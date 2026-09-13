旗山蕉城 走進香蕉的前世今生

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

香蕉曾是支撐旗山經濟的重要作物，寫下地方發展最風光的一頁。如今，這段記憶沒有止步於老照片裡，而是透過美食、文創、體驗活動與一年一度的香蕉文化節，重新走進遊客的視野。今年秋天，不妨相揪來旗山，吃香蕉，也走讀一座山城的故事。

旗山的黃金歲月

兩百多年前，香蕉從福建、廣東傳入臺灣，後來在南部找到適合生長的環境。旗山擁有肥沃的沖積平原、排水良好的砂質土壤，加上充足的陽光與水源，成為香蕉的重要產地。

旗山香蕉產業走向精緻化，蕉農採草生栽培，守護土壤，也提升香蕉品質。（攝影/Carter） 到了1950、60年代，臺灣香蕉外銷蓬勃發展，更與蔗糖、稻米、茶葉並列主要外匯來源。其中，旗山香蕉的產量更是全臺數一數二，曾有「香蕉王國」的美譽。香蕉產業帶動地方繁榮，蕉農收入增加，旗山農會與信用合作社更曾創下全國亮眼的存款紀錄。

「那個年代，香蕉是很多旗山家庭的重要依靠。」旗山區農會總幹事方介佐說。

然而，隨著國際市場競爭加劇，加上香蕉黃葉病等問題，昔日的外銷盛況逐漸退潮。旗山卻沒有因此與香蕉告別，而是一步步尋找新的可能。從傳統鮮果到加工產品，香蕉變成脆片、蛋捲、乾果，也融入飲品與料理，讓這項老產業換上了新面貌。

旗山農會嚴選產銷履歷香蕉，研發可愛討喜的金蕉旺來酥，精緻美味，中秋送禮正合適。（攝影/Carter）

香蕉變成城鎮風景

今天走進旗山，香蕉仍藏在許多角落。除了新鮮香蕉，遊客還能品嘗香蕉蛋糕、香蕉包、香蕉天婦羅、香蕉湯等特色料理；各式各樣的加工品，也讓香蕉從單純的水果，變成值得帶回家的地方味道。

緊鄰市定古蹟旗山區農會的「旗農小舖」，就是認識這股新香蕉風潮的好地方，店門口的「旗農金蕉伯」與「旗農金蕉嬸」大型公仔，已成為遊客拍照打卡的可愛地標。店裡則能找到香蕉脆片、香蕉蛋捲、香蕉起司棒等農特產品，還有以香蕉為靈感開發的特色飲品，老街逛累了，不妨坐下來喝一杯，讓腳步也跟著旗山的悠閒慢下來。

農會總幹事方介佐偕金蕉伯、金蕉嬸亮相，共同推廣旗山香蕉，展現蕉城活力。（攝影/Carter） 旗農小舖匯集各式香蕉伴手禮，從香蕉脆脆豆到古早味香蕉乾，還有特色飲品，滿載蕉城好滋味。（攝影/Carter） 這樣的轉型，讓香蕉產業不再只是農業，而成為地方文化的一部分。近年香蕉文化節加入食農教育、品質評鑑、文創與親子體驗，吸引更多人走進旗山，也串聯老街、小農與在地商家，讓傳統農業節慶逐漸發展成具有地方特色的文化品牌。

讓香蕉故事繼續發生

一年一度的旗山香蕉文化節，今（115）年將於9月26日至27日中秋連假登場，以「相揪來旗山・蕉城映像行旅」為主題，邀請大家從影像、產業與生活等角度，重新認識這座「蕉城」。

方介佐表示，今年活動將以旗山體育場、農會碾米廠為主要場域，除了香蕉品質評鑑頒獎、小農市集，還有懷舊電影院，透過老照片與影像帶大家回望旗山過去的香蕉歲月。活動也特別邀請電視臺拍攝蕉農種植與照顧香蕉的影像，希望將這些珍貴的地方記憶保存下來。

香蕉四季皆可採收，夏蕉香甜、秋冬蕉口感更佳，隨季節變化品嘗不同風味。（攝影/Carter） 親子遊客也有不少有趣的體驗。農會家政班把香蕉假莖、乳汁等原本容易被忽略的部分，變成有趣的DIY素材。遊客可以透過「假莖取纖」的方式，將香蕉纖維製成水苔球綁繩；也能利用香蕉乳汁進行拓印染，在杯墊、棉麻袋或書籤上創作，作品經陽光照射後，會逐漸顯現深褐色圖案。

這不只是玩樂，更像是一堂沒有課本的地方課。孩子可以從遊戲與手作認識香蕉，大人也能在一場活動裡，重溫這座蕉城歲月。

（攝影/Carter） 9月底的旗山，正值秋意初起，也是相揪出遊的好時節。來一趟旗山吧！逛逛老街、吃根香甜香蕉，看看珍貴影像，再帶件香蕉伴手禮回家。當你走在這座曾經的「香蕉王國」，或許會發現，香蕉的香氣裡，其實藏著蕉城最樸實、也最動人的故事。

• 高雄市旗山區農會

• 旗農小舖