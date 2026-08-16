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幸福神隊友

聯合新聞網／ 高雄畫刊
（攝影/曾信耀）
（攝影/曾信耀）

　　八月，是屬於家的季節。父親節讓我們想起那些默默守護家庭、始終穩穩接住家人的身影，也重新感受到，幸福不是一個人的努力，而是在彼此扶持、共同分擔中，一點一滴累積而成。

　　從父親投入育兒、選擇育嬰留停陪伴孩子成長，到照顧者日復一日守護家人、多元家庭獲得更多理解與支持；從親子共遊、跨世代相伴，到職人精神的傳承、一桌料理凝聚家的情感，每一個故事，都展現「神隊友」最動人的模樣。

　　這份陪伴，也延伸到城市的每一個角落。原臺鐵高雄機廠轉型為融合歷史記憶與城市特色的半室內親子遊樂空間，近30項遊樂設施滿足全齡與現代家庭需求；結合自然與藝術的共學場域，讓孩子自在探索、大人安心陪伴、長輩樂於參與，讓家的溫暖走進城市生活。

　　近年來，高雄持續完善托育、育兒、親職支持及長照等服務，陪伴家庭走過不同人生階段，成為照顧者最堅實的後盾。不只是家庭的責任，更是城市共同承擔的使命。

　　家的樣貌各有不同，每一位願意付出、彼此扶持的人，都是幸福神隊友。當孩子安心成長、照顧者不再孤單、長輩自在生活，每一份陪伴都讓幸福更加完整。高雄也將持續與每一個家庭同行，攜手打造更幸福、更溫暖、更宜居的城市。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.08】

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八月，是屬於家的季節。父親節讓我們想起那些默默守護家庭、始終穩穩接住家人的身影，也重新感受到，幸福不是一個人的努力，而是在彼此扶持、共同分擔中，一點一滴累積而成。

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