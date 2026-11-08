從鹽田到藍田 一所學校長在土地上

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter】

採訪當天，沒有圍牆的校園一眼望去，寶藍色操場顯得格外醒目。在通知校方抵達前，攝影師站上學校邊緣的分隔島，準備順手拍下學童在操場活動的畫面，沒想到才剛站定，警示音立刻響起，保全也隨即趕到。原來，看似開放的校園，其實藏著一套隨時啟動的安全防護機制。

藍田國小是座沒有圍牆的智慧建築校園。（攝影/Carter）

沒有圍牆又像迷宮 以生為本的好玩學校

高雄市楠梓區藍田國小緊臨高雄大學，是座沒有實體圍牆的智慧校園。從籌備處主任到創校校長，陳秉筠一路陪伴學校規劃與誕生。她表示，校園透過「AI電子圍籬」進行安全管理，雖然沒有實體圍牆，卻能更精準地掌握校園周邊動態。

相較於十多年前的紅外線感應系統，容易因動物誤闖而觸發警報。現在AI電子圍籬可辨別人形，有外人接近會發出警示聲響，並透過人臉辨識追蹤闖入者位置，讓保全依系統顯示前往查看。若警示聲持續響起，未經保全解除，系統還會直接通報警察局。

藍田國小設置AI電子圍籬控管校園安全。（攝影/Carter） 除了科技防護，校園的建築規劃也處處以學生需求為出發點。陳秉筠說明，建築採「樹形」設計，錯落空間串連不同活動場域，有別於一般「ㄇ字型」建築，孩子穿梭其間，彷彿走進一座充滿探索樂趣的迷宮。

楠梓區藍田國小創校校長陳秉筠。（攝影/Carter） 「當然，不蓋圍牆需要更多的溝通和建立信任。」陳秉筠表示，除了AI電子圍籬，校園也透過細節設計守護學童安全。例如，一樓低年級廁所設於兩間教室之間，減少低年級學童在課堂中外出；教室門口設置於建築內側、教室外側大面窗戶可清楚看見教室外動向，都是保護學童安全的設計。此外，公共空間採圓柱結構、中庭鋪設運動地墊等，是為了降低學童在校園活動的受傷風險。

藍田國小圖書館自定圖書分類。（攝影/Carter） 另外受到學生喜愛的圖書館，學校捨棄一般圖書館的《中文圖書分類法》，改以學童的興趣與生活經驗出發，重新設計圖書分類，例如以「有沒有這麼好吃！？」分類食物相關書籍、「盛放的萬事萬物」引領孩子探索奇幻世界，透過有趣又貼近童心的分類方式，提升學童的閱讀興趣。

與土地共榮共存的永續校園

藍田國小所在地早期為土地較貧瘠、土壤含鹽量較高的地區，舊稱「下鹽田」，鄰近的橋頭一帶則有「頂鹽田」之稱。後附近重劃為「高雄大學特定區」，取「藍田種玉」之意，當地更名為「藍田」。隨著半導體產業廊帶成形與建案帶動，大量新移入人口的就學需求，且適逢高雄市政府積極推動淨零轉型，全國首座採全鋼構建築、融合永續環保理念的藍田國小便應運而生。

藍田國小永續行動以學校建築就地取材。（攝影/Carter） 陳秉筠回憶，建校期間曾進行3次樹木調查，校地內共有200多棵樹，對於樹木直徑超過30公分者，便設法區內移植；甚至為了保留操場上一棵大樹，特別微調設計方向，以最大限度努力留下將近200棵樹與新校舍共存。另外，也設置2套太陽能發電迴路，結合儲能系統，再加上綠建築的通風設計降溫，啟用後，朝向校園電力自主的目標邁進。

藍田國小保存近200棵樹與新校舍共存，甚至為這棵樹微調設計。（攝影/Carter） 藍田國小建築屋頂太陽能板。（攝影/Carter） 在確認必須於115年8月開學、工期僅有兩年的壓力下，校園興建工程每一步都是挑戰。全鋼構的工法遇上烏俄戰爭、美伊戰爭的影響，擔心建材無法順利進口；原校地的廢棄土石問題，也為施工帶來考驗。回首來時路，陳秉筠非常感謝所有施工團隊與市府協助，因為彼此團結一心，最終學校能如期如質完工。

孩子需要真實在地的永續課程

永續建築也是最好的教材。教務主任陳世虎分享，藍田國小校訂課程有全國首創的「兒童哲學」與結合環境教育的「永續行動」兩門課程。分別從思考探索與實務行動，引導學童培養面對未來的關鍵能力。面對AI時代，「兒童哲學」透過提問、討論與思辨，帶領孩子練習獨立思考、覺察問題；「永續行動」則以真實、在地的素材為核心，讓孩子從校園建築出發，觀察環境、發現問題，進一步思考解決方法，並將想法轉化為具體行動。教師們以校園為起點，讓永續不只是課本上的知識，更是能夠親身實踐的生活經驗，未來也將課程延伸至周邊社區，引導學童在思考與實作中深化對土地的認識，建立與環境共好共存的態度。

藍田國小教務主任陳世虎。（攝影/Carter） 最後，我們問陳秉筠校長，最希望藍田的孩子離開校園時，能帶走什麼？她毫不猶豫地回答：「願他們愛智、講理、靈魂自由，成為自己想要成為的人。」回答這最後一題，她眼底彷彿閃爍著光芒。對她而言，永續校園不只要為孩子打造友善的學習環境，更希望透過教育，陪伴每個孩子找到自己的方向，成為獨立思考、勇於追尋理想的人。

• 高雄市楠梓區藍田國民小學

電話：07-3648211

地址：高雄市楠梓區大學十一街500號