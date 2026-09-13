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循著後勁溪的風出走！重新看見地方魅力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
沿著後勁溪中、下游展開文史走讀，探索溪流串起的聚落記憶。(攝影/Cindy Lee)
沿著後勁溪中、下游展開文史走讀，探索溪流串起的聚落記憶。(攝影/Cindy Lee)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/林財正】

　　後勁，在許多人舊有印象中，或許是石化產業的味道、煉油廠高聳入雲的煙囪，以及那道象徵環境抗爭的標籤。然而近年來，這片曾因重工業窒息的土地，已悄悄蛻變。

　　跟著北高雄社區大學講師林財正的腳步，我們沿著後勁溪中、下游展開文史走讀，探索溪流串起的聚落記憶。從平埔族馬卡道塔加里揚社的遷徙、明鄭及清領時期的漢人移民屯墾，到日治時期灌溉橋頭、後勁農田的母河；從見證反五輕運動的環境啟蒙地，再到整治後重生的生態綠廊。穿梭迷宮般的舊部落，走在樹蔭與水岸之間，暑氣被海口的風吹散，而藏在河堤兩岸的地方故事，才正要精彩展開。

早安！後勁 從地方飲食窺見油廠生活

　　一大早，高雄煉油廠宿舍旁的「宏毅市場」已人聲鼎沸，燒餅、碗粿、肉圓、肉羹等飽食早點，提煉出油廠人的生活記憶。在地人都知道，想一嚐這吃不膩的日常滋味，最好早上6、7點前報到，晚來只能向隅。

高雄煉油廠宿舍旁的「宏毅市場」一早即人聲鼎沸，許多人來尋覓美食。(攝影/Cindy Lee)
高雄煉油廠宿舍旁的「宏毅市場」一早即人聲鼎沸，許多人來尋覓美食。(攝影/Cindy Lee)
　　滿足了口腹之欲，往市場後方的雙層樓建築移動。這裏曾被老居民戲稱「中油百貨」，林老師回憶：「民國六、七零年代時，這棟是北高雄唯一且最熱鬧的百貨商場。」商場內不僅有美妝品牌專櫃，更有以進口高檔窗簾布聞名的布莊，許多婦女會特地來此剪布、裁製成時髦的長裙。時移境遷，曾經繁華的商場早已人去樓空，偌大的天井中庭，如今僅餘一間米行獨自守候 。

被老居民戲稱「中油百貨」的繁華商場，如今僅餘一間米行獨自守候 。(攝影/Cindy Lee)
被老居民戲稱「中油百貨」的繁華商場，如今僅餘一間米行獨自守候 。(攝影/Cindy Lee)
　　穿越車流不息的後昌路，長長的紅磚牆圍出中油地界，高聳的防空砲台突出於牆頭，揭示管轄單位對此地的重視。

沿著紅磚牆圍前行，突出的防空砲台揭示著此處過往曾為軍事要地。(攝影/Cindy Lee)
沿著紅磚牆圍前行，突出的防空砲台揭示著此處過往曾為軍事要地。(攝影/Cindy Lee)
　　二戰期間，日本政府因應戰時油料需求，在此設立「日本第六海軍燃料廠」(中油煉油廠的前身)，使後勁轉變為軍事要地。當時圍繞著半屏山周邊，共建有約10座兼具機槍堡功能的防空砲台。國民政府接管後，改由保安警察進駐，荷槍實彈守衛廠區安全。隨著都市擴展，多數砲台已遭拆除，目前僅存2座，見證那段烽火歲月。

多數砲台已遭拆除，目前僅存2座砲台，見證過往烽火歲月。(攝影/Cindy Lee)
多數砲台已遭拆除，目前僅存2座砲台，見證過往烽火歲月。(攝影/Cindy Lee)

閱讀被凝結的時光

　　緊跟著林老師深入後勁舊部落，巷弄蜿蜒曲折，一恍神已分不清東西南北，林老師笑著說：「四十年前，計程車司機開進來都會迷路，最後還得拜託屋主帶路才出得去。」他解釋，舊部落街道採傳統「八卦」佈局，正是利用易進難出的設計來抵禦外敵。

　　轉進一條狹窄巷弄，現代民宅間，古色古香的「陳家古厝」讓人眼睛一亮。仔細端詳這座大正年間修建的老宅，紅磚窗櫺上清晰印有「TR」字樣，林老師指出，在日治時期，這可是官署與豪宅才用得起的紅磚界奢華品牌，代表「台灣煉瓦株式會社(中都窯廠，Taiwan Renga)」生產的頂級建材，反映了該家族的財富實力。而磚塊表面滿佈菱格紋飾，則是為了增加水泥或三合土的附著面積，提升防震係數。

在林財正老師帶領下，仔細端詳紅磚窗櫺，透過紅磚再窺見地方故事。(攝影/Cindy Lee)
在林財正老師帶領下，仔細端詳紅磚窗櫺，透過紅磚再窺見地方故事。(攝影/Cindy Lee)
　　古厝門楣與牆面鑲嵌著交趾陶花磚，靜靜訴說陳家富裕的過往。這些利用天然礦物原料上色的立體花磚，歷經百年風霜依舊色彩明媚。

陳家古厝的立體花磚，歷經百年風霜依舊色彩明媚。(攝影/Cindy Lee)
陳家古厝的立體花磚，歷經百年風霜依舊色彩明媚。(攝影/Cindy Lee)
　　另一種裝飾磁磚以進口白磁為畫布，由畫師手繪山水與花鳥圖樣，亦保存完好。接著走訪聖雲宮旁的百年雜貨店「震興商號」，店門展示櫃也珍藏一塊手繪磁磚，畫中二十四孝鹿乳奉親的故事生動細緻。

百年雜貨店「震興商號」，店門展示櫃也珍藏一塊手繪磁磚，畫中二十四孝鹿乳奉親的故事生動細緻。(攝影/Cindy Lee)
百年雜貨店「震興商號」，店門展示櫃也珍藏一塊手繪磁磚，畫中二十四孝鹿乳奉親的故事生動細緻。(攝影/Cindy Lee)
　　舊部落另一側，歲貢生林惠安(1805-1876)古厝亦保存完整。熱愛考古的林老師帶著我們細細端詳紅磚表面，除了寓意為福氣的蝙蝠圖騰，竟還能發現工匠留下的指痕，甚至貓狗誤踏的腳印。這些百年前磚瓦燒製過程中的美麗意外，將前人生活的溫度永久定格，而這些容易被忽略的日常遺跡，都是地方生活史的重要證詞。

歲貢生林惠安(1805-1876)古厝。(攝影/Cindy Lee)
歲貢生林惠安(1805-1876)古厝。(攝影/Cindy Lee)
林惠安古厝的紅磚牆上，刻印著寓意「福氣」的蝙蝠圖騰。(攝影/Cindy Lee)
林惠安古厝的紅磚牆上，刻印著寓意「福氣」的蝙蝠圖騰。(攝影/Cindy Lee)

解密後勁「水龍頭」傳說

　　聽老一輩的後勁人聊天，常聽到「水龍頭」這個地名。有趣的是，這水龍頭既不能洗手，也不是農村常見的手壓式幫浦，而是一條空中翻騰的巨大水龍。

林財正老師指出河道轉彎處的唧筒場位置。(攝影/Cindy Lee)
林財正老師指出河道轉彎處的唧筒場位置。(攝影/Cindy Lee)
　　時間回到1928年，台灣製糖株式會社為了灌溉橋頭糖廠周邊的甘蔗田，在後勁溪轉彎處設置兩座唧筒場(揚水廠)。其配備100匹馬力的強大抽水設備，將後勁溪水強力抽引至高處的水圳，分別灌溉後勁、橋頭的仕隆和九甲圍等區域（資料來源：國史館臺灣文獻館）。當機器運作時，附近居民都能看見壯觀的噴水畫面，「水龍頭」因此得名。

林財正老師帶著我們按圖索驥，找出「水龍頭」的相對位置。(上圖：攝影/Cindy Lee、下圖：圖片提供/林財正)
林財正老師帶著我們按圖索驥，找出「水龍頭」的相對位置。(上圖：攝影/Cindy Lee、下圖：圖片提供/林財正)
　　隨著國民政府來臺並設立加工區，後勁地區大量農地被徵收並轉型為工業用地，後勁「水龍頭」功成身退，在民國80年代遭拆除。而九甲圍一側的抽水設施，因至今仍有農業需求，依然恪盡職守地運作著。

河道旁柵欄處即是九甲圍唧筒場的抽水口。這座近百年的抽水設備至今依然仍在運轉。(攝影/Cindy Lee)
河道旁柵欄處即是九甲圍唧筒場的抽水口。這座近百年的抽水設備至今依然仍在運轉。(攝影/Cindy Lee)

從工業黑河到生態綠廊

　　早年，後勁溪上游有養殖業及仁武工業區的污染，中游被煉油廠、加工區大小廠偷排的工業廢水夾擊，一度淪為觸目驚心的五色河。歷經多年整治，加上市府積極引進低污染的智慧化產業取代傳統工業，如今水質已大幅改善，成功擺脫過去充滿惡臭與工業污染的負面形象。

　　重生的後勁溪沿岸規劃了許多親水空間，漫步在高雄都會公園堤岸，涼風徐徐，生機綠意順著蜿蜒的河道展開，早晨或傍晚時分，當地居民最愛來此慢跑、散步、騎單車。每年秋冬之際，益群橋兩側的美人樹嬌豔盛開，桃紅與粉色交織的漸層花瀑總能吸引不少遊人打卡拍照。

(攝影/Cindy Lee)
(攝影/Cindy Lee)
重生的後勁溪沿岸風光明媚、涼風徐徐，成為騎單車、散步的好去處。(攝影/Cindy Lee)
重生的後勁溪沿岸風光明媚、涼風徐徐，成為騎單車、散步的好去處。(攝影/Cindy Lee)
　　陽光逐漸炙熱，轉往後勁人熟悉的消暑聖地「後勁食品部」（現巴比倫烘焙坊）找涼！這裡依然維持早期國民福利社的質樸親切，古早味的中油冰棒口味多元，有芋頭、鳳梨、綠豆、花生、紅豆牛奶等，只要銅板價就能享受透心涼。

古早味的中油冰棒口味多元，有芋頭、鳳梨、綠豆、花生、紅豆牛奶等，只要銅板價就能享受透心涼。(圖片提供/林財正)
古早味的中油冰棒口味多元，有芋頭、鳳梨、綠豆、花生、紅豆牛奶等，只要銅板價就能享受透心涼。(圖片提供/林財正)
　　走讀的尾聲，我們來到後勁溪下游支線。從前髒亂不堪、散發惡臭的「右昌大排」，在水利局設置民生污水截流設施後，迎來華麗轉身，蛻變成長達600公尺的雨豆樹綠色隧道。正午的陽光穿透樹葉縫隙，灑落燦燦光影，坐在樹蔭下享受慵懶悠閒，也深刻感受到，後勁溪正以它的全新姿態，打開這片土地的新篇章。

經高雄市政府水利局翻新整治後，右昌大排華麗轉身，成為雨豆樹綠色隧道。(攝影/Cindy Lee)
經高雄市政府水利局翻新整治後，右昌大排華麗轉身，成為雨豆樹綠色隧道。(攝影/Cindy Lee)
• FB：林財正

• 宏毅市場

地址：高雄市楠梓區宏毅里宏毅三路

營業時間：6:00～10:30

公休日：週一

• 巴比倫烘焙坊

地址：高雄市楠梓區宏榮里宏毅二路南十二巷1號

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.09】

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