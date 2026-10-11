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百貨頂樓的夜　換城市玩家上場

聯合新聞網／ 高雄畫刊
經典的金馬車在燈光點綴下維持典雅韻味，成為高空中亮眼的童話風景。（攝影/Carter）
經典的金馬車在燈光點綴下維持典雅韻味，成為高空中亮眼的童話風景。（攝影/Carter）

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄大立】

　　傍晚的微風穿過高雄市區的街廓，帶走南國午後的悶熱。走進百貨公司，搭乘電梯一路向上，電梯門在頂樓開啟的瞬間，視野豁然開朗。眼前不是封閉的水泥包廂，而是一片連接港都天際線的開闊視野。

（攝影/Carter）
（攝影/Carter）
高雄大立頂樓曾是許多高雄人的童年樂園，如今化身「空中樂園RIZZ」，以藍白色調重現城市高空的悠閒日常。（攝影/Carter）
高雄大立頂樓曾是許多高雄人的童年樂園，如今化身「空中樂園RIZZ」，以藍白色調重現城市高空的悠閒日常。（攝影/Carter）
　　這裡是高雄大立頂樓，承載著無數高雄人童年歡笑的空中樂園，如今打造成「空中樂園RIZZ」，換上一席清爽的藍白新裝，在城市高處悄然開啟一場日夜交替的慢活序曲。

藍白色調揉合美式休閒線條，木質座椅與通透圍欄營造出舒適不壓迫的現代放鬆空間。（攝影/Carter）
藍白色調揉合美式休閒線條，木質座椅與通透圍欄營造出舒適不壓迫的現代放鬆空間。（攝影/Carter）

白晝童年歡笑 夜幕景色唯美

　　白天的樂園，屬於純粹的家庭親子時光。陽光灑在重新粉刷的藍白色欄杆與遊具上，呼應著高雄港灣的天空與浪花意象，空氣中迴盪著孩子清脆的笑聲，父母牽著孩子的手，排隊搭乘經典的金馬車與海盜船。

伴隨擺盪弧度迎向港都天際線，經典的海盜船在藍白基調的映襯下，帶著大小朋友在高空中重溫凌空起伏的純粹刺激與歡笑。（攝影/Carter）
伴隨擺盪弧度迎向港都天際線，經典的海盜船在藍白基調的映襯下，帶著大小朋友在高空中重溫凌空起伏的純粹刺激與歡笑。（攝影/Carter）
陪孩子坐上旋轉木馬，在一圈圈旋轉與歡笑中，重溫屬於自己的童年時光。（攝影/Carter）
陪孩子坐上旋轉木馬，在一圈圈旋轉與歡笑中，重溫屬於自己的童年時光。（攝影/Carter）
　　當夕陽沉入地平線，這座高空樂園也自然切換成另一種氣氛。燈光亮起後，白天熱鬧的遊樂空間多了一份悠閒感，遊客可以漫步園區、停留休憩，從高處眺望中央公園與市區街景，感受不同於白天的城市風貌。

拆除老舊機臺後闢建的綠意草皮區，為緊湊的城市日常留出一處能席地而坐、自由伸展的戶外角落。（攝影/Carter）
拆除老舊機臺後闢建的綠意草皮區，為緊湊的城市日常留出一處能席地而坐、自由伸展的戶外角落。（攝影/Carter）

老回憶與新潮流的跨世代對話

　　大立空中樂園自1984年啟用以來，一直是許多高雄人心中難以取代的城市記憶。對許多人而言，登上百貨頂樓、搭乘空中小火車，或是在遊樂設施前留下合影，都是成長過程中的共同回憶。

　　高雄大立餐飲及遊樂部營業課長陳厚銘表示，這次重新規劃空間時，團隊希望在保留經典記憶的基礎上，為空中樂園注入新的使用方式，因此留下最具代表性的「空中小火車」、「海盜船」、「太空爭霸戰」與「金馬車」等四項設施，同時拆除機況不佳的老舊設備，重新調整空間配置，增加草坪與休憩座位區，讓頂樓不只是遊玩的場所，也成為民眾停留、欣賞城市景色的休閒空間。

昔日遊樂設施密集的頂樓空間，如今重新調整配置、加入草坪與休憩座位，從單純的遊樂場轉為兼具遊玩、休憩與賞景功能的開放空間。(圖片提供/高雄大立)
昔日遊樂設施密集的頂樓空間，如今重新調整配置、加入草坪與休憩座位，從單純的遊樂場轉為兼具遊玩、休憩與賞景功能的開放空間。(圖片提供/高雄大立)
　　重新亮相的空中樂園RIZZ，不只是保存過去的遊樂記憶，也希望讓熟悉這座樂園的高雄人，能帶著新的世代再次走進這片空間。從童年時期的歡笑，到今日親子同遊、朋友相聚的日常，這座陪伴城市成長的屋頂樂園，也在時代變化中找到新的角色，延續屬於高雄人的共同回憶。

自1984年啟用的空中樂園，翻修後保留復古招牌與外觀語彙，在百貨商場延續跨世代的集體記憶。（攝影/Carter）
自1984年啟用的空中樂園，翻修後保留復古招牌與外觀語彙，在百貨商場延續跨世代的集體記憶。（攝影/Carter）
保留復古科幻造型的太空爭霸戰在日光下緩緩升起，環狀座艙隨著氣壓上下擺盪，體驗暢快的高空冒險。（攝影/Carter）
保留復古科幻造型的太空爭霸戰在日光下緩緩升起，環狀座艙隨著氣壓上下擺盪，體驗暢快的高空冒險。（攝影/Carter）

乘著夜間小火車 慢看城市燈火

　　在高雄眾多高空景點中，大立頂樓擁有獨特的靜謐優勢。由於周邊建築巧妙阻隔了強勁海風，體感舒適度極佳。為了兼顧周邊鄰里的安寧，晚間十點過後，園區僅保留運作聲響輕柔的空中小火車。

（攝影/Carter）
（攝影/Carter）
夜間緩緩行駛的空中小火車滑出建築外緣，讓乘客在懸空軌道上俯瞰中央公園與周邊街廓的璀璨夜景。（攝影/Carter）
夜間緩緩行駛的空中小火車滑出建築外緣，讓乘客在懸空軌道上俯瞰中央公園與周邊街廓的璀璨夜景。（攝影/Carter）
　　坐上懸掛於高空外軌的夜間小火車，列車緩緩滑行出建築邊界。腳下是燈火璀璨的繁華街道，遠方是靜謐深邃的中央公園，車行節奏緩慢而安定，帶來平地上無法體會的夢幻視角。同時，全區禁菸的純淨環境，讓這裡無論是平日傍晚的個人放空、週末好友聚會，或是未來規劃中的高空在地辦桌、小型演唱會，乃至寵物友善空間，都展現出多元包容的生活樣貌。

（攝影/Carter）
（攝影/Carter）
　　從上一代的童年回憶，到當代青年下班後的休閒去處，大立空中樂園在城市高空搭起一座跨越時光的橋梁，讓每位走進這裡的人，都能在自己的步調裡，找到最自在放鬆的角落。

．高雄大立–空中樂園 RIZZ：官網FB

地址：高雄市前金區文西里五福三路59號R樓

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】

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