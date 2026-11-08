他把彌陀的鮮 賣到餐桌上

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎圖片提供/吳懿恆】

車過彌陀區中正東路與中正南路Y字路口，「南無阿彌陀佛」巨大佛像矗立，來自彌陀的青年帶我們來到這個代表性的地標看看，順著視線穿過佛像，後方的虱目魚像更直接標誌出「這兒就是彌陀！」

彌陀區中正東路與中正南路Y字路口，順著視線穿過佛像，後方有著具有彌陀代表性的虱目魚像。（攝影/曾信耀）

二代返鄉經營 彌陀虱目魚成牛排館招牌

彌陀青年就是在地餐飲品牌執行長吳懿恆。大學時代曾經在鐵板燒店工作，是他熟悉餐飲業的開始。而吳媽媽經營牛排館至今近19年，在他9年前返鄉接班時，認為牛排館商品總是大同小異，他不甘於平凡，想要做別出心裁、能結合在地特產的排餐。因此「比臉大的虱目魚排」與「免剝殼無毒白蝦」這兩樣特色餐點一躍而成店內招牌，喜獲「不務正業的牛排館」的「美名」。

吳懿恆將彌陀水產引入牛排館排餐。（攝影/Carter） 「我們這裡的虱目魚吃起來比較不會有『臭土味(tshàu-thôo-bī)』。」吳懿恆回想曾與當地耆老與長輩聊過，推測可能是彌陀泥火山地形的「漯底山」，泥漿噴發至魚塭底層，某些礦物質成分讓水質與其他地方魚塭不同，使魚肉不容易「臭土味」。至於彌陀的白蝦以「寄窟(kià-khut)」（生態混養）的方式養殖於虱目魚塭，也讓白蝦營養更好，吃起來更肥美。

吳懿恆店內招牌「比臉大的虱目魚排」。（攝影/Carter） 雖然是牛排館，但吳懿恆時刻惦記著推廣彌陀是虱目魚的故鄉，甚至外地人首次來到，也會優先推薦店裡的海鮮類排餐。就地取材的魚蝦海鮮，在地供貨讓斷貨風險相對較小，長遠來看在經營面上也有正向的效益。

吳懿恆店內白蝦排餐。（攝影/Carter）

地方創生結盟推廣家鄉

開始在店內賣虱目魚之後，吳懿恆說營業額提升了將近五成。甚至今年夏天店裡在遭遇祝融之災沉潛168天後的重新開幕，15天內就賣了上千份虱目魚排。

然而實際上在彌陀，虱目魚因為是在地特產，取得成本低，過去當地人的印象是物美價廉的魚類，於是剛開始成為牛排館中的排餐時，售價與當地人的認知有落差。「在地人可能會覺得為什麼賣這麼貴？所以我想要把虱目魚做出價值，做成彌陀的驕傲。」吳懿恆始終想要更多人認識彌陀、認識虱目魚。

吳懿恆想推廣彌陀讓更多人來觀光。（攝影/Carter） 能讓外地人看到彌陀不能單靠自己的力量，在過程中吳懿恆也與社區中許多志同道合的地方創生夥伴漸漸熟識，彼此都有想為彌陀做更多事的信念，決定付諸行動，創立「高雄市來趣彌陀創生協會」，並且由吳懿恆擔任理事長一職，帶領夥伴繼續推動行銷彌陀的事務。有了自己的組織，夥伴們與高雄市政府建立關係更加密切。協會配合參與市府各局處辦理地方創生、觀光行銷活動，讓彌陀有許多曝光機會，也讓市府看見彌陀在地的發展量能。

待發揚的彌陀文化

除了配合市府活動行銷地方，協會也自辦活動吸引觀光人潮。在今年元宵節，吳懿恆號召地方夥伴和鄉親共同舉辦「玩宵彌」活動，在彌陀海尾朝天宮踩街，同時亮相傳統竹編工藝創作的「竹編媽祖」，以及各種體驗活動，凝聚了彌陀社區的在地人，更成功吸引外地的遊客來到彌陀。

在地竹編工藝師李冠霆以及竹田竹編工作室團隊創作的「竹編媽祖」（圖片提供/吳懿恆） 未來推廣彌陀的腳步不會停下來。民以食為天，虱目魚仍是推廣的重點。從漁港到市中心，吳懿恆希望可以持續和地方上的店家串連，做出屬於彌陀的美食地圖，讓外地旅客來到彌陀有更多踩點的店家，讓人多留一下，也讓人下次還要來。

號召地方夥伴和鄉親共同舉辦「玩宵彌」活動（圖片提供/吳懿恆） 除了虱目魚的故鄉，彌陀亦是台灣皮影戲的發源地，有「皮影戲窟」的美名。吳懿恆的下一步的夢想在皮影戲，這個可說是代表彌陀的文化，在彌陀當地尚未有完整的場館來呈現這些歷史和故事。而相信以他的行動力和號召力，藍圖已漸漸清晰。

彌陀亦是台灣皮影戲的發源地，有「皮影戲窟」的美名。（圖片提供/吳懿恆） 品馨牛排館

地址：827高雄市彌陀區過港里過港路18號

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