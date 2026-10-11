越夜越美麗　高雄女生的深夜療癒

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/Twilight Spa 暮光】

夜色漸濃，高雄街頭的車流悄然放緩，白天被工作報表與家庭瑣事切割的時間，終於在入夜後完整歸還給自己。此時的鳳山建國路上，亮起一抹吸睛又活潑的亮粉色燈條，那是「邦妮洗頭」在夜幕中向這座城市打招呼的方式。推開玻璃門，俐落純淨的白色基調空間迎面而來，沒有繁複堆疊的陳設，簡約中自帶一股輕快明亮的張力，隨處洋溢著自在生機，宛如為疲憊的女性打造一座自在且備受呵護的避風港。

店家營業至深夜的守候，為晚下班的女性、輪班族與忙碌媽媽們，點亮一盞暖燈，找回屬於自己的從容呼吸。（攝影/Carter） 隱身在靜謐巷弄間的「Twilight Spa 暮光」，則是另一種沉靜溫暖的調性。踏入店內，柔和清爽的米白色調，溫暖的包覆感瞬間隔絕了外頭的喧囂，空氣裡飄散著療癒的草本精油香氣，伴隨耳畔緩緩流瀉的自然流水樂音，深吐一口氣，讓緊繃的身心在此刻全然放鬆。

中式經絡穴位手技搭配不同精油香氣，讓身心完全放鬆。（圖片提供/暮光SPA） 兩處各具個性的空間，各自以專注而細膩的方式，溫柔承接下班後、聚餐散場或剛忙完家務的高雄女性，讓夜裡的自我照顧，成為城市生活中最動人的風景，也是最貼心的靠山。

邦妮洗頭：減法洗沐的純粹 給自己一晚公主般的呵護

許多人都有過這樣的時刻：結束了一整天高壓工作，或是忙完家務、照顧好孩子，身體不想動、腦袋也只想放空，一想到從梳順髮絲、清潔、沖洗、護髮潤絲及頭皮護理等洗頭步驟，便感到精疲力竭。邦妮洗頭經營者趙姿欣看見了現代女性的日常痛點，打破傳統髮廊的繁瑣流程，大膽採用「減法式」理念，不剪、不燙、不染，專注回歸洗髮、頭皮養護與舒壓熱敷。

堅持「不剪、不燙、不染」的減法理念，以純粹的洗沐與頭皮養護，洗去一整天的疲憊與油煙。（攝影/Carter） 這裡沒有刺鼻難聞的化學藥水氣味，只有純粹乾淨的洗潤香氛與溫水蒸騰，店內深受歡迎的紓壓洗髮，先以特製木梳細細梳理頭皮經絡、帶動血液循環，再透過細膩的指法按摩穴道，並搭配肩頸熱敷，層層卸下一整天的沉重負擔。

設計師以木梳溫柔梳理頭皮經絡，搭配適度的穴道按壓，讓緊繃的神經在一梳一按間全然鬆開。（攝影/Carter） 「公主不想洗頭，就來邦妮洗頭。」這句充滿寵溺的品牌標語，點出了這裡客人的心境。八成以上的顧客為女性，包括醫護人員、剛打烊的餐飲從業人員、百貨專櫃人員，以及在柴米油鹽中喘息的媽媽們，都在這裡把緊繃的身心交給設計師。沒有推銷壓力，耳邊傳來的是輕聲細語的傾聽與陪伴，許多無法對熟人開口的委屈與生活雜事，都在吹風機溫熱的風聲中被輕輕梳順、慢慢消化，帶著蓬鬆清爽的髮絲，以及煥然一新的心情，踏出店門時，腳步格外輕盈。

Twilight Spa 暮光：芳香與手勁揉捏 拂去身心的微塵緊繃

若渴望一場從頭到腳的深層沉澱，營業至午夜十二點的「Twilight Spa 暮光」，則是一處讓人忘卻時間流動的溫柔鄉。店長謝欣蓓分享，創辦人的初衷，是希望在緊湊的生活節奏裡，為大家打造一處毫無社交壓力的療癒落腳處。

柔和的米白色空間，加上草本精油香氣及自然流水聲，打造出毫無壓力的療癒處所。（攝影/Carter） 店內芳療師會依照顧客當日的身體狀態調配專屬精油，如草本花香調的薰衣草，帶來舒緩安定；胡椒薄荷則以涼感清新的氣息，一掃疲勞。聞嗅感官結合沉穩紮實的中式經絡穴位手技，循著背部、肩頸一路延伸至四肢，緩緩推展、化開氣結。

謝欣蓓說，常有顧客在適當力道的推按，以及潺潺流水般的大自然音樂陪伴下，不知不覺沉沉睡去，甚至傳出均勻放鬆的鼾聲。無論是剛結束夜間輪班的職場女性、運輸業勞工，或是哄孩子入睡後，交由另一半照顧、出門放鬆片刻的媽媽，在這裡都不需要任何防備與偽裝。暮光的芳療師以溫熱的手掌化解長久累積的肌肉痠痛，無聲承接所有的疲憊與情緒，讓人重新找回專屬於自己的從容呼吸。

芳療師以溫熱的手掌化解長久累積的肌肉痠痛，讓人重新找回自在與從容。（圖片提供/暮光SPA）

深夜亮著的微光 港都女生的療癒日常

過去的夜間生活，往往與熱鬧的夜市、喧囂的酒吧緊密相連；而如今的高雄夜晚，正悄悄蔓延著一股安靜而堅定的療癒力量。女性不再只能擠出零碎時間打理自己，而是學會在一天繁華散盡的深夜，主動為身心留下一段不受打擾的專屬時光。

夜間由內而外的療癒，讓女性更加自在與從容。（圖片提供/暮光SPA） 當微風拂過夜空下的港灣，走出店門的女子們踩著輕盈悠緩的步伐，在深夜的靜謐中重拾對生活的掌控感。越夜越美麗，不再只是容貌上的精緻雕琢，而是這座城市的女性，在善待自己的日常裡，由內而外自然綻放的自在與從容。

• 邦妮洗頭 鳳山店

地址：高雄市鳳山區建國路三段262號

電話：07-777-7282

• Twilight Spa 暮光

地址：高雄市鳳山區東福街18號

電話：0936-751-466