼，同時迎來物產豐饒的季節。從田野間的特色農作，到鮮美的漁產，豐富的資源，孕育出高雄多元而獨特的風土滋味。每一道端上餐桌的料理，不只是土地的饋贈，更凝聚著農友、漁民與地方職人長年的用心。

　　旗山農友堅持友善耕作，守護稻田成為草鴞安心棲息的家；田寮古亭社區打造具有在地特色的「古力豬」；從內門西拉雅族人復育傳統作物、找回祖先的飲食記憶，到彌陀青年以料理推廣家鄉漁產，每一份努力，都讓地方特色得以延續，展現高雄農漁產業的不同風貌。

　　 隨著時代變遷，土地上的故事不斷寫下新篇章。面對人力需求與環境永續等挑戰，青年投入智慧農機研發，運用創新技術減輕農友負擔；餐廳主廚選用當令食材，將在地農產融入料理，將珍惜土地的理念延伸到餐桌。傳統與創新相互交會，為高雄注入新的活力，帶來更多發展的可能。

　　一座城市的豐富，不只展現在建設與產業的發展，更蘊藏於土地孕育的物產，以及人們對家鄉的深厚情感。

　　高雄有山、有海，有無數默默耕耘、用心守護地方的人。邀請大家跟著季節走訪產地、品味當令好味，認識高雄風土與人情，感受這片土地最踏實、溫暖的滋味。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.11】

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時序來到11月，天氣逐漸轉涼，同時迎來物產豐饒的季節。從田野間的特色農作，到鮮美的漁產，豐富的資源，孕育出高雄多元而獨特的風土滋味。每一道端上餐桌的料理，不只是土地的饋贈，更凝聚著農友、漁民與地方職人長年的用心。

一塊田的百年 永田農家的新日常

大社尖山腳下，住著一戶三代務農的盧姓人家，他們的生活始終與這處土地緊密相連。從稻米、番薯到果樹，百餘年的耕作歲月，留下不同世代的農家選擇。近四年前，第三代盧定楠返鄉，接下父親種了近四十年的土芭樂老欉，並創立「永田農家」品牌，為熟悉的古早果香開拓新的出路，也讓家族與土地的情感，在新一代手中持續延伸。

酵素土雞皮蛋 那瑪夏孕育的農業新意

提起那瑪夏，人們常想起山林間的螢火蟲、甜美的水蜜桃與豐富的部落文化。其實，這座山城的故事，可從餐桌上細細品味。喝山泉水、吃水果酵素飼料的土雞，產下的鮮蛋經悉心加工，成為風味獨特的皮蛋。土地的滋養與農友的巧思，讓深山的好滋味走進日常，也為原鄉農業開拓新的可能。

從鹽田到藍田 一所學校長在土地上

採訪當天，沒有圍牆的校園一眼望去，寶藍色操場顯得格外醒目。在通知校方抵達前，攝影師站上學校邊緣的分隔島，準備順手拍下學童在操場活動的畫面，沒想到才剛站定，警示音立刻響起，保全也隨即趕到。原來，看似開放的校園，其實藏著一套隨時啟動的安全防護機制。

期待草鴞住下的搖滾稻田 飄出旗山新米香

秋末的旗山北端，綠中帶黃的稻浪在山谷微風中層層起伏。在這片不灑農藥、不施化肥的稻田中，農場主人黃盟生正忙著檢視稻穀的成熟度，他以自然農法耕作，並在田區周邊保留隔離帶，盡可能降低鄰近農田對耕作環境的影響。

泥岩地上的牧場 田寮古力豬走上全臺餐桌

山谷間吹著微風，田寮古亭社區的活動場地早已升起熊熊炭火，整隻架在烤架上的全豬隨著鐵架轉動，油脂滴落在燒紅的木炭上，激起「滋滋」聲響。社區鄉親三三兩兩圍攏過來，宴席桌上則放著一包包古力豬肉片，準備放進火鍋裡烹煮。炭火、肉香與人聲交織，現場洋溢著熱鬧的聚會氣息。

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