放學後鑽進地下街　越玩越熱血

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、黃敬文】

順著高雄車站電扶梯緩步向下，這座龐大的地下空間，早已跳脫「通勤、轉乘」的交通驛站定位，成為年輕世代放學後聚集、交流興趣的課後新基地。穿著各校制服的學生三五成群湧入，書包上掛著心愛角色的徽章、壓克力吊飾與玩偶，還有人將收藏排列在「痛包」的透明夾層裡，宛如一場精心策劃的微型伸展台。

掛滿喜愛角色徽章與壓克力吊飾的「痛包」，成了年輕學子展現自我熱情與同儕交流的微型伸展台。（攝影/上：Carter/下：黃敬文） 有的學生圍在最新到貨的模型展示櫃前低聲驚呼，有的相約在美食休息區翻看剛入手的漫畫。不同於地面車水馬龍的匆忙節奏，在這處地下商場，讀書與升學帶來的疲憊悄然消散，取而代之的是眼中閃爍的純粹熱愛。

櫥窗內擺滿《聖鬥士星矢》的角色模型，更以作品名場面「嘆息之壁」設計，吸引愛好者駐足。（攝影/Carter） 除了玩具及動漫周邊，高雄駅一番街還有主題咖啡廳進駐，逛累了也不怕沒有地方休息吃點心。（攝影/Carter）

南北站串聯：2,300坪動漫基地 青春自由展現的舞台

隨著「高雄駅一番街」北站正式加入營運，並與既有的南站串聯，形成約2,300坪的廣闊ACG主題商場，整體空間迎來令人耳目一新的蛻變。墨凡股份有限公司行銷公關副理洪昤霏分享，商場以現代俐落的灰階基調融入霓虹反光設計，全面升級大型指標與地貼，梳理商場動線，在保留車站歷史元素的同時，注入明亮潮流的空間質感。

「高雄駅一番街」南北站正式串聯，寬敞明亮的走道搭配大型導引地貼與霓虹光感設計，打造出南台灣最大規模的動漫商場。（攝影/上：Carter/下：黃敬文） 洪昤霏表示，商場最想帶給年輕人的，是一種「無拘無束的放鬆感」。在升學壓力與緊湊的生活步調下，年輕學子需要一個友善、包容且能自在交流的社交聚落。「放學後不想那麼快回家面對現實，在這邊買個點心、吹著冷氣跟朋友聊聊天，或帶著精心準備的Cosplay服裝來與同好交流，都不用擔心引來異樣眼光。」商場希望為新世代保留自由展現熱情的空間，成為他們日後回望成長歲月時，依然溫暖明亮的青春坐標。

「Go Shoot！」最近再度翻紅的戰鬥陀螺，來這裡與同好來場對戰吧！（攝影/Carter） 遮風避雨的舒適室內環境與開放氛圍，為Cosplay玩家與動漫愛好者提供了一個自在展現自我、無拘無束的交流場域。（攝影/黃敬文）

從「快閃」到「常態」：南方專屬的自在與實用美學

過去，大型動漫展演、官方專門店與熱門IP的首發周邊資源，多半集中於北部。南部動漫迷若想入手最新限定商品或親臨主題展，往往得「北征」，或等待一年僅有一、兩次的巡迴快閃店。

然而，隨著木棉花樂園高雄門市、Good Smile Store（豬帽子xGood Smile Company）、animate等官方指標品牌陸續進駐高雄車站，長年被視為「動漫沙漠」的南部，開始迎來新的變化。

引進Good Smile Store等指標品牌，櫥窗內展示的細膩公仔與模型，吸引不少玩家駐足交流把玩心得。（攝影/Carter） Muse木棉花樂園以常態門市之姿插旗高雄車站，入口處整齊陳列最新到貨周邊，吸引跨縣市動漫迷前來朝聖。（攝影/Carter） 木棉花樂園高雄門市店長甘靜玟觀察，自高雄門市成立後，不僅吸引在地動漫迷，更有許多來自臺南、屏東等鄰近縣市的粉絲專程前來，只要看到官方粉專公布新品到貨消息，便迫不及待前來選購。

粉絲不需要特地北上，在「高雄駅一番街」就可以選購想要的動漫周邊。（攝影/黃敬文） 各種造型的初音未來（初音 ミク）公仔一字排開，只怕你有選擇困難。（攝影/黃敬文） 談及南部與中北部客群風貌，甘靜玟指出，南部同好在選購周邊時更偏好「實用性」，喜歡將熱愛的作品角色融入文具、托特包等日常用品；而在空間體驗上，高雄門市相對寬敞舒適，讓消費者能放慢腳步，從容享受挑選的過程。

Muse木棉花樂園以常態門市之姿插旗高雄車站。（攝影/Carter） 更令人振奮的是，首發活動已不再由北部專美於前。例如超人氣作品《藥師少女的獨語》等快閃主題展，便選擇以高雄作為全臺唯一快閃店進駐；加上每月常態辦理各式各樣動漫、玩具主題市集（例如：玩玩具市集），匯聚約50攤多元原創模型、特色玩具與創作者交流，展現高雄在地策展動能與生命力。

週末登場的「玩玩具市集」匯聚數十攤原創模型與自創玩具創作者，展現南臺灣豐沛的青年創作能量。 （攝影/Carter）

昔日的次文化轉變為現今的潮流風景

從昔日被視為小眾、非主流的「次文化」，到如今成為當代主流青年文化的重要組成，動漫與IP潮流在南臺灣的扎根，展現出不同於其他城市的風格。

它並非單純複製北部的消費模式，而是融合高雄得天獨厚的空間尺度與多元包容的城市氣質——在這裡，逛動漫不只是匆促搶購，而是與朋友相聚的休閒方式；聚會不再是同好之間的交流，而是彼此欣賞、盡情展現自我的開放場域。

「玩玩具市集」除了匯集攤商，也吸引大小朋友前來挖寶。（攝影/Carter） 一班班列車不僅旅客迎來送往，亦載著夢想進站出發。高雄車站地下街，成為青少年們探索興趣、尋找同儕共鳴的所在，更是在課業壓力之外安放心情的城市聚落。這座地下空間，正以飽滿的青春活力，為高雄寫下一頁屬於新世代的城市風景。

•高雄駅一番街

地址：高雄車站捷運站B1-B3