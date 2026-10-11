火獅來了！2026高雄左營萬年季邀您來蓮池潭鬥鬧熱！

【圖片提供/高雄市政府民政局】

鑼鼓聲響起，火獅即將出巡！高雄左營萬年季10月7日至11日在蓮池潭熱鬧登場，從廟宇巡境、藝陣表演到踩街嘉年華，連續5天一起到左營走廟集福、欣賞家將大戲、迺夜市，體驗舊城風采魅力。

10月7日，火獅將於左營元帝廟開光點睛，揭開今年萬年季序幕，隨後展開巡境，依序駐駕元帝廟、啟明堂、舊城城隍廟及慈濟宮。跟著火獅走訪一座座廟宇，除了感受傳統儀式，也為地方祈求平安順遂。

今年火獅延續傳統火焰紋與鮮明輪廓，換上更加圓潤的造型，以紅色火焰搭配明黃色，呈現溫暖、守護的意象。由國際級花燈藝術師黃文全監製，圓潤的獅腹象徵承載滿滿心願與祝福，手持葫蘆則取「福祿」諧音，寓意把福氣與好運帶給大家。

2026高雄左營萬年季火獅駐駕廟宇次序表。(圖片提供/高雄市政府民政局) (圖片提供/高雄市政府民政局)

家將、鼓陣、火舞 交會出不同火花

左營萬年季延續深厚的信仰文化與民俗傳統，以火獅為主角，串聯傳統儀式與當代藝術，今年以「家將大戲－精彩萬年」、「即將成真火舞團－神火萬年」及「迓火獅踩街嘉年華」三大主軸節目，從傳統藝陣到當代火舞等，帶領民眾從不同角度認識左營獨具特色的宗教文化。

10月9日晚間7點，「家將大戲－精彩萬年」登場，由禾一文化傳承舞團 、竣越藝術劇團、高雄鼓道場、肆舞藝、森森不息街頭劇場等團隊，帶來充滿氣勢的演出。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10月10日晚間7點半，即將成真火舞團帶來「神火萬年」。(圖片提供/高雄市政府民政局)

千人踩街 火獅帶著祝福出發

萬年季最熱鬧的時刻，是10月11日登場的「迓火獅踩街嘉年華」。這場於左營蓮池潭意象廣場舉行的盛會，集結藝陣、表演團隊，以及蓮池潭周邊廟宇、社區、學校等單位，超過千人共同參與。隨著鑼鼓聲響，火獅穿梭街區，將一整年的祝福與心願帶上街頭，最後，火獅化為火光升天，祈願護佑萬民平安，也將為2026高雄左營萬年季畫下圓滿句點。

攻炮城、逛市集 白天夜晚都熱鬧

除了火獅與精彩表演，萬年季期間還有更多玩法。10月9日至10日晚上7點至9點，左營天府宮廟埕廣場舉辦「攻炮城競賽」，歡迎大小朋友一起報名挑戰，在緊張刺激的競賽中感受傳統民俗趣味。

蓮潭路及孔子廟周邊也規劃特色市集與傳統市集，集結在地美食、特色小吃及文創手作。看完表演、走完廟宇，不妨逛逛市集、品嚐左營在地風味，從白天一路玩到夜晚。

這個10月，跟著火獅一起來左營鬥鬧熱！在一場場活動之間，看見左營獨有的信仰風景，也把滿滿祝福帶回家。市府為節省參加民眾往返活動會場時間，特地增加接駁車班次，鼓勵多加運用大眾交通運輸工具。

．2026 左營萬年季：官網、FB