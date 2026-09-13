樂齡城市再升級 在高雄自在

【◎文/李曉萍 ◎攝影/ Cindy Lee】

晨光照亮北高雄街角，70多歲的江阿姨搭上公車，熟練地拿出敬老卡「嗶」一聲，前往鄰近的喜恩光榮里醫事C級巷弄長照據點參加銀髮活力操課程，和熟識的朋友一起運動、聊天，下午搭輕軌到聯合醫院看診，接著順路到高雄市立美術館散步、看展。從一早出門到傍晚返家，一張敬老卡串起交通、健康、藝文休閒與社會參與，這些日常場景，正是高齡友善城市最真實的樣貌。

喜恩光榮里醫事C級巷弄長照站中，長輩在老師生動活潑的帶領下活動筋骨，維持健康與肌力。（攝影/Cindy Lee）

點數翻倍更夠力 敬老卡串起生活的每一站

過去，長輩出門看診或聚會，常因為交通不便、考量車資花費而裹足不前。「以前都捨不得叫計程車，現在一趟能扣抵85點，出門真的沒負擔！」江阿姨笑著分享。自今年7月起，高雄敬老社福點數大升級，從原本每年1,200點，大幅提高至每月600點，全年最高可使用7,200點，使用範圍也同步擴大，新增市立醫院及38區衛生所門診掛號費折抵。

高雄敬老卡福利再升級，首次納入市立醫院及全市38區衛生所的門診掛號費折抵。（攝影/Cindy Lee） 敬老卡升級從長者的日常需求出發，讓「出門」成為銀髮生活中的一件輕鬆小事。除了平日搭乘輕軌、捷運和公車的消費降低了，最有感的是特約計程車每趟扣抵額從50點提高至85點，讓長者有能力、有意願走出家門，搭車去運動、看醫生、看展覽、或是與朋友聚會，持續維持健康、興趣與人際關係。當交通、醫療、運動與休閒被整合進全方位的生活支持系統裡，長輩也就擁有了自主安排生活的能力。

敬老卡的升級讓長者搭乘輕軌、捷運和公車的消費降低了。（攝影/Cindy Lee）

從一張卡到一個家 前金銀髮家園的青銀共好風景

升級版的敬老卡擴展長者的生活半徑，而「前金銀髮家園」則為高齡者打造一座安頓身心的避風港。

在租屋市場中，獨居長輩常面臨無形的年齡歧視與租屋困境，伴隨而來的孤單感與缺乏照應，更是超高齡社會的隱憂。前金銀髮家園提供設籍高雄、年滿60歲以上且符合相關條件的長輩入住，提供無障礙且可負擔的友善居住環境。

前金銀髮家園的住民羅叔叔(左二)笑著分享：「住在這裡認識很多朋友，常常參與各種課程才不會癡呆。」（攝影/Cindy Lee） 然而，真正讓居住變得有溫度的，是家門之外還有人。前金銀髮家園以「青銀共幢」為核心模式，安排青年戶與長輩在同棟社宅共居互助，已入住近6年的衡英阿姨分享：「我隔壁曾入住有兩個小女孩的青年戶，有時爸媽都去上班，會託我照顧一下孩子，我有手機、電腦方面的問題，也會請他們幫忙，大家互相照顧啊！」

前金銀髮家園以青銀共幢為核心，把家的範圍延伸到社區，而社區也成為支持生活的一部分。（攝影/Cindy Lee） 家園的一樓，是由弘道老人福利基金會營運的「林投好客廳」。推開玻璃門，寬敞明亮的空間裡，有長輩一邊剪紙一邊聊天的歡笑聲、有打鬧嘻笑的稚嫩童音、也有中生代家長耐心引導孩子創作的低語。這裡不像一般的長照據點，更像是社區共享的溫馨客廳，長輩們聚集在此共餐、參與豐富的課程；孩子來參加親子活動或課後服務；青年與中生代則在社區活動中，和長輩慢慢熟悉起來。衡英阿姨滿意的說：「搬來這裡以後認識不少朋友，這幾年是我晚年最充實的時光。」

透過「林投好客廳」的手作課程，長者與中、幼世代自然交流，重新找回被需要的價值感。（攝影/Cindy Lee） 便利的交通及補助讓長輩走得出去，醫療與運動維持健康，藝文與社區據點活動豐富生活，而友善居住與青銀共融，則讓長輩回到家後依然有人相伴。從敬老卡到銀髮家園，高雄為長者編織一張看得見也感受得到的生活支持網，逐步建構一個讓長輩「住得安心、活得自在」的樂齡城市。

高齡友善的城市生活，除了敬老卡福利升級，同時表現在各社區的關懷據點以及無障礙公共設施。（攝影/Cindy Lee） 一張張照片，記錄前金銀髮家園長輩們參與活動、交流互動的歡樂日常，在陪伴與笑聲中享受充實自在的銀髮生活。（攝影/Cindy Lee） • 敬老卡優惠內容

• 前金銀髮家園（委託財團法人弘道老人福利基金會）

地址：高雄市前金區大同二路54號

電話：07-5563225