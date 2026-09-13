秋節好禮 把高雄山海風土帶回家

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/印好 IN HEART、嬤嬤覓呀】

秋風吹起，中秋也跟著近了。月餅、糕點與一盒盒精心準備的伴手禮，不只是舌尖上的滋味，更承載著「把好東西分享給你」的心意。高雄有山、有海，也有豐富的農產，來自土地的風味，透過在地品牌的巧思，化作一盒盒獨具高雄味的秋節好禮。從烘焙職人的細膩手藝，到媽媽私房味的溫暖記憶，讓我們循著一份份秋節好禮，把高雄的味道帶回家。

印好 IN HEART 把祝福揉進糕點裡

甲仙的檳榔心芋、那瑪夏黃梅及茂林紅藜，高雄各地的特色食材，在「印好 IN HEART」手中化作精緻糕點，也讓一盒中秋禮多了來自土地的滋味。

總經理高睿螓分享，從喜餅、彌月禮盒到生日蛋糕與茶會點心，品牌一路拓展產品版圖，也始終將細緻手藝與真摯心意融入每一款糕點。（攝影/Carter） 「印好」創立於2017年，品牌名稱取自英文「IN HEART」，寓意「銘記於心」，臺語諧音也有「答允」之意，象徵把祝福與心意好好送到對方手中。總經理高睿螓說，品牌從喜餅、彌月禮盒起家，逐步拓展至生日蛋糕與茶會點心。一路走來，她始終希望做出精緻，又能讓人感受到溫度的糕點。

中秋限定的蛋黃酥與芋頭酥，酥香綿密、鹹甜交織，讓人一口接一口。（攝影/Carter） 今年中秋，經典的蛋黃酥與芋頭酥仍是餐桌上要角。蛋黃酥以層層酥脆的油酥皮，包裹綿密的紅豆沙與鹹蛋黃，鹹甜交織；芋頭酥則選用甲仙盛產的檳榔心芋，鬆軟綿密、芋香濃郁。製作時使用純奶油與海藻糖，減少甜膩感，也讓糕點散發自然乳香，吃起來更加清爽。

除了月餅，「印好」也把高雄特色農產融入日常點心。「玄米餅」結合抹茶與糙米的清香，再加入那瑪夏友善種植的黃梅，酸甜之間還帶著水蜜桃般的香氣；「紅藜蝴蝶酥」則選用茂林紅藜搭配天然發酵奶油，曾獲比利時 Monde Selection 世界品質評鑑大賞2019年食品類金質獎。從山裡的農產，到烤箱裡的香氣，高雄不同地方的滋味，也在一口酥香裡慢慢展開。

印好 IN HEART的紅藜蝴蝶酥曾榮獲比利時 Monde Selection 世界品質評鑑大賞2019年食品類金質獎。（圖片提供/印好 IN HEART） 雙層花窗木盒細緻典雅，可依喜好搭配多款糕點，將各地食材與手藝匯聚其中，也裝進一份秋日心意。（攝影/Carter） 禮盒也延續這份心意。其中一款雙層花窗木盒，細緻典雅，裡頭可以依喜好搭配蛋黃酥、芋頭酥、手工餅乾、法式點心或豆塔。打開盒蓋，木盒裡裝的不只是糕點，也裝進了不同地方的食材、手藝，以及一份屬於秋天的心意。

嬤嬤覓呀 分享媽媽的私房好味

一罐媽媽親手做的干貝醬，原本只是分享給親朋好友的私房味，卻成了「嬤嬤覓呀」走上品牌之路的起點。創辦人簡曉琛以媽媽的「純干貝醬」起家，堅持保留食材原味，僅以少量純釀造調味料調味，希望將記憶裡熟悉的味道分享出去。就連品牌名稱也很有意思，「覓呀」在臺語裡有「東西、物品」之意，合起來就像是媽媽私藏、捨不得忘記的好滋味。

嬤嬤覓呀干貝醬可拌麵、拌飯或入菜，簡單提升鮮香風味，讓日常料理更添滋味。（攝影/Carter） 創立13年來，「嬤嬤覓呀」持續尋找高雄各地的特色食材，從果醬、茶品到糕餅與風味醬，讓一份伴手禮成為認識地方的入口。大樹金鑽鳳梨化身酸甜清爽的鳳梨青檸果醬；那瑪夏熟成黃梅加入大崗山龍眼蜜，熬成帶著花香的蜂蜜黃梅醬；旗山香蕉遇上黃檸檬，則成了柔滑香甜的檸香娜娜醬。茶品則分別取材自大崗山有機龍眼花與六龜原生種山茶，山與海的風土，就這樣收進一瓶瓶、一盒盒的好滋味裡。

嬤嬤覓呀創辦人簡曉琛介紹禮盒是以東方皮影藝術訴說母親的愛，傳遞遊子對家人的思念與牽絆。（攝影/Carter） 手工珍珠餅外型圓潤飽滿，內餡包裹鮮甜的太平洋珠貝。（攝影/Carter） 手工珍珠餅以圓潤飽滿的外型，呼應珍珠所象徵的珍貴與圓滿。內餡選用走訪高雄人灶腳──三鳳中街嚴選的太平洋珠貝，搭配細緻奶香綠豆沙，以純手工製作，將海洋鮮味與土地的香氣揉在一起。鹹甜適中、口感綿密，不含蛋黃與肉品，也方便攜帶出國，讓遠方親友也能嚐到一口高雄滋味。

以岡山皮影戲為靈感，紙雕媽媽剪影巧思呈現，曾獲臺灣OTOP產品設計獎、金點設計獎肯定。（圖片提供/嬤嬤覓呀） 果醬也是中秋送禮的好選擇，鳳梨青檸醬酸甜清爽，搭配烤肉不僅增添風味，也能解膩。（攝影/Carter） 禮盒設計也延續品牌的在地精神，將高雄山海意象結合岡山傳統皮影戲，以紙雕呈現媽媽的剪影，古典又別具巧思，曾獲臺灣OTOP產品設計獎、金點設計獎肯定。中秋若有烤肉聚會，果醬也能換個方式上桌，例如以鳳梨青檸醬搭配烤肉，酸甜滋味中和肉香，也讓餐桌多一點高雄風味。

• 印好 IN HEART：官網、FB

地址：高雄市三民區建武路157巷1號

電話：0972-875-763

• 嬤嬤覓呀：官網、FB

電話：07-5227028