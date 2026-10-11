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全市規模最大楠仔坑運動中心　帶動楠梓健康新生活

聯合新聞網／ 高雄畫刊
楠仔坑運動中心的50公尺室內溫水泳池，是楠梓居民下班後放鬆身心的熱門選擇。（攝影/李瑰嫻）
楠仔坑運動中心的50公尺室內溫水泳池，是楠梓居民下班後放鬆身心的熱門選擇。（攝影/李瑰嫻）

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、黃敬文 ◎圖片提供/楠仔坑運動中心】

　　傍晚5點，位在旗楠路黃金生活圈的楠仔坑運動中心，隨著上班族結束忙碌工作後，陸續走進場館，進入一天中最熱鬧的時刻，展開夜間的運動高峰。

　　今年啟用的楠仔坑運動中心，總樓地板面積達8,932.9平方公尺，是高雄目前已營運中的運動中心空間規模最大的場館。建築外觀以「楠木樹林」為設計意象，呼應楠梓的地方名稱與綠建築特色。館內則以游泳、球類、體適能、多功能教室四大場域為核心，串起從早到晚不同年齡、不同生活節奏的使用者。

從白天到夜晚，楠仔坑運動中心歡迎市民來游泳、打球，活動筋骨。（攝影/上：李瑰嫻、下：黃敬文）
從白天到夜晚，楠仔坑運動中心歡迎市民來游泳、打球，活動筋骨。（攝影/上：李瑰嫻、下：黃敬文）
　　對許多楠梓居民與附近上班族而言，結束一天的工作後來到運動中心，另一種生活才正要開始。脫下西裝襯衫、換上運動服，有人背著球拍，有人提著泳具，陸續來到運動中心報到。

　　場館內寬敞明亮的50公尺室內溫水泳池，水面隨著泳者划出的節奏泛起粼粼波光。多功能教室裡，有人隨著瑜珈課程舒展肢體，另一頭的體適能中心與球場內，跑步機、登階機不停運轉，球拍揮擊聲此起彼落，從泳池到球場，從教室到健身器材區，處處都是揮汗的身影。

體適能中心內，跑步機、登階機不停運轉，處處都是揮汗的身影。（攝影/黃敬文）
體適能中心內，跑步機、登階機不停運轉，處處都是揮汗的身影。（攝影/黃敬文）
　　「我們大概下午5點後，人潮就開始變多了。」區經理吳羽家觀察，入夜後是運動中心一天最明顯的使用高峰，他補充：「最多的應該就是下班後。」

　　聚集了周遭社區、楠梓科技產業園區，以及高雄科技大學與多所國中小，楠仔坑運動中心的使用族群從居民、上班族到學生都有，相當多元。早晨的樂齡時段開始，下午則湧入親子與學童，尤其暑假期間，游泳課、球類課程總是報名踴躍。而入夜後，主角則換成上班族與下課的學生族群。

寬敞明亮的體適能中心，配置多元訓練器材，讓上班族下班後也能好好動一動。（攝影/黃敬文）
寬敞明亮的體適能中心，配置多元訓練器材，讓上班族下班後也能好好動一動。（攝影/黃敬文）
　　運動中心最具代表性的特色，是全市已營運運動中心唯一的50公尺室內溫水泳池。原有泳池重新整建後，新設置兒童戲水池、SPA池、烤箱與蒸氣室。室內綜合球場則由8面雙打羽球場與2面全場籃球場組成，並因應近年匹克球熱潮，提供部分場地進行匹克球等運動使用。

室內綜合球場設有8面雙打羽球場與2面全場籃球場，也因應近年匹克球熱潮，提供更多球類運動選擇。（攝影/黃敬文）
室內綜合球場設有8面雙打羽球場與2面全場籃球場，也因應近年匹克球熱潮，提供更多球類運動選擇。（攝影/黃敬文）
泳池重新整建後，新設置兒童戲水池、SPA池、烤箱與蒸氣室，提供不同年齡層多元的休閒運動選擇。（攝影/黃敬文）
泳池重新整建後，新設置兒童戲水池、SPA池、烤箱與蒸氣室，提供不同年齡層多元的休閒運動選擇。（攝影/黃敬文）
　　2樓接近300坪的健身空間，包括最高可容納約120人使用的體適能中心，除了常見的訓練設備，也引進登階機、風扇式腳踏車等器材，並配置可供身障朋友無障礙使用的訓練設備。圍繞體適能中心的，是數間可從事有氧、瑜珈、空中瑜珈、拳擊等活動的多功能教室，館內特別引進近期熱門的器械式皮拉提斯，讓想維持體態的人們有更多鍛鍊選擇。

配置無障礙訓練設備，讓身障朋友也能自在運動，打造共融友善的運動空間。圖為：上/上肢訓練機；下/無障礙入水椅。（攝影/黃敬文）
配置無障礙訓練設備，讓身障朋友也能自在運動，打造共融友善的運動空間。圖為：上/上肢訓練機；下/無障礙入水椅。（攝影/黃敬文）
游泳及球類運動外，楠仔坑運動中心也提供健身設施，滿足不同年齡層的運動需求。（攝影/黃敬文）
游泳及球類運動外，楠仔坑運動中心也提供健身設施，滿足不同年齡層的運動需求。（攝影/黃敬文）
　　想鍛鍊核心、調整體態，可以挑戰器械式皮拉提斯或TRX，想提升心肺功能就跳進泳池，或到體適能中心揮汗訓練。如果想讓緊繃了一整天的身心慢慢放鬆，還有頌缽瑜珈等課程可選擇，在舒展肢體與聲音的共鳴中，把工作累積的壓力一點點釋放。

場館提供器械式皮拉提斯、TRX等課程打造多元運動選擇，讓民眾依照需求選擇適合自己的運動方式。（上：圖片提供/楠仔坑運動中心；中、下：攝影/黃敬文）
場館提供器械式皮拉提斯、TRX等課程打造多元運動選擇，讓民眾依照需求選擇適合自己的運動方式。（上：圖片提供/楠仔坑運動中心；中、下：攝影/黃敬文）
　　運動中心鄰近許多企業、醫療與公部門單位，串聯職場與日常運動生活，員工可以前來運動，或安排團體課程，讓運動成為員工福利的一部分。下班後，這裡更是朋友相約的新據點，三五好友一起打一場匹克球，在分組攻防、揮拍跑動之間流汗，也為忙碌的一天留下更多交流與相聚的時間。

　　過去想在夜間運動，可能得往公園、河堤跑。如今隨著楠仔坑運動中心開放，室內運動空間選擇更多元，游泳、健身、打球，或是跟著課程動一動，不用再看天安排。

下班後約上三五好友一起運動，不只流汗，也多了交流與相聚的時間。（攝影/黃敬文）
下班後約上三五好友一起運動，不只流汗，也多了交流與相聚的時間。（攝影/黃敬文）
　　在快速發展的楠梓，越來越多人下班後不急著回家躺平，而是用運動替一天按下重新整理鍵。楠仔坑運動中心就像一座照亮夜晚的城市客廳，讓不同族群在揮汗之間放鬆身心，也讓楠梓的夜晚越夜越有活力。

•高雄市楠仔坑運動中心：FB

地址：高雄市楠梓區旗楠路168號

本市運動中心場館介紹

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.10】

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