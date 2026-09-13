大港阿媽的新提案：九十歲 人生才正要交件！

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/台鋼雄鷹、鄭金枝女士家人】

高雄港邊海風輕拂，伴隨著熱烈音浪，「大港開唱」舞臺前萬人隨著節奏搖擺，一位滿頭銀髮的阿媽也自在地舞動身體，臉上的笑容比南台灣的豔陽更加燦爛。她是鄭金枝，因參與「大港開唱」而受到不少網友關注的「大港阿媽」。今年九十歲的她，用隨興自在的舞姿告訴所有人：年齡從來不是青春的保存期限，想體驗世界，什麼時候出發都不算晚。

大港阿媽一跳成名，連家門前修路的工人看見她，都會大喊：「妳就是大港阿媽！」（攝影/Carter）

舞力全開！海派港都催生的「搖滾阿媽」

聊起那場意外受到關注的經歷，金枝阿媽笑得合不攏嘴，笑聲清脆又豪邁地說：「我那時候被拉上去，我就想說大家高興就好，免人教，自己跟著動啦！」出生於臺南安定的她，婚後舉家搬到高雄。年輕時為了生活打拚，曾在建築工地挑擔、做粗工；退休後則將重心放回家庭，打理家務、煮飯、照顧孫子女，至今仍閒不下來。多年勞動累積的負擔，讓她去年接受膝蓋關節手術，但骨子裡那股堅韌與樂觀從未改變。每天清晨，她依然維持出門運動的習慣，步伐依舊輕快。

金枝阿媽接到任務，每次都會先說：「哎喲，不要啦，我會怕啦！」但講完下一秒，她就笑笑地說：「好啦，趁現在還能走，去看看也好！」（攝影/Carter） 孫女說，阿媽受到許多網友關注，是全家人始料未及的驚喜。當時只是單純想帶阿媽出門走走，順道到駁二藝術特區感受音樂祭氣氛，沒想到她一踏進現場，完全不受年齡與音量拘束，還毫不怯場地與年輕人一起舞動。這份毫不造作的熱情與純粹，很快在網路上引起不少討論，也讓更多人認識這位充滿活力的長者。之後，她更受邀站上澄清湖棒球場，擔任「台鋼雄鷹」開球嘉賓，而阿媽二話不說，立刻展開每天的投球練習。

走過大半輩子辛勞歲月，九十歲的金枝阿媽站上投手丘，以開朗硬朗的姿態，投出無所畏懼的精彩人生好球。(圖片提供/台鋼雄鷹) 「怕什麼？沒什麼好怕的，又不是沒艱苦過。現在就是每天都要快樂、每天都要試試看新東西。」金枝阿媽一邊揮揮手、做出投球動作，一邊笑著說：「我自己做紙球這樣練，每天練，練累了就去休息。」九十歲這一年，她也接連完成許多人生第一次。除了站上大港開唱的搖滾舞臺、為「台鋼雄鷹」開球，她還跨海前往小琉球，挑戰人生第一次浮潛。回憶起第一次穿上浮潛衣、把臉浸入海水，看見熱帶魚與海龜悠游的畫面，她既緊張又興奮，上岸後還眉飛色舞地向晚輩比劃著海底世界的奇景。

金枝阿媽說潛水衣好緊，但能看到海底世界很值得！(圖片提供/鄭金枝女士家人) 「不識字、沒上過學，連國語都不太會講，但阿媽做了很多一般人未必會嘗試的事。」孫女眼中的阿媽，不是沒有恐懼，而是即使害怕，依然願意給自己一次嘗試的機會。

手機裡的一顆「蘋果」：愛的角色反轉

因為有位孫女遠在澳洲，為了不讓阿媽太過思念，她兩年前特地買了一支智慧型手機，一步一步教阿媽如何使用視訊。阿媽不認得字，孫女便把自己的聯絡人暱稱設成一顆「蘋果」符號，阿媽只要看見那顆紅通通的蘋果圖案，輕輕一點，就能跨越大洋，看見最疼愛的孫女。

「小時候，是阿媽一遍又一遍牽著我們、教我們認識世界；現在角色反轉了，換我們耐心地教她用手機、帶她認識新事物。」遠在澳洲的孫女感性地說，許多長輩因為擔心被嫌棄而不敢開口發問，但只要多一點耐心、多一點陪伴，就能看見他們眼裡重新燃起的光彩。

澳洲孫女負責出點子、高雄孫女負責執行，孫輩們牽起阿媽的手持續開箱新體驗，用滿滿的耐心與愛，陪伴阿媽的人生清單繼續交件。(圖片提供/鄭金枝女士家人) 如今，家中的孫輩們還組成了一支「阿媽經紀團隊」，在澳洲的孫女負責發想各種新奇提案，住在高雄的孫女則負責安排與執行行程，帶著金枝阿媽四處踩點，把每一天都過得熱熱鬧鬧、充滿笑聲。

人生清單沒有截止日 陪你走到最遠的地方

有人說，養孩子是重新走過自己的童年；而陪伴長輩，則是讓我們提前學會如何勇敢且優雅地老去。在高雄的孫女說：「很多人以為是我們帶著阿媽體驗人生，但其實是阿媽牽著我們，用最純真、最勇敢的眼光重新看待這個世界。」

90歲鄭金枝阿媽用健康與熱情大步向前，活出精彩人生，也勇敢迎接每一個「第一次」。（攝影/Carter） 金枝阿媽常對晚輩說：「我們把自己顧得健康、過得快樂，就是給子孫最大的福氣。」九十歲的鄭金枝，仍在港都的陽光下大步向前，她的人生故事仍持續寫下新的篇章，也用自己的步伐告訴大家：只要心中依然懷抱好奇與熱情，任何年紀，都有機會迎來屬於自己的「第一次」。

•大港阿媽：FB、IG