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科技網站傳台積電擬跨足記憶體？業界看3點批亂傳：完全是誤會

層層敷染 畫出土地生命力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
鍾舜文。（攝影/Carter）
鍾舜文。（攝影/Carter）

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鍾舜文】

　　車經過美濃笠山山腳下的鍾理和紀念館，這就是作家鍾理和孫女、鍾鐵民三女兒——膠彩畫家鍾舜文從小成長的地方……

文學家族的畫家小女兒

　　走進鍾理和紀念館附近鍾舜文美濃笠山的家，玄關牆上掛著描繪奶奶雙手的畫作〈息〉，客廳掛著奶奶、爸爸的相片與春節全家福合照。鍾舜文回想小時候只是和許多孩子一樣愛塗鴉，爸爸鍾鐵民買畫本、送他去學畫，讓他盡情揮灑。因為沒有真正學過水墨畫和書法兩項術科考試項目，考大學時未錄取美術系。「我怕我會後悔沒有讀美術！」經過一年重考班學科和術科的訓練，鍾舜文如願考上國立彰化師範大學美術學系，文學家族的小女兒，走上自己喜歡的畫家之路。

鍾舜文來自美濃笠山山腳下的文學家族，祖父鍾理和、父親鍾鐵民均為重要的臺灣文學作家。（攝影/Carter）
鍾舜文來自美濃笠山山腳下的文學家族，祖父鍾理和、父親鍾鐵民均為重要的臺灣文學作家。（攝影/Carter）
　　文學背景的家庭對於藝術創作的涵養過程有什麼特別的火花？鍾舜文說祖父與父親的文學作品，比較像是間接影響他，對他而言，他們在同一個山腳下生活，創作主題都是身邊三代人共有的回憶和風景。而父親對他們三姊妹開放自由的教育態度，尊重也支持他學畫和重考，才是真正對他的創作生涯有關鍵性的影響。

鍾舜文透過畫下一草一木而認識大自然。（攝影/Carter）
鍾舜文透過畫下一草一木而認識大自然。（攝影/Carter）

恐懼消失而開始紀錄生活中的人與景

　　驅動鍾舜文創作的核心來自於恐懼消失的心情。離家求學的日子，每次回家看到家人們逐漸老去的模樣，害怕生命隨著時間走向消逝，因此開始動筆把最愛的家人畫下來，從爸爸的背開始，也畫奶奶、畫媽媽。直到2006年研究所畢業搬回美濃，要畫天天見面的人，過於親近讓他感到害羞，所以有很長一段時間沒有畫家人。

2006完成的〈縫〉是鍾舜文畫媽媽的手。（攝影/Carter）
2006完成的〈縫〉是鍾舜文畫媽媽的手。（攝影/Carter）
　　鍾舜文也一直喜歡拍照。返鄉之後政府頒布菸葉廢耕計畫，週遭習以為常的場景即將消失，他決定系統性地把菸葉有關的一切拍下來，並於部落格發表，完整紀錄後，2008年鍾舜文再動筆畫菸農。一系列菸葉影像人文紀錄也在2009年出版《那年，菸田裡：斗笠、洋巾、花布衫》。

　　鏡頭、畫筆、文字紀錄下的菸葉種植，鍾舜文觀察田裡的勞動者多半較年長，後來也有年輕人和新住民加入，而客家庄不分你我、左鄰右舍互相支援，交換勞動力的「交工文化」讓耕作得以順利進行。可能是美濃的農產品項多，容易替代，對於菸葉廢耕，他接觸到的美濃菸農都能順應接受政策的變動。回顧美濃從小到大的轉變，鍾舜文覺得美濃一直保留農村特色，而隨著時代演進現代化設施也逐漸進到美濃。「慢慢年輕人願意回來，以前的美濃人認為回鄉不是光榮的事，現在不會了。」

鍾舜文喜歡拍照，用鏡頭紀錄家鄉。（攝影/Carter）
鍾舜文喜歡拍照，用鏡頭紀錄家鄉。（攝影/Carter）

以土地媒材畫土地

　　為什麼是膠彩？鍾舜文在彰師大課堂上接觸膠彩，媒材特別也天然，包含來自土地中的礦物、泥土等。由礦物磨成的色粉加入動物膠調合，一個顏色調一次，要用十個顏色就要調十次，程序繁瑣。他喜歡每次畫膠彩之前的必要步驟，先洗手，清潔手部油脂及汗水，再將需要的顏料，一份一份調和動物膠與水，充滿儀式感，也適合自己緩慢的個性。

膠彩的創作有儀式感，適合鍾舜文緩慢的個性。（圖片提供/鍾舜文）
膠彩的創作有儀式感，適合鍾舜文緩慢的個性。（圖片提供/鍾舜文）
　　畫過家人，鍾舜文也畫九重葛，爸爸媽媽曾載著他和姊姊一起收集九重葛，有和家人的回憶。後來再畫媽媽種的蔬菜、庭院裡的貓、山上的猴子。鍾舜文喜愛賞鳥，進而觀察認識大自然的花草樹木，也開始畫草和種子，因為畫畫他會去研究筆下的動植物，畫畫是他打開世界的大門。

鍾舜文，〈吾家有貓〉系列，2018。（圖片提供及著作權所有/鍾舜文）
鍾舜文，〈吾家有貓〉系列，2018。（圖片提供及著作權所有/鍾舜文）
　　「我對待畫畫一直非常嚴謹，所以我都畫特寫和小物，但是今年覺得……好像可以鬆開一點了。」直到今年才有契機，讓鍾舜文想畫風景。雖然婚後不在美濃生活，但目前正在創作的是美濃家二樓從小看到大的窗景，是一比一的大型畫作，將於明年初的個展展出。鬆開自我的鍾舜文，和陪伴自己長大的那片窗景，值得我們期待。

美濃家的庭院有鍾舜文與爸爸許多創作的回憶和題材。（攝影/Carter）
美濃家的庭院有鍾舜文與爸爸許多創作的回憶和題材。（攝影/Carter）
• 鍾舜文：FBIG

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.11】

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