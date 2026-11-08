泥岩地上的牧場 田寮古力豬走上全臺餐桌

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/古亭社區發展協會、高雄餐旅大學程玉潔副教授】

山谷間吹著微風，田寮古亭社區的活動場地早已升起熊熊炭火，整隻架在烤架上的全豬隨著鐵架轉動，油脂滴落在燒紅的木炭上，激起「滋滋」聲響。社區鄉親三三兩兩圍攏過來，宴席桌上則放著一包包古力豬肉片，準備放進火鍋裡烹煮。炭火、肉香與人聲交織，現場洋溢著熱鬧的聚會氣息。

（攝影/Carter） 「這頭古力豬，是我們在地通過產銷履歷的嘉田一畜牧場養出來的。」古亭社區發展協會總幹事許淑英在散逸香氣的餐桌前笑著招呼大家。在以白堊泥岩、寸草不生聞名的田寮惡地，這一口肉香，是泥土裡長出來的奇蹟，也是田寮人世代刻苦耐勞最溫暖的印記。

土黏水鹹的惡地 養出骨力打拚的人

走進田寮，映入眼簾的是月世界蒼茫起伏的灰白山脊，受雨水侵蝕的泥岩寸草不生，連平整的耕地都難以尋覓。「我們田寮沒有半塊水田，早年居民只能順著地勢種刺竹、自溪流引水築農塘積蓄水源。」許淑英回憶，早期塑膠製品尚未普及時，田寮人用刺竹編成魚簍，銷往湖內供養虱目魚的魚塭使用；後來，居民又利用貧瘠的畸零地養放山雞、興建豬舍，逐步發展出一套適應惡地環境的畜牧產業。

田寮月世界的泥岩惡地難以耕作，讓在地居民順應環境發展畜牧，走出屬於田寮的產業之路。（攝影/Carter） 古亭社區的豬隻飼養量占了整個田寮區的三分之二，聚落裡許多豬舍都已傳承三代。然而，傳統養豬戶過去只能依賴中盤商收購或送往肉品市場拍賣，面臨農村人口高齡化與市場價格起伏，也難以建立地方自己的品牌聲量。

嘉田一畜牧場與田寮區農會合作，以農會品牌「田那堤」行銷古力豬，拓展在地特色畜產品的市場能見度。（攝影/Carter） 為了不讓惡地長出的產業隨歲月凋零，社區從五年前開始思考走自己的路。「田寮的地『土黏水鹹』，但住在這裡的人最『骨力（kut-la̍t）』！」許淑英說，當初註冊品牌時，便取了古亭的「古」，加上象徵勤儉打拚的「骨力」，將古亭在地飼養的豬隻正式定名為「古力豬」。

這份「骨力」也體現在新一代的堅持上。以在地的嘉田一畜牧場為例，採用一貫式養殖系統，從母豬配種、繁殖、哺育到育肥，全在同場細緻管理；飼養過程透過飼料與日常照料調養豬隻體質，並遵循產銷履歷規範。許淑英表示，如今社區已有第三代青年返鄉接棒，產銷履歷不再只是官方認證，而是讓老牌豬舍贏得市場信賴的通行證。

古亭社區發展協會總幹事許淑英長期投入地方事務，從早年的刺竹魚簍到如今的古力豬品牌，見證田寮在不同環境與時代下走出的產業發展歷程。（攝影/Carter） 嘉田一畜牧場採一貫式養殖管理，從飼料定量、日常照料到落實產銷履歷規範，層層把關飼養品質。（圖片提供/古亭社區發展協會）

大學走入產地：不神化口感 把安心端上日常餐桌

有了好的食材，如何打破「田寮只有土雞城」的刻板印象，真正走進現代都會家庭？高雄餐旅大學程玉潔副教授帶領的USR團隊，成了推動轉型的關鍵力量。

站在廚藝與食品專業的角度，程玉潔認為，與其刻意強調豬肉在口感上的差異，更重要的是讓消費者了解食材從哪裡來。高餐大看中「古力豬」的核心價值，正是現代人重視的安全與安心。透過產銷履歷制度，從生產到流通建立可追溯的紀錄，讓消費者在選購時多一分安心。

高雄餐旅大學程玉潔副教授帶領 USR 團隊走進產地，從廚藝與研發專業出發，協助古力豬開發更符合現代生活需求的產品，讓在地食材有更多走進日常餐桌的可能（攝影/Carter） 程玉潔舉例，高餐大團隊從現代消費者需求出發，運用肉品真空與溫控技術，研發出預先煮透軟化的特製鹹豬肉，主婦買回家後只要冷凍保存，料理時直接放進氣炸鍋快速上色加熱，外酥內嫩的香氣立刻撲鼻而來，契合都會生活的快節奏。此外，高餐大攜手田寮區農會與台畜公司合作代工，針對年輕人與送禮市場，打造方便常溫攜帶的古力豬肉乾。

圖為高雄餐旅大學運用古力豬入菜，製作的糟滷元蹄料理。（圖片提供/高雄餐旅大學程玉潔副教授） 如今，田寮古亭社區打造的「古力豬」已逐漸走出山城，不再只是山谷裡的秘密。在農會與高餐大的輔導下，古力豬陸續挺進高雄神農市集、漢神巨蛋快閃展售，甚至北上參展，吸引不少講究食安的餐廳與科技大廠主廚前來了解。

為了讓更多人看見田寮的好物，田寮農會以自有農特產品牌「田那堤」，串聯地方特色物產，拓展行銷與展售管道，讓古力豬等在地好物有機會走進更多人的生活。來到月世界的旅人，不僅能欣賞特殊的惡地地景，也能經由這些承載地方特色的農產與品牌故事，認識田寮多元的產業樣貌，將這份從山城土地孕育而出的風土滋味帶回家。

上圖為蜜汁肉乾，下圖為冬蔭功豬腳湯，皆由高雄餐旅大學團隊研發製作，展現古力豬食材應用的多元可能。（圖片提供/高雄餐旅大學程玉潔副教授）

從山城月世界 走向全臺的溫暖滋味

「品牌做出來了，最重要是讓它延續下去。」許淑英拿著古力豬肉片，一片一片放進咕嚕咕嚕滾著的白菜肉片鍋，再來一盤煎烤得焦香金黃的鹹豬肉。田寮人用大半輩子的「骨力」，在嚴苛貧瘠的泥岩惡地上，綻放最甘甜踏實的日常好滋味。

田寮區農會以農特產品牌「田那堤」整合在地特色農產，推廣古力豬等地方好物，讓更多人認識田寮的風土滋味。（攝影/Carter） • 古力豬購買資訊

販售地點：高雄市田寮區農會生鮮超市