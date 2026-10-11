斑葉龜背芋　十餘年育種綻放「曙光」

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

一盆龜背芋，不只是窗邊的一抹綠，更是城市生活裡不可或缺的陪伴。近年「植物家長」興起，龜背芋、蔓綠絨等觀葉植物走進居家空間，人們在照顧植物的過程中，找回與自然相處的片刻。看見這股植感風潮，農業部高雄區農業改良場從市場需求出發，與國家原子能科技研究院合作，以伽瑪射線種子誘變技術，歷經十餘年培育出臺灣首個斑葉龜背芋品種「高雄1號─曙光」。

（攝影/曾信耀）

從一片斑葉 看見市場新可能

疫情期間，人們待在家裡的時間變長，植物悄悄成為生活中的新夥伴。龜背芋原本就是臺灣花藝市場常見的切葉素材，成熟葉片自然形成深裂與孔洞，造型獨特；隨著室內植栽風潮興起，它更從花藝市場走進人們的家中。

而在這股風潮成形之前，高雄區農業改良場副研究員黃雅玲早已從國外花卉展注意到斑葉龜背芋。2010年赴荷蘭參加國際花卉商業展時，她第一次見到斑葉龜背芋；隔年在東京花卉博覽會，又看到來自泰國的斑葉品種。兩次在國外的見聞，讓她開始思考：「我們有沒有可能研發出一個臺灣的斑葉龜背芋品種？」

研究人員每日觀察植株生長狀況，測量葉片尺寸、記錄展葉週期等各項數據。（攝影/曾信耀） 當時臺灣主要種植綠葉龜背芋，她進一步了解市場，發現臺灣綠葉龜背芋外銷日本，每支約100日圓，泰國斑葉品種卻約1,000日圓。價差讓她看見斑葉龜背芋的市場潛力，成為日後投入育種的重要契機。

十餘年篩選 終於等到「曙光」

由於不容易取得斑葉種苗，黃雅玲便試著自行培育。2012年，高雄區農業改良場與國家原子能科技研究院合作，展開斑葉龜背芋誘變育種。過去花卉新品種多透過雜交育種，但當時龜背芋幾乎都是綠葉，缺乏適合的斑葉親本，因此研究團隊改以伽瑪射線照射種子，誘導基因產生變異，再從中尋找特殊植株。

種子經放射線照射或化學藥劑處理進行誘變，再發芽種植，尋找新的變異植株。（攝影/曾信耀） 「誘變不是照了就會變成我們想要的樣子，後面還有很長的篩選。」黃雅玲說。

2014年，研究團隊篩選出一株具有斑紋特色的植株，接著透過組織培養觀察後代，確認葉片斑紋、色澤與數量均穩定，持續檢驗環境適應性與繁殖能力。前後歷經十餘年，才正式育成「高雄1號─曙光」。

組織培養須在嚴格控管的專業實驗室進行，確保培養環境穩定與植株品質。（攝影/曾信耀） 高雄區農業改良場場長羅正宗認為，育種除了技術，也必須掌握市場脈動。「農改場的任務是應用研究，不可以你想做就做，必須符合市場需求。」從國外看展發現趨勢，再進一步思考臺灣能培育什麼，正是研究成果能走向產業的重要一步。

羅正宗強調，育種研發須掌握市場需求與產量，才能培育符合市場的作物特性。（攝影/曾信耀）

曙光綻放 走進花藝與生活

「曙光」屬於黃斑，相較於市場上的泰斑、白斑龜背芋更加罕見，獨特的葉斑帶來鮮明的觀賞價值，也為花藝市場增加新的選擇。此外，「曙光」作為切葉使用，瓶插壽命約31至54天，高於一般綠葉品種的24至38天，具備花藝應用的潛力。目前該品種已完成業界非專屬授權，逐步由種苗商、花卉產銷班及花農進行商業化繁殖。

而研究沒有在「曙光」誕生後停下來。助理研究員洪千惠目前接續龜背芋誘變育種，希望從新的後代中，找到更特殊的葉斑，甚至適合小坪數居家空間的迷你型植株。

研究人員的耐心與觀察，成就了獨一無二的「曙光」。（攝影/曾信耀） 從國外花卉展上的遇見，到經過十多年篩選的「曙光」，再走進花藝與居家空間，龜背芋的模樣隨著生活需求不斷延伸。窗邊的龜背芋，看似只是生活裡的一抹綠意；葉片背後卻凝聚了研究人員對市場的觀察、對育種的耐心，以及一次次等待變化出現的時間。當下一片新葉展開，也許還會帶來另一種讓人驚喜的模樣。

•農業部高雄區農業改良場：官網、FB