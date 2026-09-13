好玩 是他帶著故事來高雄的理由

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/伍李今好創意工作室】

走進設計師伍泓銘與夥伴的工作室「伍李今好」，溫暖明亮的空間，衝出一隻不怕生的黏人賓士貓，在來訪的客人腳邊遊走。這裡就是孕育伍泓銘筆下無數可愛好玩角色的基地……

Tiffi外送中．兒少影展落腳高雄

9月開學，高雄繼續好好玩！第一個連假活動即將抵達的是2026年「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」在9月23日至9月27日移師高雄盛大辦理。而隨著吉祥物「Tiffi」來到南臺灣，本屆「Tiffi外送中」兒少影展集結45個國家、106部精彩影片及50場放映，將於喜樂時代影城高雄總圖店和高雄展覽館展開，讓所有來到高雄的孩子在假期可以享受電影的動人世界。

今年兒少影展吉祥物Tiffi由伍泓銘設計。（攝影/Carter） Tiffi初始形象來自於映像管電視。（攝影/Carter）

經典IP的新生—伍泓銘盼Tiffi陪伴每個人的當下

Tiffi是誰？今年負責催生新版Tiffi、來自高雄的伍泓銘設計師分享創作Tiffi的歷程。長得方圓可愛的Tiffi過去是代表台灣國際兒童影展的經典角色，伍泓銘說最初Tiffi是映像管電視的形象，擬人化之後轉換為影展吉祥物，作為影展在媒體宣傳中的識別。而這次接下兒少影展重新詮釋Tiffi的任務，伍泓銘要把過去的Tiffi形象轉為3D，再從3D轉為平面呈現，之後用逐格動畫的模式，讓Tiffi動起來。伍泓銘認為在媒介多元的現代，Tiffi應該不再拘泥於電視機，因此除了外形的調整，伍泓銘也給他新的身分，希望從過去「放映」的角色，轉為「把故事找來」與大家分享的角色，讓大家更認識Tiffi。

伍泓銘以逐格動畫展現Tiffi豐富的情緒。（攝影/Carter） 頭頂的2根天線是Tiffi的「觸角」，找到的故事由天線接收。「不同背景的人對這個角色可能會有不同的詮釋和想像，希望他像是小朋友心目中的聖誕老人或是復活節的兔子，能陪伴每個人，無論當下是快樂或難過的情緒。」為此伍泓銘刻畫Tiffi許多喜怒哀樂的表情，讓Tiffi的角色情緒更加多元豐富，並且搭配每個不同類型題材的電影，甚至在不同媒體平臺上，都有不同的表現，讓大家見到歡樂的Tiffi就知道這是快樂的故事，而嚴肅的Tiffi帶來的就是沉重的議題。

伍泓銘將Tiffi設計成更適合不同形式媒介。（攝影/Carter）

尋找好玩有趣的道路觀察家

出身高雄的伍泓銘，家人都與美術有關，父親從事軍中製圖工作，母親則是因興趣投入繪畫創作，姊姊也服務於相關產業，從小耳濡目染就讀美術班，後來發現自己喜愛「邏輯發想」，因此從純美術改學設計。而在國立東華大學視覺設計系投入畢業製作時，接觸到3D創作，此後便轉作3D動畫設計。

伍泓銘目前以3D動畫設計為主。（攝影/Carter） 伍泓銘的創作離不開「好玩」，他把自己定位為「道路觀察家」，觀察平常隨處可見的建築、路上的行人等等，投注想像力，想像這些正常的人事物，若是賦予非正常的情境，比如建築物長得像人或是花朵，就會變得有趣。

𝗧𝗶𝗳𝗳𝗶 化身電影外送員，收集沿途的笑聲、冒險與想像力，高雄的城市角落，變成了最奇幻的場景。(照片版權/公共電視所有；圖片提供/伍李今好創意工作室) 畢業之後曾在臺北工作半年，遇到疫情便決定回到高雄自由接案。直至去（2025）年成立「伍李今好」工作室，目前從事3D動畫為主，也做各大活動的平面主視覺設計。

伍泓銘疫情期間回到高雄，直至去（2025）年成立工作室。（攝影/Carter） 帶著這份追求有趣好玩的心情，伍泓銘自初出社會時多半配合客戶要求，在創作上一路走來，到目前越來越有保留自己理念的空間。而高雄絕佳的天然環境和自由文創風格，也讓他躍躍欲試，準備嘗試更多不同的創作。

伍泓銘源自高雄、從臺北帶回養分再回來，他和高雄的火花，已經開始激盪。

•「Tiffi外送中」兒少影展：官網

• 伍李今好wuleegooday：IG