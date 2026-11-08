一塊田的百年 永田農家的新日常

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

大社尖山腳下，住著一戶三代務農的盧姓人家，他們的生活始終與這處土地緊密相連。從稻米、番薯到果樹，百餘年的耕作歲月，留下不同世代的農家選擇。近四年前，第三代盧定楠返鄉，接下父親種了近四十年的土芭樂老欉，並創立「永田農家」品牌，為熟悉的古早果香開拓新的出路，也讓家族與土地的情感，在新一代手中持續延伸。

山與平原間的農家歲月

「以前人們要上山採集、採筍，尖山腳就是出發的基地。」盧定楠說，這裡位於觀音山麓，是山區與平原的交界，山上的物資往平原運送，往往得先經過這裡。阿公家的大井，曾是往來的人停腳歇息的地方。從茅草屋到今日樓房，盧家在此生活已逾百年，見證著地方與農村生活的變遷。

阿公早年耕作的田地約一公頃，多位於住家周邊，種過稻米、番薯、綠竹筍、芒果與木瓜等作物，依循土地條件安排種植，讓四季都有不同收成。如今，盧定楠向叔叔承租土地，並申租國有耕地，重新在熟悉的土地上延續家族的農耕記憶，繼續照顧叔叔田裡那批由父親種下、歷經四十多年的老欉芭樂。隨著世代更迭，家族耕作的範圍逐漸改變，田裡的作物不斷轉換，但盧家與尖山腳的深厚連結，始終在日復一日的耕作中延續。

盧家在尖山腳下已世居百年，屋前田地自父親那代起便種植土芭樂。（攝影/曾信耀）

把父親的名字留在田裡

盧定楠學傳播出身，曾與朋友合開公司、製作影片。隨著產業環境變化，他開始思考轉換跑道，父親過世後，決定返鄉務農，並取父親的名字創立「永田」品牌。

面對兒子返鄉務農，母親起初難免擔心。農事既辛苦，收成後能否順利銷售，更攸關經營成敗。盧定楠則抱持著務實的態度說：「事情總要做了才知道，我們努力做出成績就好。」理解母親的顧慮，他選擇以行動證明自己的決心，從耕作到經營，一步步摸索出適合自己的方式。

母親曾擔心盧定楠返鄉務農辛苦、收入不穩，如今母子並肩，照料家中老果園。（攝影/曾信耀） 過去雖曾跟著父親下田，但真正接手後，盧定楠才體會到，務農所需的知識與技術遠比想像中更多。為了補足專業，他走進農業改良場上課、參加民間培訓課程，透過高雄市政府農業局開設的課程，結識加工與行銷領域的夥伴，逐步補足從生產到銷售所需的能力。

不同於長輩多樣栽種的傳統方式，他將生產重心聚焦在土芭樂與烏殼綠竹筍，讓田間管理更有效率，也更容易掌握作物品質。對盧定楠而言，返鄉不只是接下父親留下的農田，更是重新思考土地如何經營、農產品如何走向市場，讓老一輩累積的耕作經驗，在新的時代找到延續的方式。

老果香找到新的去處

永田種植的宜蘭白芭樂，果實小巧，成熟後外皮轉為脂黃色，果肉柔軟綿密、酸甜多汁，散發濃郁的古早味香氣。不少客人會特地訂購，送給家中長輩或孩子品嘗，正是看中這份柔軟細緻的口感。

然而，這份好滋味其實得來不易。接手果園後，盧定楠將父親的慣行農法改為有機耕作，初期果實風味雖好，外觀卻不如預期，讓他一度萌生砍除果樹的念頭。就在猶豫之際，食品業者主動洽談加工收購，意外為果園開啟另一條出路，讓他重新看見土芭樂的附加價值。

如今，土芭樂種植面積從兩分地擴展至約一甲，除了少量供應鮮果，大部分果實轉作成果汁、冰品、啤酒、果乾及生乳捲等各式食品的添加食材，讓熟悉的老欉果香，跳脫鮮果的形式，展現更多元的風貌。

圖為甜點業者使用永田農家的土芭樂生產的蛋糕品項，土芭樂香氣濃郁、口感滑順綿密。（攝影/曾信耀）

用新方法照顧老土地

栽培上，盧定楠使用有機防治資材、微生物資材及自製優格發酵液照顧果樹。灌溉則導入定時及手機控制，減少每天往返開關水的時間；面對分散各處的果園，他設置微氣象站，蒐集雨量、日照與土壤水分等資訊，作為田間管理的依據。

微氣象站如同果園的觀察員，協助盧定楠判斷灌溉與防治的時機。（攝影/曾信耀） 返鄉務農的路上，盧定楠獲得不少人的協助，因此希望將這份支持回饋給地方。他添購農業機具，協助其他農民就地粉碎修枝後留下的廢棄枝條，讓枝條能回歸田間，作為有機質來源，減少農業廢棄物，也為土地增加養分。

盧定楠以農業代耕協助處理廢枝，讓農民多一種取代焚燒的選擇。（攝影/曾信耀） 從祖父順應四季安排作物，到父親種下陪伴近四十年的土芭樂，再到盧定楠以品牌、加工與科技開展新的農業想像，三代人的耕作方式各有不同，對土地的牽掛卻始終如一。百年的農家故事，就在每一代人的接棒與創新之間，隨著枝葉生長、果實成熟，繼續迎向下一個四季。

• 永田農家

地址：高雄市大社區大社里大社路102號

電話：0937-222-224