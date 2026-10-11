無酒精也盡興　喝出高雄夜生活新風景

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

高雄的夜晚，正出現不一樣的風景。享受夜生活，不一定要喝酒微醺，一杯冰涼氣泡飲，同樣可以舉杯、聊天、慶祝。隨著年輕世代愈來愈重視健康、睡眠與生活品質，「無酒精」正成為夜間社交的新選擇。走進高雄入夜後的場景，清醒與歡樂，其實可以同時存在。

不喝酒 也能享受碰杯的快樂

過去，微醺似乎是夜晚社交的一部分；如今，愈來愈多人開始重新思考「喝什麼」這件事。不是拒絕聚會，而是在意隔天的狀態，也希望飲品能有更多選擇。

所謂無酒精氣泡飲，並不是單純的葡萄汁加上氣泡水，而是採葡萄酒釀造工藝，再經過脫醇(Dealcoholization）等製程，保留葡萄發酵後的香氣、酸度與風味，再以氣泡增添輕盈口感。朋友聚餐、家庭團聚，甚至一個人回家想放鬆，都能有適合自己的選擇。

倒進高腳杯，細緻氣泡緩緩升起，舉杯的儀式感依然存在，只是少了酒精，多了一種更自在的夜晚選擇。

（攝影/曾信耀）

一杯氣泡飲 走上創業路

「YOLA無酒精葡萄飲」創辦人蔡廷宥第一次接觸無酒精葡萄飲，是到香港拜訪朋友時。成為母親後不再喝酒的她，第一次喝到這類飲品時，意外發現少了酒精，葡萄釀造的香氣與風味依然飽滿，甚至讓她有種「原來無酒精也可以這麼好喝」的驚喜。讓她開始思考：「那些不適合飲酒、卻想參與聚會的人，或許需要這樣的選擇。」

蔡廷宥認為，不喝酒也能有儀式感與歡樂，無酒精葡萄飲是很好的替代選擇。（攝影/曾信耀） 回臺查詢後，她發現當時市場上的選擇並不多，便決定試著引進。畢業於高雄餐旅大學、曾接觸調酒的她，主動接洽法國夏凡酒莊(Pierre Chavin)，即使不會法文，透過翻譯社往返溝通，最後終於將產品引進臺灣。原本只是偶然喝到的一杯飲品，就此成為創業的起點。

「要做，就要做先驅者。」父親這句話，聽來像鼓勵，其實也帶著一份期待。既然決定投入，就要全力以赴，不只是做出一個品牌，更要做出成績。當時市場對無酒精葡萄飲還很陌生，她明白，走在前面或許能搶得先機，卻也意味著得自己摸索市場。但既然認定這是一件值得做的事，她便決定為自己闖出一條路。

無酒精葡萄飲分氣泡與無氣泡兩款，前者去除酒精後注入二氧化碳，後者則如紅酒般品飲。（攝影/曾信耀） 真正踏上這條路後，她才發現，創業並沒有想像中容易。無酒精葡萄飲雖屬食品飲料，從進口查驗、食品添加物到中文標示，每一個環節都有必須遵守的規範。國外酒莊提供的資料不夠，她就再去確認；標示內容有疑問，就重新溝通。一次次確認，靠的已不只是創業初期的熱情，而是把每個細節做好、不輕易妥協的態度。

四年來，她就這樣一關一關地走過來。而這條路走得愈久，她愈確定，自己當初想做的，不只是「賣一瓶飲料」，而是讓更多人知道：不喝酒，也可以擁有屬於自己的夜晚。

夏凡酒莊Muscat麝香氣泡葡萄飲，果香甜美清爽，搭配細緻氣泡，酸甜滋味平衡。（攝影/曾信耀）

從佐餐到獨飲 清醒生活更多元

無酒精葡萄飲逐漸走進人們的日常。朋友聚餐時可以一起舉杯，婚宴上讓不飲酒的賓客也能享受開懷暢飲的歡樂；有人搭配蛋糕做成彌月禮盒，也有企業選作節慶送禮，讓不喝酒的人，也能自在參與每一場聚會。

YOLA店內除了氣泡葡萄飲，也有無氣泡的選擇。目前從法國夏凡酒莊引進三款，包括Muscat麝香氣泡葡萄飲、0.5% 堤娜無酒精氣泡葡萄飲與玫瑰氣泡葡萄飲，另從布魯諾安德魯酒莊（Bruno Andreu）引進無氣泡的梅洛紅葡萄飲。

由左至右為堤娜無酒精氣泡葡萄飲、梅洛紅葡萄飲、Muscat麝香氣泡葡萄飲及門市限定的夏多內香檳葡萄飲。(攝影/曾信耀) 其中，Muscat麝香氣泡葡萄飲是店內主打，以80%麝香葡萄搭配20%夏多內白葡萄，花果香濃郁，喝來酸甜清爽；堤娜以苦橙與白葡萄呈現清新風味，尾韻帶有類似葡萄柚的感受；玫瑰款以蔓越莓、野莓與桑葚釀製，果香較為豐富；梅洛則以100%梅洛紅葡萄釀製，保留紅葡萄酒般的果香與細緻丹寧。也有客人將Muscat與玫瑰款以一比一混搭，喝出另一種風味。

葡萄含有多酚、花青素、單寧等成分，其中白藜蘆醇因具有抗氧化特性，常被拿來討論與老化及心血管健康相關的議題。對無酒精葡萄飲而言，這些來自葡萄的天然成分，除了增添風味，更讓飲品多了一份天然的健康特色。

街邊店以簡潔明亮的設計，營造舒適自在的品飲空間。（攝影/曾信耀） 為了降低第一次接觸的門檻，蔡廷宥讓店內採取「先試飲、喜歡再帶走」的方式。比起急著推銷，她更希望用交朋友的心情經營，讓每個人都能沒有壓力地試試不同風味，慢慢找到自己喜歡的那一款。

生活的儀式感從來沒有標準答案。可以用高腳杯，也可以拿起家裡的馬克杯；可以和朋友熱鬧碰杯，也可以獨自享受一個安靜的夜晚。高雄越晚越年輕，而年輕的夜生活，不必一定喧鬧或醉意朦朧，舒服自在，也是一種新的「嗨」。

•YOLA無酒精葡萄飲：官網、FB、IG

地址：高雄市仁武區霞海路348號

電話：07-2360436