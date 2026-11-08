山海之間 高雄人的秋冬餐桌
時序來到11月，天氣逐漸轉涼，同時迎來物產豐饒的季節。從田野間的特色農作，到鮮美的漁產，豐富的資源，孕育出高雄多元而獨特的風土滋味。每一道端上餐桌的料理，不只是土地的饋贈，更凝聚著農友、漁民與地方職人長年的用心。
旗山農友堅持友善耕作，守護稻田成為草鴞安心棲息的家；田寮古亭社區打造具有在地特色的「古力豬」；從內門西拉雅族人復育傳統作物、找回祖先的飲食記憶，到彌陀青年以料理推廣家鄉漁產，每一份努力，都讓地方特色得以延續，展現高雄農漁產業的不同風貌。
隨著時代變遷，土地上的故事不斷寫下新篇章。面對人力需求與環境永續等挑戰，青年投入智慧農機研發，運用創新技術減輕農友負擔；餐廳主廚選用當令食材，將在地農產融入料理，將珍惜土地的理念延伸到餐桌。傳統與創新相互交會，為高雄注入新的活力，帶來更多發展的可能。
一座城市的豐富，不只展現在建設與產業的發展，更蘊藏於土地孕育的物產，以及人們對家鄉的深厚情感。
高雄有山、有海，有無數默默耕耘、用心守護地方的人。邀請大家跟著季節走訪產地、品味當令好味，認識高雄風土與人情，感受這片土地最踏實、溫暖的滋味。
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.11】
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