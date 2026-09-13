毛孩出任務 陪長者與兒少走過秋日時光

長輩牽繩帶狗狗散步，不僅能活動手部關節與肌力，更可以找回被需要的成就感。(攝影/Carter) 【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市動物保護處】

推開鳳山日照社福多功能中心的大門，長輩們熱切的呼喚與爽朗笑聲填滿空間，幾隻繫著胸背帶的狗在課桌椅間自在穿梭，時而輕聞長者伸出的手，時而歪著頭專注等候互動。曾經等待領養的浪浪，與現在飼主一起穿上背心、走進社區，變身陪伴長者的溫暖力量。

高雄市動物保護處推動「好伴動物處方—狗狗樂陪(Love Pet)」據點陪伴暖心計畫，規劃一系列課程， 將收容所待送養或已領養而具潛力的犬隻變身「樂陪犬」，以「動物處方」概念為不同需求的族群規劃陪伴活動，讓流浪狗成為療癒長者與早療兒童的「陪伴超人」。

翻轉動物領養模式 從「浪浪」變身「樂陪超人」

過去，推廣流浪犬認養往往侷限於「愛心拯救」，一旦飼主準備不足便容易衍生退養問題。高雄市動物保護處嘗試突破傳統認養模式，借鏡「社會處方」的做法，首創動物處方，把流浪動物、高齡長照、早療與生命教育連結在一起，讓流浪犬成為照顧網絡裡有意義的一員。

與樂陪犬的互動，為長輩帶來生活中的亮點，強化他們走出家門，重新與社會連結的動力。(攝影/Carter) 計畫將傳統「看對眼就帶回家」的認養模式，改成「陪跑」，先媒合具潛力的犬隻與飼主，再透過陪跑課程讓人與狗逐步熟悉。從認識犬隻肢體語言、安全互動，到生活照護與健康簡易檢查，最後進入動物處方箋陪跑及執行。陪跑課程不訴求強迫式的指令服從，更著重於飼主與毛孩間的默契建立與壓力辨識，依犬隻個性與服務對象調整教案內容。

為期三個月的陪跑課程，從認識自己的夥伴開始。(圖片提供/高雄市動物保護處) 參與計畫的飼主們，在過程中看見自家毛孩不可思議的轉變。領養米克斯「烏梅」的飼主林小姐回憶，過去烏梅面對陌生人時容易緊張，初次帶牠到據點時擔心牠會抗拒。「沒想到烏梅很自在地到處聞，讓我對牠更有信心。原來一隻被領養回家的狗，不只可以陪伴我們，牠也有可能走進社區，陪伴另外一群人。」陪跑師淑君笑著補充，穿上背心走進據點是狗狗的「上班時間」，一旦下課口令響起，牠們便知道任務圓滿結束，這種兼顧動物福祉與自主意願的模式，讓毛孩在付出陪伴的同時，也能感到快樂與成就。

樂陪犬穿上背心走進據點，進入上班模式。(攝影/Carter) 長輩在課堂上學習幫狗做心肺復甦、讀懂狗的語言等，讓長輩們意識到，自己也有能力照顧別人。(圖片提供/高雄市動物保護處) 動物處方著重陪伴，針對不同族群，設計出不同的陪伴方式。在銀髮、輕度失能與失智長者的據點裡，長輩們習慣是被照顧的角色，但透過親手為狗梳毛、調配鮮食或牽繩散步，不僅能自然活動手部關節與肌力，更重要的是，找回被需要的成就感，也更積極重新參與社區活動。淑君說：「長輩們一開始只是想摸狗，但光是為了叫出狗狗的名字、遞上一塊零食而主動開口或往前走幾步，對他們的身心就是極大的轉變。」參與課程的王阿姨開心分享：「跟狗狗互動很放鬆、心情很好，讓我想起以前養狗的時光。」

鳳山日照社福多功能中心內，長輩正在聆聽樂陪犬的心跳。(圖片提供/高雄市動物保護處) 面對早療或兒少族群，教案設計則轉向情緒察覺與生命教育，引導孩子們在課堂上觀察樂陪犬的肢體語言，解讀打哈欠、舔舌頭、眼神迴避等安定訊號，讓孩子理解當狗狗在專心玩遊戲或表現疲累時，不應該去打擾牠。當孩子學會尊重毛孩的界線，同理心與自制力便會在無形中扎根，而溫和可愛的樂陪犬也能讓害怕開口的孩子放下防備，淑君指出：「有些孩子害怕念書給老師聽，擔心被糾正，但念給狗狗聽就毫無壓力。」

動保處技士鄭莉佳強調：「陪伴不需要很高的門檻，我們主張的是讓狗狗的天賦被看見，進而推動社會共融。」

小滴（飼主）因為想讓領養的柴犬「泡泡」有不同的生命經驗，報名陪跑課程。她分享，看見泡泡有能力讓爺爺奶奶們開心，心中有滿滿的感動。(攝影/Carter)

可儲存的付出與陪伴 情感的循環經濟

為了讓這份善意能長久扎根，計畫特別導入「時間銀行」概念，打破單向給予的社福思維。長輩在關懷據點裡透過完成簡單的日常事務，或樂陪犬照護任務來累積點數，再用這些服務換得的「時間幣」，兌換與樂陪犬的專屬陪伴時光；也能兌換零食、玩具等物資，送給自己喜歡的狗狗，形成「人照顧狗、狗陪伴人、人儲存時間」的良性循環。在此機制中，長輩換取的不只是狗狗的陪伴，更是一份勞動後的獎賞，更能極大化長輩的成就感，讓他們感受到自己的勞動，能為動物帶來實質幫助。

樂陪犬成為長輩的行為動機，為了幫自己喜歡的狗累積多一點零食，願意積極參與據點的活動。(攝影/Carter) 「好伴狗狗樂陪」是一帖雙向療癒的處方箋，長者與孩子從被動接受服務的對象，轉變成參與者與照顧者，流浪動物也不再只是等待救援，而是療癒社區的貢獻者。第一梯次陪跑完成的14隻樂陪犬，將自9月起深入社區關懷據點與早療機構，為長輩和孩子帶來溫暖歡樂的秋天。

「好伴狗狗樂陪」是一帖雙向療癒的處方箋，讓浪浪成為療癒長者與早療兒童的「陪伴超人」。(攝影/Carter) •高雄市動物保護處