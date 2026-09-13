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這瓶啤酒 釀的是高雄的秋收之味

聯合新聞網／ 高雄畫刊
來自美濃客庄背景的草澤精釀團隊，將酒瓶瓶身酒標設計結合「客家語」凸顯包裝的特色，推廣高雄在地客家文化。(攝影/Carter)
來自美濃客庄背景的草澤精釀團隊，將酒瓶瓶身酒標設計結合「客家語」凸顯包裝的特色，推廣高雄在地客家文化。(攝影/Carter)

【◎文/ Winnie ◎攝影/Carter】

　　作為臺灣在地精釀啤酒品牌代表之一的草澤精釀今年受行政院客家委會邀請，首度成為2026臺灣美食展客家館參展優質品牌，與此同時，其釀造的酒款火龍果NEIPA又在「ChangeX 精釀啤酒節」活動中獲得最受歡迎酒款。在現今精釀啤酒高度競爭的紅海市場中，2019年才成軍的草澤精釀新創團隊，帶著美濃客家人勤奮惜物的文化個性，不求喧嘩，堅持用一杯好酒，創造共好循環，攜手小農，釀出土地的永續未來。

水果氣泡酒突破關鍵技術

　　「火龍果這支氣泡酒比較特別，因為火龍果汁色澤會慢慢消退，所以裝瓶第一刻是顏色最漂亮的。」草澤精釀釀酒師Jimmy說起水果入酒，不外乎擷取其迷人的果香，以及艷麗的粉紅色度，而談起研發氣泡酒的原始想法，是想幫臺灣的水果，在鮮食之外尋找另類出路。

草澤精釀釀造技術成熟，酵母菌培養效能精準。(攝影/Carter)
草澤精釀釀造技術成熟，酵母菌培養效能精準。(攝影/Carter)
酵母菌培養完成後，隔日進行釀造，在蒸煮鍋將麥芽煮出麥汁。(攝影/Carter)
酵母菌培養完成後，隔日進行釀造，在蒸煮鍋將麥芽煮出麥汁。(攝影/Carter)
　　從鳳梨、臺灣香檬到百香果、火龍果，草澤精釀氣泡酒系列以臺灣在地水果為主，酒精濃度介於2至5％，且帶有甜感為其重要特色之一。Jimmy解釋，啤酒的氣泡是酵母菌吃糖之後所產生的二氧化碳，為了固定甜度，必須抑制酵母菌持續發酵，也因此數據量化更複雜，「我們的理念及做法是希望單一製程到底，不再添加CO2產生氣泡感，所以一開始就要把糖分精準計量，這其實蠻困難的。」

Jimmy解釋，發酵會產生熱度，透過控溫儀器，一旦溫度過高，冷水機就自動打進冷水，他們也會將釀造過程數據記錄下來。(攝影/Carter)
Jimmy解釋，發酵會產生熱度，透過控溫儀器，一旦溫度過高，冷水機就自動打進冷水，他們也會將釀造過程數據記錄下來。(攝影/Carter)

批次量彈性與口味特別 客製釀造更有優勢

　　草澤精釀團隊投入農產加值應用研究，讓原本因賣相不佳或市場供需失衡的鳳梨、火龍果等農產品，透過技術重新創造價值，也為在地農業開啟更多可能。其中僅僅是水果題材就已超過30種以上，除此之外，高雄147芋香米與美濃山茶也都被釀造成特色精釀酒，甚至有花粉、香草、杉木、南薑、烏梅、紫蘇為原料或靈感延伸的酒款，還有利用蚵殼粉來釀造的生蠔啤酒，讓人嘖嘖稱奇躍躍欲試。

Jimmy透露自2019年加入草澤團隊至今，實驗原料可能已將近百種之多，笑說現在倉庫裡面還有一堆原料在排隊中等候實驗。(攝影/Carter)
Jimmy透露自2019年加入草澤團隊至今，實驗原料可能已將近百種之多，笑說現在倉庫裡面還有一堆原料在排隊中等候實驗。(攝影/Carter)
　　Jimmy更進一步透露，從創業初期以餐酒館為主要銷售據點，後來為了品牌推廣，團隊在美濃開設了「花‧酵YEAST」精釀啤酒主題餐館，加上於2024年入選高雄市客家文創人才留美培力計畫，隨著團隊技術成熟，近年在客製釀造逐漸打開商機。尤其許多農友主動來和草澤團隊尋求合作機會，「他們自己有原料，希望開發更多元的產品，我們做一次實驗，每個批次量是500瓶，雖然產量沒有那麼多，但我們的優勢就是彈性，口味特別，對農友和客戶來說，也比較不會有囤貨的壓力。」

草澤精釀啤酒是結合客庄漬及發酵工藝而誕生的精釀品牌。(攝影/Carter)
草澤精釀啤酒是結合客庄漬及發酵工藝而誕生的精釀品牌。(攝影/Carter)
　　源源不絕的創新作品，彷如呼應「草澤」描繪的意象，「何世無奇才，遺之在草澤。」晉朝詩人左思的這句詩，也成為高雄湖內新創團隊「草澤」的品牌靈感。從實驗室到農田，草澤持續以科技串連土地，透過發酵技術與循環利用，協助提升農產附加價值，展現高雄生技新創結合農業永續的創新能量。

•草澤精釀：FBIG

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.09】

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