快訊

科技網站傳台積電擬跨足記憶體？業界看3點批亂傳：完全是誤會

秋冬好食光 綠色餐廳端出在地滋味

聯合新聞網／ 高雄畫刊
當令甜柿與田寮豬肉各展所長，讓義式料理也能嚐到南臺灣的秋意。（攝影/Carter）
當令甜柿與田寮豬肉各展所長，讓義式料理也能嚐到南臺灣的秋意。（攝影/Carter）

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　一頓飯與土地的距離，可以有多短？秋冬走進高雄的綠色友善餐廳，答案就藏在盤中。從小農送來的蔬果，到在地養殖的魚蝦，廚師順著產地與季節安排菜色。「而今．小城思」與「ALL'Onda浪。義大利慢食廚房」各有料理語言，卻有相同心意：讓人吃得開心，並讓用心照顧土地的人，獲得一份踏實的支持。

綠色友善餐廳將有機與友善食材融入餐食，每一口都有主廚對風味與土地的用心。（攝影/Carter）
綠色友善餐廳將有機與友善食材融入餐食，每一口都有主廚對風味與土地的用心。（攝影/Carter）

而今．小城思／隨著節氣做料理

　　在「而今．小城思」，問主廚Natsu今天吃什麼、有什麼甜點，得先看看小農送來了什麼。無菜單料理讓廚房多了隨季節轉身的自由。「如果不是當令蔬果，小農過季沒有種植了，那我不用就好啦！」一句爽朗的回答，道出他順應時令的料理態度。

而今主廚Natsu隨當日食材發揮巧思，以簡單調味呈現原味；小城思主廚Siyo的手作甜點也會不定期更換菜單，夫妻倆分享共同的理念，讓客人吃到真正的食物。（攝影/Carter）
而今主廚Natsu隨當日食材發揮巧思，以簡單調味呈現原味；小城思主廚Siyo的手作甜點也會不定期更換菜單，夫妻倆分享共同的理念，讓客人吃到真正的食物。（攝影/Carter）
小城思的琥珀糖，晶瑩剔透的質感與精緻擺盤，令人捨不得入口。（攝影/Carter）
小城思的琥珀糖，晶瑩剔透的質感與精緻擺盤，令人捨不得入口。（攝影/Carter）
　　這份彈性，讓備料更有分寸。餐廳採預約制，五位客人就買五人份的菜，依人數與當季供應安排料理，減少囤放與耗損。珍惜食物，從客人入座前便已開始。

　　出身旗山的Natsu，曾因工作接待各國名廚，受到他們堅持食材原味的態度啟發，開始認識並選用有機與友善食材，後來取得「台灣生態飲食設計中心」的生態廚師認證。餐廳近八成食材，都經過他親訪產地挑選；其中，杉林雞肉、旗山與美濃的有機水蓮、檸檬，以及高雄147米，都是熟悉的在地好物。

Natsu參與臺灣生態廚師計畫，取得專業認證，以料理實踐友善環境理念。（攝影/Carter）
Natsu參與臺灣生態廚師計畫，取得專業認證，以料理實踐友善環境理念。（攝影/Carter）
　　他也喜愛美濃以古法柴燒、低溫冷壓製作的黑麻油。挑食材時，除了風味，更在意背後的生產方式，從友善草鴞、石虎的農產，到符合責任漁業指標的水產品，讓每次採購都多一分照顧環境的心意。

「而今．小城思」重視天然食材原味與環境友善，不論鹹食或甜點，透過他們的巧手把心意與美味傳遞給顧客。（攝影/Carter）
「而今．小城思」重視天然食材原味與環境友善，不論鹹食或甜點，透過他們的巧手把心意與美味傳遞給顧客。（攝影/Carter）
　　秋冬來訪，不妨期待當日食材帶來的驚喜。近期料理中，Natsu以本土燉飯米花蓮26號搭配透抽，讓米粒吸收海味，保有柔軟而帶嚼勁的口感。餐後嚐一點由Siyo手作甜品，以有機水果或有機香草製作的琥珀糖，再啜飲有機紅烏龍發酵製成的康普茶，酸甜茶飲與小巧甜點，為這一餐留下悠閒餘韻。兩位主廚希望人們吃到真正的食物，因此不倚賴繁複調味，將這份心意帶進餐廳，讓客人細細嚐到食材本身的風味。

•而今．小城思

地址：高雄市前金區自立二路53巷27號

電話：0960-118-929

而今餐酒館：FB

小城思甜點：IG

ALL'Onda浪。義大利慢食廚房／以義式手藝迎秋冬

　　甜柿熟成的時節，「ALL'Onda浪。義大利慢食廚房」主廚江懿軒將它端上前菜盤，搭配帕瑪火腿、乳酪與芝麻葉。果實的甜、火腿的鹹香，交織出清爽而有層次的滋味，替一餐揭開秋日序幕。

珍惜每一份食材，將減少浪費的理念落實於日常。（攝影/Carter）
珍惜每一份食材，將減少浪費的理念落實於日常。（攝影/Carter）
　　家中從事中式辦桌的江懿軒，選擇走進義式廚房，歷經近十年磨練，落腳太太的家鄉高雄。南部豐富的農漁產，讓他能就近取得食材，呼應義大利料理重視吃當地、吃當季的精神。

江懿軒以義式手藝呈現在地風味，用心實踐永續，入選綠色友善餐廳。（攝影/Carter）
江懿軒以義式手藝呈現在地風味，用心實踐永續，入選綠色友善餐廳。（攝影/Carter）
　　高雄杉林的漢方酵素雞肉、彰化埔鹽的靈芝土雞蛋、屏東枋寮的龍虎石斑，都能與義式技法相遇。部分米、麵粉與調味原料仍需進口，其餘則盡量選用臺灣物產，尤其偏愛南部食材，以此呈現他所學的義式風味。

　　店名中的「慢食」，包含了認識食物來源、縮短產地與餐桌距離的心意，並落實在善用食材的細節裡。可利用的蔬果皮留下熬高湯，修切牛豬肉剩下的邊角收集起來，絞碎製成波隆那肉醬。從青醬、紅醬到肉醬，他盡量親手製作，讓食材充分發揮，同時保留自然的味道。

（攝影/Carter）
（攝影/Carter）
　　另一道推薦的「阿瑪翠斯義大利麵」，選用高雄田寮古力豬，與洋蔥、番茄醬熬煮醬料，再搭配手工製作的貓耳朵義大利麵。醬香附著在麵體上，每一口都能嚐到豬肉的豐厚風味。義式手藝遇上高雄物產，讓人享用異國料理時，能多認識一點腳下這片土地。

•ALL'Onda浪。義大利慢食廚房：FB

地址:高雄市鼓山區龍水里青海路185號

電話：07-5535486

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.11】

高雄畫刊

追蹤

相關新聞

山海之間　高雄人的秋冬餐桌

時序來到11月，天氣逐漸轉涼，同時迎來物產豐饒的季節。從田野間的特色農作，到鮮美的漁產，豐富的資源，孕育出高雄多元而獨特的風土滋味。每一道端上餐桌的料理，不只是土地的饋贈，更凝聚著農友、漁民與地方職人長年的用心。

一塊田的百年 永田農家的新日常

大社尖山腳下，住著一戶三代務農的盧姓人家，他們的生活始終與這處土地緊密相連。從稻米、番薯到果樹，百餘年的耕作歲月，留下不同世代的農家選擇。近四年前，第三代盧定楠返鄉，接下父親種了近四十年的土芭樂老欉，並創立「永田農家」品牌，為熟悉的古早果香開拓新的出路，也讓家族與土地的情感，在新一代手中持續延伸。

酵素土雞皮蛋 那瑪夏孕育的農業新意

提起那瑪夏，人們常想起山林間的螢火蟲、甜美的水蜜桃與豐富的部落文化。其實，這座山城的故事，可從餐桌上細細品味。喝山泉水、吃水果酵素飼料的土雞，產下的鮮蛋經悉心加工，成為風味獨特的皮蛋。土地的滋養與農友的巧思，讓深山的好滋味走進日常，也為原鄉農業開拓新的可能。

從鹽田到藍田 一所學校長在土地上

採訪當天，沒有圍牆的校園一眼望去，寶藍色操場顯得格外醒目。在通知校方抵達前，攝影師站上學校邊緣的分隔島，準備順手拍下學童在操場活動的畫面，沒想到才剛站定，警示音立刻響起，保全也隨即趕到。原來，看似開放的校園，其實藏著一套隨時啟動的安全防護機制。

期待草鴞住下的搖滾稻田 飄出旗山新米香

秋末的旗山北端，綠中帶黃的稻浪在山谷微風中層層起伏。在這片不灑農藥、不施化肥的稻田中，農場主人黃盟生正忙著檢視稻穀的成熟度，他以自然農法耕作，並在田區周邊保留隔離帶，盡可能降低鄰近農田對耕作環境的影響。

泥岩地上的牧場 田寮古力豬走上全臺餐桌

山谷間吹著微風，田寮古亭社區的活動場地早已升起熊熊炭火，整隻架在烤架上的全豬隨著鐵架轉動，油脂滴落在燒紅的木炭上，激起「滋滋」聲響。社區鄉親三三兩兩圍攏過來，宴席桌上則放著一包包古力豬肉片，準備放進火鍋裡烹煮。炭火、肉香與人聲交織，現場洋溢著熱鬧的聚會氣息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。