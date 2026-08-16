援中港夏夜護蟹行 「蟹」謝守護回家的路

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/台灣濕地保護聯盟】

夏夜的援中港濕地，每逢大潮漲起，便會上演一場壯觀的生命奇景。一隻隻腹部抱滿蟹卵的凶狠圓軸蟹媽媽，宛如趕赴生命約定的「孕婦大軍」，從紅樹林與草叢間現身，浩浩蕩蕩穿越道路，朝著大海前進。牠們一路護送腹部的蟹卵，只為在浪潮中完成一年一度的「降海釋幼」。

然而，這趟通往大海的旅程，遠比想像中艱辛……

凶狠圓軸蟹擁有一對粗壯大螯，威武外型也因此獲得「凶狠」這個獨特稱號。（攝影/Carter）

名字很兇 其實是溫柔的育兒高手

「凶狠圓軸蟹」這個名字聽來霸氣十足，牠卻是援中港濕地裡珍貴的生命旅人。身為臺灣體型最大的陸蟹之一，牠擁有一對粗壯大螯，威武外型也因此獲得「凶狠」這個獨特稱號。

社團法人台灣濕地保護聯盟執行祕書Andrew表示， 凶狠圓軸蟹終年棲息陸地，能較長時間離水活動，不受潮汐影響；但幼體的成長卻必須仰賴海洋。 每年五至十月繁殖季，尤其七、八月的高峰期，抱卵母蟹便會從棲地一路跋涉，展開奔赴大海的生命旅程。牠們帶著數以萬計、即將破卵的蚤狀幼體前往海邊，再利用海浪拍打或擺動身體，將幼體釋放到海中。待幼體歷經海洋成長與蛻變成大眼幼體後，再重新登陸，完成生命循環。

台灣濕地保護聯盟執行祕書Andrew呼籲民眾響應護蟹行動，共同守護降海釋幼的蟹媽媽。（攝影/Carter） 位於典寶溪出海口南岸的援中港濕地，擁有紅樹林、泥灘地、舊魚塭及河口生態，是南臺灣凶狠圓軸蟹最重要的棲地之一。園區內長年維持上千隻凶狠圓軸蟹，也是高雄海岸保存最完整的陸蟹族群，每到夏夜便上演令人驚嘆的生態舞臺。

援中港濕地位於高雄市楠梓區，為西南沿海重要的生態廊道之一。（圖片提供/台灣濕地保護聯盟） 援中港濕地位於典寶溪出海口南岸，是臺灣重要濕地之一，也是凶狠圓軸蟹安身的生態家園。（圖片提供/台灣濕地保護聯盟）

一條回家的路 藏著生死考驗

隨著都市發展，原本相連的濕地與海岸被道路切開。每逢繁殖季，大批蟹媽媽便得穿越堤防或道路，才能抵達大海完成降海釋幼。途中，牠們不僅可能遭遇車輛輾壓，或遭人捕捉作為釣餌。對人類而言，這只是一段短短的道路；對陸蟹而言，卻是一場攸關生死的遷徙。

繁殖期間，凶狠圓軸蟹會在路上趴趴走，尋找前往海岸釋幼的方向。（攝影/Carter） 除了路殺，人類遺留的垃圾也是另一項威脅。漁網、寶特瓶等垃圾或海洋廢棄物，都可能纏住蟹媽媽，甚至讓牠們受困其中。Andrew說：「我們曾經發現抱卵母蟹受困於瓶中，最後因為脫水而死亡。」

為了降低傷亡，每年降海釋幼季開始前，台灣濕地保護聯盟都會舉辦淨灘活動，盡可能清除釋幼路徑與周邊的垃圾；降海高峰夜晚則安排巡守、交通引導，降低人為干擾，希望替這群肩負「傳宗接代」任務的蟹媽媽，守住最後一哩路。

設立警示標語、舉辦淨灘活動並加強夜間巡護，邀請更多人一起守護凶狠圓軸蟹，陪伴蟹媽媽平安完成「降海釋幼」的生命旅程。（攝影/Carter） 守護蟹媽媽 也守護濕地未來

援中港濕地由高雄市政府工務局管理，並自2007年起委由台灣濕地保護聯盟認養經營。在高市府支持下，台灣濕地保護聯盟持續投入棲地復育、生態調查及環境教育，讓這片濕地維持豐富的生物多樣性。

公民科學活動中，民眾協助測量凶狠圓軸蟹甲殼寬度，了解族群體型變化。（攝影/Carter） Andrew強調，凶狠圓軸蟹不只是濕地居民，更是生態健康的重要指標。牠們吃落葉、翻動土壤，幫助物質循環，族群是否穩定，也反映濕地環境是否健康。

近年來，台灣濕地保護聯盟透過官網及援中港濕地臉書粉絲專頁推出公民科學活動，邀請民眾跟著研究人員夜觀陸蟹並進行生態調查，記錄抱卵情形、測量甲殼大小，成為守護濕地的一份力量。同時也走進社區與校園推廣環境教育，讓更多人認識陸蟹，學習在護蟹季減速慢行。

凶狠圓軸蟹。（攝影/Carter） 當夏夜潮水再次漲起，一群蟹媽媽依然踏上返海之路。每一次放慢車速、每一次巡守、每一次彎腰拾起垃圾，都讓這場生命遷徙多一分平安，也讓援中港濕地的夏夜樂章，得以年復一年、生生不息。

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