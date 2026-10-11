放學後鑽進地下街 越玩越熱血
【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、黃敬文】
順著高雄車站電扶梯緩步向下，這座龐大的地下空間，早已跳脫「通勤、轉乘」的交通驛站定位，成為年輕世代放學後聚集、交流興趣的課後新基地。穿著各校制服的學生三五成群湧入，書包上掛著心愛角色的徽章、壓克力吊飾與玩偶，還有人將收藏排列在「痛包」的透明夾層裡，宛如一場精心策劃的微型伸展台。
有的學生圍在最新到貨的模型展示櫃前低聲驚呼，有的相約在美食休息區翻看剛入手的漫畫。不同於地面車水馬龍的匆忙節奏，在這處地下商場，讀書與升學帶來的疲憊悄然消散，取而代之的是眼中閃爍的純粹熱愛。
南北站串聯：2,300坪動漫基地 青春自由展現的舞台
隨著「高雄駅一番街」北站正式加入營運，並與既有的南站串聯，形成約2,300坪的廣闊ACG主題商場，整體空間迎來令人耳目一新的蛻變。墨凡股份有限公司行銷公關副理洪昤霏分享，商場以現代俐落的灰階基調融入霓虹反光設計，全面升級大型指標與地貼，梳理商場動線，在保留車站歷史元素的同時，注入明亮潮流的空間質感。
洪昤霏表示，商場最想帶給年輕人的，是一種「無拘無束的放鬆感」。在升學壓力與緊湊的生活步調下，年輕學子需要一個友善、包容且能自在交流的社交聚落。「放學後不想那麼快回家面對現實，在這邊買個點心、吹著冷氣跟朋友聊聊天，或帶著精心準備的Cosplay服裝來與同好交流，都不用擔心引來異樣眼光。」商場希望為新世代保留自由展現熱情的空間，成為他們日後回望成長歲月時，依然溫暖明亮的青春坐標。
從「快閃」到「常態」：南方專屬的自在與實用美學
過去，大型動漫展演、官方專門店與熱門IP的首發周邊資源，多半集中於北部。南部動漫迷若想入手最新限定商品或親臨主題展，往往得「北征」，或等待一年僅有一、兩次的巡迴快閃店。
然而，隨著木棉花樂園高雄門市、Good Smile Store（豬帽子xGood Smile Company）、animate等官方指標品牌陸續進駐高雄車站，長年被視為「動漫沙漠」的南部，開始迎來新的變化。
木棉花樂園高雄門市店長甘靜玟觀察，自高雄門市成立後，不僅吸引在地動漫迷，更有許多來自臺南、屏東等鄰近縣市的粉絲專程前來，只要看到官方粉專公布新品到貨消息，便迫不及待前來選購。
談及南部與中北部客群風貌，甘靜玟指出，南部同好在選購周邊時更偏好「實用性」，喜歡將熱愛的作品角色融入文具、托特包等日常用品；而在空間體驗上，高雄門市相對寬敞舒適，讓消費者能放慢腳步，從容享受挑選的過程。
更令人振奮的是，首發活動已不再由北部專美於前。例如超人氣作品《藥師少女的獨語》等快閃主題展，便選擇以高雄作為全臺唯一快閃店進駐；加上每月常態辦理各式各樣動漫、玩具主題市集（例如：玩玩具市集），匯聚約50攤多元原創模型、特色玩具與創作者交流，展現高雄在地策展動能與生命力。
昔日的次文化轉變為現今的潮流風景
從昔日被視為小眾、非主流的「次文化」，到如今成為當代主流青年文化的重要組成，動漫與IP潮流在南臺灣的扎根，展現出不同於其他城市的風格。
它並非單純複製北部的消費模式，而是融合高雄得天獨厚的空間尺度與多元包容的城市氣質——在這裡，逛動漫不只是匆促搶購，而是與朋友相聚的休閒方式；聚會不再是同好之間的交流，而是彼此欣賞、盡情展現自我的開放場域。
一班班列車不僅旅客迎來送往，亦載著夢想進站出發。高雄車站地下街，成為青少年們探索興趣、尋找同儕共鳴的所在，更是在課業壓力之外安放心情的城市聚落。這座地下空間，正以飽滿的青春活力，為高雄寫下一頁屬於新世代的城市風景。
地址：高雄車站捷運站B1-B3
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】
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