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大港・秋日選

聯合新聞網／ 高雄畫刊
經高雄市政府水利局翻新整治後，右昌大排華麗轉身，成為雨豆樹綠色隧道。(攝影/Cindy Lee)
經高雄市政府水利局翻新整治後，右昌大排華麗轉身，成為雨豆樹綠色隧道。(攝影/Cindy Lee)

　　九月，暑氣未盡，卻已多了一點秋意；孩子背起書包，迎接新學期，大人也整理腳步，重新出發。

　　九十歲的大港阿媽，第一次走進音樂祭、挑戰浮潛，還為棒球賽開球；高醫樂齡大學裡，長輩重新背起書包，和年輕世代一起學習。年紀從來不是停下腳步的理由，只要對生活保有好奇，隨時都能再次出發。

　　一座城市的溫度，也藏在對人的照顧裡。敬老卡福利升級，讓長輩就醫、搭車更便利；樂陪犬走進社區，讓陪伴成為人與動物彼此支持的力量。高雄用貼近生活的方式，回應不同世代的需要，讓每個人住得安心、活得自在。

　　秋天，也適合換個步調認識高雄。走進旗山，看蕉城文化；沿著後勁溪，走讀地方故事；中秋將近，選一份在地食材的伴手禮，把高雄的風土滋味帶回家。熟悉的地方，換個角度，就能看見不同風景。

　　城市裡，新的創意與想法也持續發生。兒少影展首次來到高雄，設計師伍泓銘用角色與視覺打開孩子的想像；湖內新創團隊從在地水果出發，釀出屬於高雄的秋天，為地方農產開拓新的可能。

　　城市的美好，往往就藏在這些細微而真實的改變裡。這個秋天，不妨用另一種角度來認識這座城市，在熟悉中發現新的風景，看見高雄一直持續向前。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.09】

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