智慧農機走進果園 讓留在田裡的人更省力

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

果園地面起伏不平，遇上雨天更容易泥濘難行，農友背著藥桶、拖著管線穿梭果樹間噴藥，除了耗費體力，也有接觸藥霧的風險。天氣愈熱、幫手愈難找，這些日復一日的難題，成了在地青創團隊伊凌科技研發電動履帶式自走噴藥車的起點。他們把機器帶進田裡實地測試，再依農友的使用意見修改設計，讓噴藥車更符合實際需求。

從研究室出發 到田裡找答案

「明明都付出這麼多了，卻沒有真正使用，我覺得很可惜。」伊凌科技創辦人許潪銘攻讀生物機電，從大學到研究所參與不少智慧農機研究，卻發現許多成果隨著計畫結束，便少了後續。

伊凌科技創辦人許潪銘（左）研發的遙控電動鼓風噴藥車，成了青農蔡沐林（右）照顧蜜棗園的好幫手。（攝影/Carter） 兩年前，他與兩位大學同學共同創業，希望把研究成果做成農友用得上的工具。過去熟悉的是機械與構造，創業後，他走訪各地農園，瞭解不同作物的栽培環境，也聽農友談工作時遇到的困難。

團隊選擇從噴藥做起。以往背負藥桶、手持噴桿或拖拉藥管，都很耗費體力，長時間操作增加手臂與腰部的負擔；若能讓農友遠端操控機器，就不必親自拿著噴桿來回走動，也能減少接觸藥霧的機會。

走進田裡 才知道機器合不合用

第一代電動履帶式自走噴藥車，以遙控方式操作，車體後方兩側設置直立噴桿，向左右噴灑。小巧車身能進入溫網室較窄的通道，適合小黃瓜、洋香瓜等作物。

履帶底盤適應鬆軟泥濘地面，行走穩定、不易陷車。（攝影/Carter） 田間地面不如一般道路平整，雨後土壤鬆軟，也可能有凹洞或溝槽。團隊採用履帶底盤，提高機器通過這些地面的能力，減少陷車的困擾；全電動設計則降低運轉噪音，沒有燃油引擎的廢氣。

許潪銘載著機器到蜜棗、小黃瓜、牛番茄等農園測試，收集農友意見，再依實際需求修改設計。對他來說，機器到了田裡好不好操作、能不能幫上忙，都要讓實際使用的人試過才知道。

枝葉之間 還有噴灑的學問

大型果樹枝葉茂密，害蟲與蟲卵又常藏在葉背，噴灑時得顧及這些部位。團隊以第一代為基礎，於今年推出遙控電動鼓風噴藥車，利用風扇將藥霧送得更遠，同時擾動枝葉，協助藥霧進入樹冠。

這款機器獲得今（2026）年高雄市政府地方產業創新研發計畫支持，二月完成原型機後，許潪銘又將機器載到高雄六處農作場域測試，依回饋修改，九月開始交機。

鼓風噴藥車以強風擾動枝葉，適合大型果樹噴灑。（攝影/Carter） 配合農友實際需求修改及調整。（攝影/Carter） 不同作物需要的風力不一樣，遇上開花期，須留意風力過強可能吹落花朵，新車可遠端調整風速與噴霧壓力，農友能依作物與生長階段調整，同一台車便可配合不同的噴灑需求。

遙控器配備螢幕，可查看車前、車後鏡頭畫面，輔助遠端操作。許潪銘指出，遙控距離可達400公尺，讓農友能在較遠處控制行進與噴灑，履帶底盤則可爬15度斜坡，因應果園的坡面與不平整地形。

自走噴藥車透過遙控操作，可輕鬆完成噴藥作業。（攝影/Carter） 噴藥車更能用來噴灑葉面肥與適用的病蟲害防治資材，從移動到噴灑，都由農友遙控操作，人不必坐在車上，也不必跟著機器走。

少了拉管的辛苦 多了務農的信心

大社蜜棗園青農蔡沐林說，最有感的是省下了時間與人力；過去拉管噴藥，需要兩人忙上約5小時，換用鼓風噴藥車後，一人約2小時便能完成。

「6點上工，8點就能結束。」他說，不必一路做到烈日當頭，也不用付出那麼多體力，操作時還有點玩遙控車的趣味。

曾在實驗室工作的蔡沐林，為了親近土地而投入務農，如今經營蜜棗園已第二年，沒有農耕背景的他，靠著智慧農機減輕工作負擔，也逐漸有了繼續經營的信心。附近農友看見新機器，常好奇詢問，只是考量購置費用，多半仍在觀望中。

蔡沐林藉智慧農具減輕負擔，雖為務農新手也有不錯的成績。（攝影/Carter） 許潪銘表示，農友買機器前，會仔細衡量能省下多少人力、是否容易操作。因此他將操作方式設計得簡單直覺，讓老農也容易上手，希望減輕他們的體力負擔，也讓年輕人投入農業時，不會因繁重的工作而卻步。像蔡沐林這樣，早上完成噴藥，便能騰出時間處理其他農務，正是他希望智慧農機帶來的改變。

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