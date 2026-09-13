秋日漫遊楠梓．水岸綠意食光

【◎文/ Winnie ◎攝影/Carter】

秋高氣爽，正是漫遊高雄近郊的好時節。楠梓不只有科技產業，更藏著豐富的濕地生態、城市綠地與在地美食。這一回，休日漫步秋日散策集結了援中港濕地公園、右昌森林公園及特色異國料理，規劃一條交通便利、景點集中的一日輕旅行。

紅樹林棧道盡頭處，眼前彷如一座鷺鷥林秘境。（攝影/Carter）

探索楠梓的生態秘境 援中港濕地公園

九月天，陽光正好，微風不燥。預約來到援中港濕地，尋找屬於紅樹林初秋的訊息。此時此刻，宛如大自然交響樂的鳥叫聲已不絕於耳地傳來。紅樹林棧道盡頭處，化身成了一座鷺鷥林秘境，一身白色羽翼的水鳥佇立在枝頭上、淺水灘，讓人跟著牠們優雅身影移不開視線。

援中港濕地公園位於典寶溪南側，為內政部公告地方級重要濕地。（攝影/Carter） 臺灣濕地保護聯盟解說員表示，隨著鷺鷥繁殖季進入尾聲，雛鳥長大準備離巢，開始學習獨立飛行，就不會再群聚成林。而緊接著九月、十月東北季風到來，鸕鶿、中白鷺、雁鴨等候鳥將陸續報到，也可留心觀察水筆仔和紅海欖已經悄悄地孕育胎生苗，潮間帶還有招潮蟹、彈塗魚，來看看秋天的濕地不一樣的生命旅程。

援中港濕地兼具半鹹水河口及淡水埤塘環境，生態豐富，潮間帶可見各式招潮蟹、彈塗魚等生物。（攝影/Carter）

宛如美術館的異國餐酒館 素描學派

一幅援中港濕地的寫生油畫，彷彿是此行不期而遇的緣分。素描學派是臺灣畫家賴鴻爵與俄羅斯籍妻子Anastasia（莎思嫻）共同創辦，結合了藝術畫室與俄羅斯風味的餐酒館，其中，10年前向俄羅斯「列賓美術學院」購入的石膏像，更是餐酒館內特別吸引目光的藝術品。

賴鴻爵畢業於世界四大美術學院之一的列聖彼得堡賓美術學院，在當年是少數留學俄羅斯的臺灣畫家。2010年畢業回臺灣，和太太定居高雄，開設畫室教學。（攝影/Carter） 賴鴻爵10多年前曾在援中港濕地戶外寫生，留下這幅難得的生活足跡。（攝影/Carter） 也因此從湯品、主餐到甜點全都出自闆娘家鄉手藝，相較於俄羅斯烤肉通常是節慶或聚會時，家人朋友一起大快朵頤地吃肉，類似薄餅的俄式日常小食布林餅則是家家戶戶餐桌上的日常料理，想吃鹹食就搭配煙燻鮭魚，想嚐甜點就換成水果焦糖。

素描學派是高雄唯一的俄式家常菜館，道地料理全出自俄羅斯籍闆娘手藝。（攝影/Carter） 闆娘說，俄羅斯料理與民族性格如出一轍，不炫技、不花俏，不只忠於食材原味，也更健康，口感層次皆由食材疊加而來，例如紅蘿蔔沙拉拌入起司與酸奶美乃滋，輕盈爽口開胃，而比起較知名的羅宋湯，闆娘更推薦俄羅斯傳統的薩良卡雜燴湯，以牛肋排熬出高湯，濃郁鹹香，通常會搭配酸奶油與天然發酵麵包來享用，可說是在南臺灣難得有機會品嚐的俄羅斯道地家常手作料理。

素描學派的空間由賴鴻爵親自操刀設計打造而成，店內雕塑則購自其母校《列賓美術學院》，展現濃厚藝術氣息。（攝影/Carter）

享受城市中的綠意慢生活 右昌森林公園

下一站來到曾榮獲全球「綠色奧斯卡」的國際宜居城市獎肯定的右昌森林公園，大片綠地、生態池、落羽松林，隨著季節遞嬗，慢慢感受秋天的詩意。

右昌森林公園。（攝影/Carter） 右昌森林公園座落德民路、後昌路與加宏路之間，是一座兼具歷史紀念、生態滯洪與超強親子遊樂設施的17公頃城市綠洲。為紀念高雄第一位飛行員楊清溪，右昌森林公園以「飛行」為主題打造，園內除了設有供飛行愛好者操作遙控模型的遙控飛機飛場，並以飛行意象設計橋梁地標。2023年底更升級飛機主題遊戲場，飛機溜滑梯、3D攀爬網等設施，讓孩子化身小小飛行員，在秋日裡盡情放電。

右昌森林公園2023年底升級的「飛機特色遊戲場」，是近年南臺灣最夯的親子放電熱門地點。（攝影/Carter） 仿飛機駕駛艙設計概念的橋梁，與飛行主題相呼應。（攝影/Carter） 伴著和煦陽光、輕柔微風，走進濕地紅樹林，徜徉飛行主題森林公園，尋訪藝術家打造的俄羅斯風味餐酒館，一起來感受楠梓兼具自然綠意與生活風景的旅遊魅力。

•援中港濕地公園：FB

地址：高雄市楠梓區堤防道南岸

電話：（07）591-0631

備註：週一休園，週六日免預約開放自由參觀，週二至五需於7天前預約，請至「援中港濕地」Facebook專頁私訊洽詢

•素描學派：FB、IG

地址：高雄市楠梓區藍田路656號

電話：（07）360-8239

‧ 右昌森林公園

地址：高雄市楠梓區德民路、後昌路及加宏路間