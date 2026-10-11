炭火異國味　高雄深夜串起來

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/泰式幽靈串燒（本館店）】

入夜的高雄，空氣飄散誘人的炭火焦香。趁著夜幕升起，打開宵夜美食地圖，走訪橋頭老社區內的日式串燒居酒屋，再到鳥松體驗泰國烤肉經典重現，高雄深夜食堂不用出國，一秒串起異國風味。

菊川町日式串燒 橋頭老社區隱藏版居酒屋

華燈初上，菊川町日式串燒才剛飄出陣陣炭火香，熟門熟路的老主顧已絡繹走訪這間位於甲圍老社區裡的隱藏版居酒屋。

只見客人一就坐，立即倒背如流將招牌菜點過一輪，皮脆肉多汁的炭烤雞腿肉串、一口大小的骰子牛肉串肉質鮮甜、肥瘦相間的豬五花串口感酥脆帶Q彈，還有金黃誘人的午仔魚一夜干，搭配老闆特別調配的手工鹽蔥，美味更上乘，再喝杯清涼飲品，成為夜晚最愜意的滋味。

比起秋刀魚、鯖魚，臺灣人更偏愛午仔魚一夜干，肉質細嫩。（攝影/Carter） 限量供應的澳洲冠軍金牌傑克特厚切牛舌，是老闆的壓箱寶。（攝影/Carter） 可別以為這裡只有提供肉類，各式各樣的烤蔬菜，也是一絕，老闆推薦鹽烤日本山藥、苞葉玉米筍、烤大蒜等，最後再來一道必點的東港櫻花蝦炒飯，讓人吃得盡興又滿足。

東港櫻花蝦炒飯（上）烤大蒜（左下）烤山藥（右下）。（攝影/Carter） 邊吃邊和橋頭囝仔出身的老闆鄧天光話家常，他最初踏入餐飲業，就是抱著自己創業的目標，為此隻身北漂，累積多年西餐、日料等歷練，後來更專注鍛鍊火候功力，舉凡烤物、炒物，樣樣都是他的拿手絕活。菊川町日式串燒創立迄今邁入第8年，融入日本職人精神的道地美味，讓老主顧一再回訪這間藏身橋頭的深夜食堂。

老闆鄧天光練就一身紮實功底，無論烤物、炒物都爐火純青。（攝影/Carter） 菊川町日式串燒提供貨櫃屋與露天戶外空間，是鄰里的深夜聚點。（攝影/Carter） •菊川町日式串燒

地址：高雄市橋頭區甲樹路1046號旁邊

電話：0978-706-062、（07）611-3725

泰式幽靈串燒（本館店）

由兩位八年級生在臺南經營超過十年的人氣美食宵夜──泰式幽靈串燒，2021年選擇來到高雄探路，將充滿特色的泰式串燒帶進港都夜晚。

八年級生老闆將泰國街邊特色的串燒及烤肉文化，轉譯成創新料理。（攝影/Carter） 在傳統和創意之間，他們創造出與眾不同的南洋風味特色，將臺灣人熟悉的食材，巧妙轉換成泰式作法來呈現，例如臭豆腐、四季豆、串燒，加入泰式香料以及特製醬汁，有趣且充滿挑戰性。

職人串烤（上）經典涼拌炸彈（左下）泰北金邊魚湯（右下）。（攝影/Carter） 泰國庶民主食─海鮮炒河粉，可細細品嚐泰式飲食的風味。（攝影/Carter） 來店必嚐的職人串烤，經典重現泰國街頭小吃，香料牛肋條、椰奶雞腿肉、沙嗲梅花豬、胡辣烤鮮魚等，可說是南洋風味集大成。除此之外，超人氣開胃菜酥炸甜不辣、椒鹽芋絲肥腸，臭豆腐辣炒四季豆，更是必推特色招牌的好菜。

鱸魚本身的鮮味，再透過直火燒烤增加香氣，搭配泰式特色的香料，這道胡辣烤鮮魚特別受到海鮮控喜愛。（攝影/Carter） 臭豆腐辣炒四季豆深具臺灣食材特色。（攝影/Carter） 另外穩居人氣榜首的咖椰流沙金磚，利用鹹蛋黃及斑斕葉製作的鹹甜口感，搭配泰式奶茶冰淇淋，讓泰式甜點突破既定印象。

咖椰流沙金磚。（圖片提供/幽靈串燒（本館店）） 把趣味注入在料理創作中，正如同老闆以「幽靈」來詮釋店名，有點神秘、不受拘束的感覺，帶給人奇妙的美食體驗。

座落於鳥松本館路上的泰式幽靈串燒，有不少家庭、年輕族群和上班族相約晚上來聚餐。（攝影/Carter） •泰式幽靈串燒（本館店）FB、IG

地址：高雄市鳥松區大華里應安街339號

電話：（07）370-8681