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編織永續美好　寮國染織工藝走進當代生活

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「洋嘎YOUNGA」創辦人梁又平。（攝影/Carter）
「洋嘎YOUNGA」創辦人梁又平。（攝影/Carter）

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/洋嘎YOUNGA】

　　拿起靛藍色織布湊近鼻尖，一股淡雅沉靜的植物氣息緩緩逸散，在化學染料與快時尚充斥的今日，這股氣味格外自然而真實，「記住這個味道，這就是純天然藍染的草本香。」高雄青創品牌「洋嘎YOUNGA」創辦人梁又平笑著說。她將寮國部落與自然共生的古老染織工藝帶回高雄，在日常起居的經緯線中，織就永續生活的實踐。

梁又平覺得自己被高雄的陽光深深療癒，以西子灣的夕照為靈感，設計橘藍漸層的天然染織圍巾。（攝影/Carter）
梁又平覺得自己被高雄的陽光深深療癒，以西子灣的夕照為靈感，設計橘藍漸層的天然染織圍巾。（攝影/Carter）

走進無電部落 看見自然與信仰共織的生活

　　梁又平與寮國染織的緣分始於2014年。當時她正經歷人生轉折的低谷，受到永續概念啟蒙老師 Nicole Lamarche的邀約，前往寮國參與一項暑期研究計畫。她曾乘車顛簸行經長達8小時的泥土路，深入沒有接電、沒有自來水的偏遠山區。在那宛如世外桃源的部落裡，人們生活在無比純淨的環境中，順應著自然的節奏呼吸與作息，也讓她第一次如此真切地感受到土地與生活的緊密連結。

　　「那裡的水很乾淨、人很單純，讓我真切感受到自然的美好。」梁又平回憶說。原本只是抱著度假與擔任助理的心情踏上旅途，卻在走進寮國傳統部落的那一刻，意外開啟了她對另一種生活方式的想像。

洋嘎與寮國在地企業及青年合作，建立永續生產體系，提供穩定合理的報酬，支持婦女以傳統工藝就業，為家庭醫療與孩子教育增添一份力量。圖為傣樂族織女團隊。(圖片提供/洋嘎 YOUNGA)
洋嘎與寮國在地企業及青年合作，建立永續生產體系，提供穩定合理的報酬，支持婦女以傳統工藝就業，為家庭醫療與孩子教育增添一份力量。圖為傣樂族織女團隊。(圖片提供/洋嘎 YOUNGA)
　　真正觸動她的，是傣樂族(Tai Lue)部落的傳統織染文化。梁又平分享，傣樂族文化融合了泛靈信仰與南傳佛教，織女們深信「藍裡有靈」，藍染不只是染色技藝，更是一段充滿生命力的發酵過程。每年，家中備受尊重的耆老都會親自為染缸祈福，祈求這承載自然能量的織物護佑穿著者健康平安。

　　傣樂族織女將文化、信仰與大自然的守護力量揉捻成線、編織成布，深深觸動了梁又平，也讓她重新思考生活與物件的關係：織布不僅是一項實用工藝，更緊密連結了土地、節氣、信仰與織女的生命經驗。這份感動，成為梁又平日後創立「洋嘎」的起點。

從土地到居家 築起共好的長河

　　在寮國傳統的染織工藝中，一件完全純天然的手工織品，從源頭無化肥、無農藥的棉花種植開始，歷經採收、手捻線、植物染色到手工織造，前後需耗時約18個月。為了環境永續與健康生活，梁又平堅持徹底排除化學藥劑的「生態工藝」。

從源頭的非基因改造棉花、不施農藥與化學肥料，到手工捻線、植物染色，全程無化學添加物，讓天然纖維回到更純粹的狀態，也減少對環境與身體的負擔。(圖片提供/洋嘎 YOUNGA)
從源頭的非基因改造棉花、不施農藥與化學肥料，到手工捻線、植物染色，全程無化學添加物，讓天然纖維回到更純粹的狀態，也減少對環境與身體的負擔。(圖片提供/洋嘎 YOUNGA)
　　不同於跨國企業低價、大量的單向採購模式，梁又平選擇以公平交易與長期信任為基礎，尋找在理念上真正認同生態工藝的織女聚落與在地社會企業合作。透過穩定而合理的報酬，讓部落女性能憑藉手藝改善家庭生計與孩子教育，進而讓珍貴的天然染織工藝得以代代延續。

梁又平創辦品牌「洋嘎 YOUNGA」，將帶有信仰與土地溫度的天然織品融入日常家居，重新定義人與自然共生的現代生活樣貌。（攝影/Carter）
梁又平創辦品牌「洋嘎 YOUNGA」，將帶有信仰與土地溫度的天然織品融入日常家居，重新定義人與自然共生的現代生活樣貌。（攝影/Carter）
梁又平推動「織女快樂織」，不設限主題，鼓勵傣樂族織女把經緯線當畫布，將生命經驗自由織入。（攝影/Carter）
梁又平推動「織女快樂織」，不設限主題，鼓勵傣樂族織女把經緯線當畫布，將生命經驗自由織入。（攝影/Carter）
　　原生態手織布纖維特性不同於機械製布，更考驗裁縫的手感與經驗。為了產品精緻化，梁又平將染織完成的布料運回高雄加工，委託早年專作高級訂製服的老師傅，將來自寮國大地的溫潤織布，轉化為貼合臺灣日常生活的衣物與家居用品。

寮國原生態手織布運回高雄，由老師傅依布料特性細心裁製，化為貼近臺灣日常的衣物與家居用品。（攝影/Carter）
寮國原生態手織布運回高雄，由老師傅依布料特性細心裁製，化為貼近臺灣日常的衣物與家居用品。（攝影/Carter）

傳統文化與永續生活的轉譯

　　品牌創立初期，梁又平刻意「去圖騰化」，以簡約素雅的幾何線條與當代色彩設計圍巾，讓大眾親身感受、進而愛上純天然纖維的舒適觸感。隨著品牌站穩腳步，她進一步將工藝延伸至寢具、抱枕、地墊等居家生活軟裝，同時將珍貴的寮國少數民族圖紋走入居家日常。

植物染表現當地部落的人文與風土，豐富色彩多來自植物根莖，如薑黃的亮黃、薯榔的紫紅、馬藍或木藍葉發酵成靛藍、蝴蝶果樹枝葉熬煮後加入河泥形成灰色。（攝影/Carter）
植物染表現當地部落的人文與風土，豐富色彩多來自植物根莖，如薑黃的亮黃、薯榔的紫紅、馬藍或木藍葉發酵成靛藍、蝴蝶果樹枝葉熬煮後加入河泥形成灰色。（攝影/Carter）
　　梁又平分享產品時，也說起藏在織布裡的寮國故事：湄公河流域的普傣族（Phou Tai），世代由母女傳承「河流伊卡織（Ikat）」，從河水的流動與光影汲取靈感，織出獨特紋樣；傣樂族則把南傳佛教信仰與守護神「那伽（Naga）」化為圖騰，寄託對平安的祝福。古老的織染文化，就這樣從傳統部落走進今日的生活。

普傣族(Phou Tai)河流紋樣伊卡織製成的寢具，天然無毒、散發草本芬芳，帶來深沉安穩的睡眠品質。（攝影/Carter）
普傣族(Phou Tai)河流紋樣伊卡織製成的寢具，天然無毒、散發草本芬芳，帶來深沉安穩的睡眠品質。（攝影/Carter）
　　「幸福是當所有人都幸福，才是真正的幸福。」梁又平如此詮釋她所堅信的品牌價值。而這份幸福，包含土地不被過度消耗、生產者得到合理回報、傳統技藝得以延續，也包含使用者在一件件日常物品裡，觸摸到自然，感受到遠方的文化與溫度。

洋嘎 YOUNGA

地址：高雄市鼓山區建國里建榮路157巷13號

時間：每周日14：00~18：00開放參觀，其餘時間可最晚前一天私訊預約。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】

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