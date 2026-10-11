養蜂新世代　8年級女孩在梓官釀出海線蜜香

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

蜂蜜不只有甜味。

「有甜的、有苦的、有酸的，甚至有一點刺激、辣辣的。」談起蜂蜜，黃音不像一般人只說「香」或「甜」，而是會試著把入口後的感受拆開來辨認。身為蜂蜜品評師，她認為蜂蜜的味道，其實藏著蜜源植物、季節與土地的訊息，同樣是蜂蜜，每一種蜜源，都有自己的風味。

梓官的蜜源以咸豐草為主，同時揉合附近農作物與白千層、黑板樹等植物的風味。（攝影/Carter） 在鄰近海洋的梓官，咸豐草是蜂場的重要蜜源。蜜蜂穿梭田野與花叢間，採回的百花蜜，也帶著海岸植物特有的氣息。黃音形容，海線蜂蜜不只是熟悉的「甜」，鄰近的白千層、黑板樹等植物，讓蜂蜜多了一點酸度與木質氣息，風味更有個性。「有些人會覺得有一點臭臭的，但喜歡的人就會很喜歡。」在她眼中，這些不一樣的滋味，正是蜂蜜有趣的地方。

上午的梓官農田陽光正烈，黃音帶著噴煙器，走進一排排蜂箱之間，查看蜂群狀況。蜜蜂飛出蜂箱採蜜，她則在一旁觀察，調整巢框位置，確認蜂群的活力。「海岸線的咸豐草一年四季蜜源豐富，蜜蜂可以自己採，就比較不用去補充糖蜜。」她說。相較於山區蜜源較少，海線豐富的天然蜜源，讓蜂群有更多自行覓食的機會，而梓官一帶也是南部重要的蔬菜產區，田間作物同時提供蜜蜂所需的花粉與花蜜，成為蜂群穩定生長的重要條件。

帶著噴煙器走進蜂箱之間，黃音仔細觀察蜂群狀態。（攝影/Carter） 目前黃音擁有約120個蜂箱，生產百花蜜、龍眼蜜和荔枝蜜，是梓官唯一登記的蜂農。只是誰能想到，這位每天穿梭蜂場的年輕蜂農，其實是誤打誤撞進入這一行。

大學在臺北就讀海洋休閒觀光，畢業後進入牙醫診所，一做就是八年，真正讓她轉換人生方向的，是退休後開始養蜂的爸爸。疫情期間，黃音離開診所想休息，爸爸見她在家裡閒著，便叫她一起來幫忙養蜂，原本完全不懂養蜂的黃音，就這樣從爸爸交代的工作做起。

疫情期間雖然課程人數受限，她反而意外搶到難得的養蜂課程名額，也因此遇見後來對她影響深遠的師傅黃温雄。被稱為養蜂界的「金牌教練」，蜜蜂達人黃温雄不只憑經驗，更會研究國外資料。對黃音來說，爸爸教的是「怎麼做」，師傅則讓她明白「為什麼」。

一箱箱蜂群，是黃音從父親手中接下的起點，也成為她一路摸索養蜂的日常。（攝影/Carter） 從那時起，黃音才真正把養蜂當成一門專業。拜師後，父女倆也曾因養蜂方式不同而爭執，直到採收量逐漸超車，爸爸才慢慢放手，把蜂箱交給女兒。至於爸爸有沒有承認女兒比較厲害？黃音笑說：「到現在都沒有，都不想承認這件事。」

養蜂好不容易逐漸步上軌道，師傅卻突然離世。偏偏那一年花況不佳，採收量也不理想，接連而來的打擊，讓黃音一度失去方向，甚至開始懷疑自己是否還能繼續。「最大的問題可能就是沒有人可以問。」過去遇到問題，總有師傅可以請教，如今少了一個能隨時討論、給她方向的人，養蜂之路突然變得更加孤單。幸好師母阮清鸞仍願意陪伴她，分享過去養蜂的經驗，讓她在摸索與低潮中慢慢找回節奏，也重新站穩腳步。

氣候與蜜源變化讓養蜂充滿挑戰，如何照顧蜂群、掌握採收時機，都是每天必做的功課。（攝影/Carter） 養蜂讓黃音重新看待「努力」的定義。走農業這條路，不見得付出就一定能獲得相對應的成果，「就像讀書一樣，你很努力，也不一定每次都能考100分。」天氣、花況與蜜源都有自己的節奏，蜂農能做的，是把自己能掌握的事情做好。

與妹妹共同創立「她取蜜」後，黃音透過型農培訓接觸行銷，也認識不同領域的夥伴，開始嘗試跨域合作，近期更推出蜂蜜氣泡酒，為蜂蜜開拓新的飲用方式。就像品牌名稱的諧音，她希望透過品牌與消費者建立連結，舉辦小型課程與蜂場體驗，讓大家親自看看蜜蜂如何採蜜、蜂農如何照顧蜂群。從蜂蜜延伸到餐飲、釀酒與生活風格店家，串起不同產業，也讓更多人認識養蜂業，以及梓官這片土地。

品牌「她取蜜」產品以百花蜜、龍眼蜜和荔枝蜜為主。（攝影/Carter） 新推出的蜂蜜氣泡酒，甜美的滋味中還帶有微醺酒香。（攝影/Carter） 「我因為天生皮膚白，常有人問：妳看起來好像沒有在養蜂？」她笑說。對她而言，體驗活動不只是推廣食農教育，也是讓消費者親眼看見養蜂日常，建立對品牌的信任。

一個人能做的有限，就像一隻蜜蜂也無法獨自完成整座蜂巢，黃音一邊養蜂、一邊經營品牌，也把一路學到的經驗分享出去。透過甘美純粹的天然蜂蜜，讓人們從味道開始，重新認識這片海線土地。

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