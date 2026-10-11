從桃源出發 布農少女吳妤萱舉重逐夢
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鼓山高中吳妤萱】
從桃源山區出發，16歲的布農族少女吳妤萱，正用一次次舉起槓鈴的力量，托舉自己的青春夢想。從小學時對舉重的好奇，到成為國家代表隊選手，她走過的不只是訓練場上的汗水，更是一段與自己較勁、突破的成長旅程。如今，她已兩度代表臺灣站上國際賽場，也讓人看見偏鄉孩子追夢的堅持，以及高雄培育體育人才的豐沛能量。
偶遇讓舉重走進生命
吳妤萱與舉重的緣分，早在小學時便悄悄埋下。當時她在桃源國中看見舉重隊訓練，覺得新鮮有趣，教練見她看得認真，便讓她拿著木棍試做抓舉動作，甚至邀請她日後加入。不過，家人擔心女孩子練舉重會變得壯碩，並沒有同意。
直到升上國中，她原本想挑戰柔道、射箭等運動，卻陰錯陽差再次遇上舉重。這一次，她決定試試看。「小學時對舉重的興趣，似乎沒有遺忘，而且更加有熱忱。」吳妤萱說。即使身邊親友仍有疑慮，她依然選擇堅持。尤其曾是足球運動員的姑姑，最擔心練舉重會影響她的體態。沒想到，當家人看見她一路認真走來，態度也逐漸改變，當初最反對的姑姑，如今反而成為最支持她的人。
苦練換來國手資格
桃源國中舉重隊每逢寒暑假，便會帶選手到鼓山高中訓練，而鼓山高中舉重隊成立至今33年，是南臺灣培育舉重人才的重要基地。吳妤萱在這裡看見更大的世界，也早早立下目標：「一定要來讀鼓山高中，而且一定要當上國手。」
真正進入鼓山高中後，她才知道，夢想背後的訓練有多辛苦。每天反覆練習抓舉、挺舉，還要接受深蹲、爆發力、柔軟度及體能訓練，每個月僅有一次休假。
教練吳宣旻形容，吳妤萱不是天分最突出的一位，卻是非常肯練的選手。有些動作無法一次理解，她便不停重複，別人練一遍，她可以練上百遍，直到動作成為身體記憶。
這份不怕苦、不輕易放棄的性格，也一步步將她推向更大的舞臺。
走上國際賽事
2026年，16歲的吳妤萱在全國青年盃舉重錦標賽勇奪女子58公斤級金牌，取得國手資格，也迎來人生第一次披上國家隊戰袍的機會。她以本屆最年輕國手之姿，代表臺灣遠赴埃及，站上5月舉行的世界青年舉重錦標賽舞臺。面對來自各國的頂尖選手，她成功完成試舉、順利完賽，雖然最終無緣獎牌，卻完成了人生重要的一次跨越。
8月，她再次代表臺灣出賽，在烏茲別克舉辦的2026年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中，拿下青少年女子組61公斤級第七名。對吳妤萱來說，站上國際賽場，不只是爭取名次，也是累積經驗、看見不足，讓自己繼續進步的機會。
把夢想舉得更高
舉重帶給吳妤萱的，不單是比賽成績，也悄悄改變了她看待自己的方式。過去的她很在意別人的眼光，一句不好聽的話就可能讓她難過；經歷一次次訓練與比賽後，她的心性也受到磨練，漸漸變得更加堅定，不再那麼在意別人的評價。「現在的我，專心一志地做我想做的事情。」她說。
家人與教練的陪伴，也成為她一路前進的重要力量。當她太過在意成績時，教練會提醒她放慢腳步，不要因為急於求成而受傷；家人的支持，則讓她更有勇氣面對一次次挑戰。
未來，她希望以同為布農族、曾登上奧運舞臺的學長高展宏為榜樣，繼續向更高的競技舞臺挑戰。而她也希望有一天回到桃源國中擔任舉重教練，把自己的經驗傳給學弟妹。
從山城出發，走向世界，再把累積的力量帶回家鄉。16歲的吳妤萱，仍在寫自己的青春篇章，而她舉起的，也不只是一支槓鈴，更是偏鄉孩子勇敢追夢的重量。
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】
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