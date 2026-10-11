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高雄．夜正精彩

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄大立空中樂園 RIZZ。（攝影/Carter）
高雄大立空中樂園 RIZZ。（攝影/Carter）

　　入夜，並不是高雄一天的句點。華燈次第亮起，城市換上不同的表情，沿著街巷前行，不同世代在此相遇，創意與日常彼此交會，一幅屬於港都的夜間風景，在此刻緩緩展開。

　　放學鐘聲遠去，高雄車站地下街熱鬧才正開始，年輕人因共同喜愛的角色與作品，讓這裡成為課後聚點。百貨頂樓則隨暮色轉換風景，白天是親子遊憩的樂園，入夜後成為眺望港都的高空舞台。北高雄的運動中心同樣燈火通明，游泳、健身與球類活動，讓下班後的夜晚注入更多活力。

　　夜，不只有熱鬧。當一天的忙碌告一段落，深夜洗髮與芳療空間，讓人舒緩身心，把時間留給自己；無酒精葡萄飲保留舉杯的儀式感，讓聚會有更多元的選擇；巷弄裡飄出的異國串燒香氣，則把人們聚在一起。還有人循著工藝的步調，帶進寮國天然染織，讓一塊布串起土地、文化與人的故事。

　　而高雄的年輕，也存在一群充滿希望的人身上。有人在梓官養蜂，讓海線變得甜蜜；有人以運動追逐夢想，從桃源走向國際賽場；更有人以農業科技，培育新的植感可能。不同世代、不同選擇，都能在高雄找到展現自己的舞台。

　　高雄的魅力，不只在萬家燈火映照出的繁華，更在每一個願意停留、探索與創造的人，為高雄寫下新的篇章。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】

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