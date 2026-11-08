期待草鴞住下的搖滾稻田 飄出旗山新米香

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/黃盟生】

秋末的旗山北端，綠中帶黃的稻浪在山谷微風中層層起伏。在這片不灑農藥、不施化肥的稻田中，農場主人黃盟生正忙著檢視稻穀的成熟度，他以自然農法耕作，並在田區周邊保留隔離帶，盡可能降低鄰近農田對耕作環境的影響。

曾在台上刷吉他的樂手，如今雙腳穩穩踩進泥濘，他笑談起自己這輩子的「宿命」：「你看我的名字，『黃』是兩隻腳撐起一片田，『盟』是日月在田盤上，『生』就是稻田裡的生物都歸我管！」

在這片取得「友善草鴞農產品標章」的自然農法水稻田裡，每一粒金黃飽滿的新米，不只是秋冬餐桌上的主食，也承載著農人守護土地與生態的心意。

自碾白米（右）及糙米。（攝影/Carter）

二期稻的逆境考驗：以時間與水分換來的軟Q好米

時序走入秋冬，將逢二期稻收割之際。「二期稻就像跟老天爭一口飯，因為成長環境比一期稻要嚴格得多。」黃盟生直言，相較於一期稻，二期稻的生長期間正好碰上夏季高溫與颱風季節，不僅得面對西南氣流帶來的強降雨、颱風豪雨，還要克服高溫環境下的病蟲害挑戰，每一階段都考驗著農人的田間管理與應變能力。

走自然農法與友善耕作這條路，稻米產量往往不如慣行農法。黃盟生分享，別人一分地能收近兩千台斤，他卻常常只有三、五百斤，遇上天災甚至還曾面臨整批收成化為烏有的困境，「但熬過來的米，最是珍貴。」

黃盟生的農田與生態共好。（攝影/Carter） 為了留住稻米最好的風貌，他堅持讓稻穀在田間自然熟成至金黃色，待稻穀水份降至約 25～26 度時才採收，並在收割後六小時內送進自家的烘乾機，以48度低溫仿效傳統日曬的方式緩慢烘乾，直到水分降至約14.5％，再放進專屬冷藏室裡保鮮。

「剛碾出的新米就像青少年的體魄，正處在巔峰期，煮起來晶瑩剔透又Q彈。」他眼中泛著神采說道，這一碗新米飯，盛滿了秋冬最踏實的滋味。雖然產量不高，黃盟生卻不願輕易調高售價，而是師法「一尾虱目魚從頭吃到尾」的智慧，把稻米的價值發揮到極致。不僅自碾白米、糙米，並將糙米焙炒為香氣溫潤的玄米茶，還自製「⾒糠」快樂米糠，甚至研發米糠麵包。「一粒米做出五種商品，既不浪費土地的給予，也撐起了農夫的生計。」

一粒米做出多種商品，自製玄米茶（上圖左）、「⾒糠」快樂米糠（上圖右）及米糠麵包（下圖）。（攝影/Carter）

把衝浪板拖進水田：搖滾樂手的自製農具哲學

黃盟生的人生轉折，始於2001年父母相繼意外離世。那時回到家鄉的他，看著老一輩頂著烈日拉著管線噴灑農藥、藥劑隨風飄散的景象，心中萌生了強烈的念頭：「我要讓這塊土地留下更有意義的價值。」

然而，不噴農藥、不施化肥的堅持，在傳統農村無異於一場冒險。面對拔不完的雜草與啃食秧苗的福壽螺，體內流著搖滾血液的黃盟生，索性用「玩樂的心態」來化解農忙的辛苦。

他發揮創意，把衝浪板改裝成浮水除草船，後頭綁上鐵鍊，仿效日本木村秋則的自然農法除草方式；前頭則配備自製的雙頭桿，一端是撈網、一端是割草刀，一邊除草還能一邊戴著耳機聽音樂。

發揮樂手的創意浪漫，黃盟生將衝浪板改裝為浮水除草船，搭配鐵鍊與自製雙頭工具，在水田裡踏出一套省力又幽默的耕作節奏。（上：攝影/Carter、下：圖片提供/黃盟生） 把務農變得有趣，同樣展現在他看待世界的方式。如水田裡肥碩的福壽螺，他笑稱不殺生，而是「送牠們去水溝看看外面的世界」，將牠們移放至田邊水溝；鄰田的麻雀常把稻穀吃個精光，但麻雀來到他的田邊，卻奇蹟似地停在電線桿上觀望，直到收割後才成群下來撿拾碎粒，成了他口中「與麻雀的魔幻約定」。

讓萬物在此開趴：草鴞友善農田的生態交響樂

這份對生態環境的呵護，讓他順利取得「友善草鴞農產品標章」。台灣特有亞種草鴞是第一級瀕臨絕種保育類野生動物，多棲息於西南部淺山丘陵與農耕草生地，過去農地使用的滅鼠藥與化學農藥，可能透過食物鏈造成草鴞二次中毒，威脅族群生存，而「友善草鴞農產品標章」則鼓勵農友採取友善耕作方式，維護農田生態，營造草鴞能安全覓食的友善環境。

立在田埂間的棲架迎風矗立。（攝影/Carter） 黃盟生在田埂邊保留隔離帶、架設猛禽棲架與縮時攝影機，記錄多樣的鳥類身影；夜晚巡田撈螺時，也不時與蛇類等野生動物相遇。他笑說：「生態越好，物種就越豐富，田裡每天都像在開派對。」

田埂邊的縮時攝影機記錄多樣鳥類身影（由上而下：領角鴞(貓頭鷹，台語：鵠黃koo-n̂g)、大冠鷲(老鷹)、樹鷚(同六發音)、五色鳥）。（圖片提供/黃盟生） 這張標章象徵的不只是一份榮譽，更是他長年堅持友善耕作的成果，讓這片水田不只是糧食產地，也成為野生動物活動與覓食的友善空間；而消費者吃進嘴裡的每一口新米，都是支持友善農業、守護土地生態的一種選擇。

農場以零農藥殘留的嚴格標準，取得全台首張「草鴞友善農作標章」，替瀕危猛禽保留珍貴的覓食棲地。（攝影/Carter） 「這輩子不求名、不求大富大貴，能在這片田裡做好一件有意義的事，就夠了。」站在田中央的黃盟生，用一輩子的骨氣與浪漫，在旗山的土地上彈奏出一首最純粹的稻米樂章。

• 搖滾水稻農場

電話：0932-837-765

• 黃盟生：FB（私訊聯繫，白米、糙米、糙米胚芽及養生糙米茶可宅配訂購，運費另計）

• 神農市集（搖滾水稻農場攤位）

地點：高雄市鼓山區凹仔底森林公園

時間：每月第四週（依市集公告為準）

販售商品：白米、糙米、糙米胚芽、養生糙米茶，以及限量窯烤米糠麵包

• 旗農小舖

地址：高雄市旗山區中山路65號

販售商品：糙米、糙米胚芽、養生糙米茶