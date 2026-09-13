開學了 這次換長輩背書包！

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄醫學大學教務處推廣教育與數位學習中心】

九月的陽光穿透高雄醫學大學校園的綠樹林，空氣中瀰漫著同儕間的熱絡與對新學期的期待，穿梭在教室走廊間的，除了帶著青春氣息的大學生，還有一群眼神閃爍著好奇光芒的大哥大姐，他們認真地整理著書包、確認課表，臉上掛著微微地緊張與雀躍，他們不是送孩子來上學，而是參加屬於他們自己的「開學日」。

醫學大咖親自站崗！四大健康層面把關樂齡生活

「很多人以為樂齡大學只是唱唱歌、打發時間，但在高醫，我們是認真在做『健康促進』！」推廣教育與數位學習中心主任郭昶志語氣中帶著自豪，身為全臺唯一的「十年學制」樂齡大學，高醫一路規劃了樂大、樂碩到樂博三個階段，讓學員能一關關修煉，甚至有許多長輩笑稱自己「太喜歡這裡了，根本不想畢業」。

高雄醫學大學教務處推廣教育與數位學習中心主任郭昶志。(攝影/Carter) 因為有醫學大學的專業優勢，高醫的課程圍繞著「健康」主軸精心打造，郭昶志指出，這裡講求的健康是全面性的，包含生理、心理、社會性與靈性四大層面。

從大一必修的「健康生活大改造」開始，教長輩如何正確蹲跳、抱重物以保護肌骨；到「核心肌力」訓練，連上三年不間斷，打下結實的體能基礎。此外，用藥安全、中西醫保健、正向心理學，乃至最新潮的 AI 工具應用與無人機體驗等，無一不包。

「我們的課程都有嚴謹的醫學實證背景，甚至發表過國際期刊研究。」郭昶志笑說，透過將專業知識融入日常，長輩們不再只是被動接受醫療照顧，而是主動成為自己健康的第一位守護者。更重要的是，當健康與學習成為生活的一部分，許多學員也重新建立起規律的作息與學習節奏，讓退休生活有了新的重心。

以「健康」為核心的樂齡大學，帶著長輩們重新認識自己、學會如何健康生活。(圖片提供/高雄醫學大學教務處推廣教育與數位學習中心)

青銀同堂零代溝 跨世代激盪出的熱烈火花

除了扎實的必修課，高醫樂齡大學最讓學員津津樂道的，莫過於豐富的「代間學習」選修課程。學校每學期開放約 30 門通識與高齡健康專業課，讓樂齡學員與年輕的大學生同堂共學。

當坐在前排的大哥大姐發問聲此起彼落、展現強烈的求知慾時，後排的大學生也不禁深受感染；在討論高齡疾病或長照議題時，課本上的硬邦邦數字變成了長輩親身經歷的故事與人生智慧，讓年輕學子收穫良多，而長輩也在年輕人的活力感染下，重新建立新的學習圈與生活圈，原本退休後逐漸縮小的生活半徑，也因一次次走進校園而再次延伸。

樂齡學員擔任大學生學習高齡者訪談與評估的志工學伴，大學生藉此磨練溝通與評估技巧，而樂齡學員則能透過經驗分享，實踐創新的「青銀共學」。(圖片提供/高雄醫學大學教務處推廣教育與數位學習中心) 已在高醫學習十年的連惠卿小姐感觸良多，她談起當初為了陪伴生病的先生，在哥哥的鼓舞下，抱著忐忑的心情踏進校園，沒想到這一讀就深深愛上。「以前覺得自己學商，不懂藝術跟音樂，但透過代間課程補足了遺憾。」連惠卿分享，她不僅參與正向心理學中心的培訓，成為協助推廣課程的種子學員，也學會了電腦剪輯，甚至一手包辦班上的結業影片。

如今，固定到校上課早已成為她退休生活的一部分，校園也成了熟悉的生活場域。每到新學期，她依然會期待新課表、和同學討論課程，在一次次上課、交流與學習中，生活有了持續向前的動力。

連惠卿（左）課程上學會剪輯影片、解鎖新技能，更重拾生活主體性與成就感（圖右為推廣教育與數位學習中心主任郭昶志）。(攝影/Carter) 甚至有大哥興奮地分享，以前出門旅行都是兒子幫忙查路線，自從在樂齡大學學會使用 AI 後，去臺北旅遊時的公車路線全由自己規劃，讓孩子刮目相看。從依賴家人到能主動安排生活大小事，這份重新掌握生活的自信與成就感，正是樂齡學習最迷人的魅力。

把愛圓滿留下來！在生命故事裡溫柔擁抱自己

郭昶志也提到：「我們的課程，就是要幫長輩找回與生活、生命的深層連結。」讓學習不僅是吸收新知，更是一場深度的心理與靈性療癒。

當不同年齡層的學生一起上課，成為彼此學習的對象，激盪出跨世代的對話。(圖片提供/高雄醫學大學教務處推廣教育與數位學習中心) 他分享了一段溫暖的故事：一位樂博班的大姐，多年前在課堂上親手寫了一張感謝卡片送給九十歲的高齡老母。這張卡片被母親如獲至寶地珍藏在床頭整整五年，逢人便驕傲展示。直到母親九十五歲安詳離世後，大姐將卡片隨著儀式燒給母親，心中的愛與感恩也隨之圓滿。

這些看似發生在課堂裡的學習，其實也悄悄延伸到校園之外。對長輩而言，學習不只是多懂一門知識、學會使用一種工具，而是在一次次走進校園的過程中，重新整理人生經驗、建立新的生活節奏，也讓退休後的每一天，依然保有期待與成長。

誰說大學只是年輕人的專利？在高雄醫學大學，重返校園正成為許多銀髮族最新潮的生活提案。(攝影/Carter) 超高齡社會已經到來，高醫樂齡大學用豐富的醫學資源與溫暖的人文關懷，為長輩打通了重返校園的路。背起書包、走進教室，對他們而言不只是重新當一回學生，更是重新安排生活、拓展人際關係，找回對日常的主動權。退休，不代表學習的終點，也可以是另一段人生旅程的開學日。

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