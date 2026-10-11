百貨頂樓的夜 換城市玩家上場
【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄大立】
傍晚的微風穿過高雄市區的街廓，帶走南國午後的悶熱。走進百貨公司，搭乘電梯一路向上，電梯門在頂樓開啟的瞬間，視野豁然開朗。眼前不是封閉的水泥包廂，而是一片連接港都天際線的開闊視野。
這裡是高雄大立頂樓，承載著無數高雄人童年歡笑的空中樂園，如今打造成「空中樂園RIZZ」，換上一席清爽的藍白新裝，在城市高處悄然開啟一場日夜交替的慢活序曲。
白晝童年歡笑 夜幕景色唯美
白天的樂園，屬於純粹的家庭親子時光。陽光灑在重新粉刷的藍白色欄杆與遊具上，呼應著高雄港灣的天空與浪花意象，空氣中迴盪著孩子清脆的笑聲，父母牽著孩子的手，排隊搭乘經典的金馬車與海盜船。
當夕陽沉入地平線，這座高空樂園也自然切換成另一種氣氛。燈光亮起後，白天熱鬧的遊樂空間多了一份悠閒感，遊客可以漫步園區、停留休憩，從高處眺望中央公園與市區街景，感受不同於白天的城市風貌。
老回憶與新潮流的跨世代對話
大立空中樂園自1984年啟用以來，一直是許多高雄人心中難以取代的城市記憶。對許多人而言，登上百貨頂樓、搭乘空中小火車，或是在遊樂設施前留下合影，都是成長過程中的共同回憶。
高雄大立餐飲及遊樂部營業課長陳厚銘表示，這次重新規劃空間時，團隊希望在保留經典記憶的基礎上，為空中樂園注入新的使用方式，因此留下最具代表性的「空中小火車」、「海盜船」、「太空爭霸戰」與「金馬車」等四項設施，同時拆除機況不佳的老舊設備，重新調整空間配置，增加草坪與休憩座位區，讓頂樓不只是遊玩的場所，也成為民眾停留、欣賞城市景色的休閒空間。
重新亮相的空中樂園RIZZ，不只是保存過去的遊樂記憶，也希望讓熟悉這座樂園的高雄人，能帶著新的世代再次走進這片空間。從童年時期的歡笑，到今日親子同遊、朋友相聚的日常，這座陪伴城市成長的屋頂樂園，也在時代變化中找到新的角色，延續屬於高雄人的共同回憶。
乘著夜間小火車 慢看城市燈火
在高雄眾多高空景點中，大立頂樓擁有獨特的靜謐優勢。由於周邊建築巧妙阻隔了強勁海風，體感舒適度極佳。為了兼顧周邊鄰里的安寧，晚間十點過後，園區僅保留運作聲響輕柔的空中小火車。
坐上懸掛於高空外軌的夜間小火車，列車緩緩滑行出建築邊界。腳下是燈火璀璨的繁華街道，遠方是靜謐深邃的中央公園，車行節奏緩慢而安定，帶來平地上無法體會的夢幻視角。同時，全區禁菸的純淨環境，讓這裡無論是平日傍晚的個人放空、週末好友聚會，或是未來規劃中的高空在地辦桌、小型演唱會，乃至寵物友善空間，都展現出多元包容的生活樣貌。
從上一代的童年回憶，到當代青年下班後的休閒去處，大立空中樂園在城市高空搭起一座跨越時光的橋梁，讓每位走進這裡的人，都能在自己的步調裡，找到最自在放鬆的角落。
地址：高雄市前金區文西里五福三路59號R樓
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】
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