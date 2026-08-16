親子放電新地標！臺鐵高雄機廠變身遊樂園

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter、蔡信宏 ◎圖片提供/高雄市政府工務局、高雄市政府交通局】

踏進全新開放的高雄親子遊樂園區，映入眼簾的是挑高廠房交織著陽光與微風，保留鐵軌紋理的步道一路延伸，串起新舊交融的空間風景。孩子們穿梭在攀爬網、滑梯與雲霧遊戲場之間，笑聲迴盪在昔日修火車的工場；大人則坐在舊篷車旁稍作歇息，喝杯咖啡、望著孩子盡情奔跑，在舒適的半室內空間享受難得的親子時光。這座以「免費、遮蔭、全齡共玩」為特色打造的親子共融樂園，不只是孩子放電的新去處，更是一座能閱讀高雄城市記憶的遊戲場。

挑高廣闊的室內遊戲區配有專業防護鋪面，從抱石攀岩牆、跑酷練習區到趣味球場等，能讓孩子鍛鍊上肢肌力與核心協調，不管是雨天還是酷暑，放電行程絕不打折。(攝影/Carter) 臺鐵人張簡坤國（右）、黃基哲（左）重返熟悉的土地，猶如回到第二個家。看著昔日敲打修車的場域如今傳來孩子歡笑聲，兩人見證高雄機廠跨越半世紀的時代變遷。(攝影/Carter) 高雄親子遊樂園區導覽地圖。(圖片提供/高雄市政府工務局)

從「火車醫院」到市民共享的全齡城市樂園

眼前充滿歡笑的遊樂園區，過去曾是臺鐵南部重要維修基地 ──「高雄機廠」。自1975年遷至鳳山啟用以來，這裡負責各保養段無法處理的三級檢修與重大事故車輛，在高速公路客運交通尚未普及的年代，宛如一座規模宏大的「火車醫院」，陪伴臺灣鐵路走過最繁忙的歲月。

前高雄機廠廠長張簡坤國與現任潮州機廠職安室組長黃基哲再次走進園區，看著孩子們奔跑嬉戲，不禁感嘆：「以前我們在這裡修火車、敲敲打打，沒想到現在滿滿都是孩子的歡笑聲。」一句話，道盡高雄機廠跨越半世紀的蛻變。

過去承載臺灣經濟脈動的「火車醫院」，如今洗去油污，華麗轉身為全齡共玩的城市樂園。圖右為前高雄機廠廠長張簡坤國，圖左為現任潮州機廠職安室組長黃基哲。(攝影/Carter) 隨著鐵路地下化及維修業務遷至潮州，這片廣達27公頃的機廠完成階段性使命。高雄市政府秉持「歷史空間再生」與「Play for All」全齡共融理念，將最具代表性的貨車工場修復再利用，保留鋼樑桁架與工業遺構，並融合半室內與戶外空間設計，打造兼具鐵道歷史特色與遊憩機能的大型親子遊樂園區。

昔日修火車的工場蛻變為高雄親子遊樂園區，主打「免費、遮蔭、全齡共玩」三大亮點。(攝影/Carter)

免費入場、近30樣設施狂歡！讓孩子盡情放電

不用購買門票，就能暢玩近30項遊戲與運動設施。從幼兒探索、親子互動到青少年體能挑戰，都能找到適合自己的玩法。

小朋友喜愛的天車主題遊戲區，結合攀爬與探索樂趣，讓孩子在遊戲中盡情放電。(攝影/Carter) 跑酷練習區以多樣化地形與障礙設計，讓孩子在遊戲中挑戰自我，培養平衡感、協調性與自信心。(攝影/Carter) 趣味籃球場適合幼童運動遊玩。(攝影/Carter) 室內空間保留挑高廠房結構，拆除封閉式石棉瓦屋頂及門窗，引入自然採光與穿堂風，並搭配雲霧降溫系統及雨水回收噴霧，不僅降低夏季曝曬的不適，即使午後遇上陣雨，也能繼續安心陪孩子玩耍。

融入降溫設計的親水廣場，成為孩子探索、玩樂的戲水天堂。(攝影/Carter) 園區設置雲霧降溫系統及雨水回收噴霧，為遊客帶來沁涼舒適的遊憩體驗。(攝影/Carter) 沿著園區漫步，室內與戶外兩大遊戲區各有特色。其中最受矚目的，莫過於「天車雲朵網遊藝裝置」。設計團隊保留機廠昔日吊掛重型車廂的天車結構，結合高空攀爬繩網，讓孩童在安全防護下於不同高度穿梭探索，在遊戲中培養平衡感、肢體協調與探索能力。此外，還設有抱石攀岩場、跑酷練習區、趣味籃球場、小小足球場，以及適合幼童遊玩的主題溜滑梯與木跳樁等設施，從低齡探索到體能挑戰，都能一次滿足。

保留機廠過去吊掛車廂的巨型「天車」結構，結合穿透感十足的高空攀爬繩網。讓孩子在絕對安全的防護下挑戰高度、訓練手腳協調，體驗飛越鐵道的刺激。(攝影/Carter) 抱石攀岩場讓小朋友能鍛鍊肢體協調與體適能。(攝影/蔡信宏) 走到戶外，「熱帶雲霧遊戲場」是許多孩子流連忘返的人氣區域。雲朵彈跳床、創意鞦韆、沙坑及親水廣場，兼具遊戲樂趣與降溫效果；「叢林運動區」提供滾球臺、森林拳擊及迷你槌球場，適合親子互動。喜愛速度感的孩子，則可挑戰滑步車（Push Bike）專區，以及具有地形起伏的 Pump Track 賽道，盡情奔馳、徹底放電。

雲朵彈跳床與沙坑結合多元玩法，讓孩子盡情跳躍、創作，享受親子共遊樂趣。(攝影/蔡信宏) 這裡有雲朵彈跳床、創意鞦韆與沙坑遊戲區，細微水霧如雲朵般籠罩，讓孩子在戶外揮汗嬉戲的同時也能感受陣陣清涼！(攝影/Carter) 輪動坡道場結合地形坡度與連續過彎挑戰，培養孩子的平衡感與冒險勇氣，是青少年與大童展現騎乘技巧的最佳舞臺！(攝影/Carter)

穿梭鐵道紋理 重新看見高雄城市歷史

遊戲場最迷人的，不只是豐富的遊樂設施，更是藏在每個角落的鐵道記憶。園區採「修舊如舊」原則，完整保留臨港線鐵道紋理與舊機廠建築構造，地面保留的鐵軌遺跡自然串聯遊客動線；而老技師曾使用的工具機與機廠歷史，也透過現場展牌及景觀意象娓娓道來，讓孩子在玩樂之餘，也能自然認識高雄珍貴的鐵道文化。

園區以『修舊如舊』工法保留昔日臨港線鐵軌與舊機廠構件，沿著軌跡漫步，隨處可見老技師的故事與工業遺構，讓孩子在嬉戲間自然認識高雄的城市故事。(攝影/Carter) 從昔日充滿敲打聲、電焊火花與油污的維修基地，到如今洋溢孩童歡笑聲的全齡共融樂園，高雄機廠在保存城市發展記憶的同時，也成功轉化為市民共享的公共空間，從過去接軌未來，見證高雄從工業城市走向宜居城市的溫柔蛻變。

園區內放了未來捷運黃線將使用的車廂，讓大家可以搶先體驗。(攝影/Carter) 趁著暑假，不妨帶著全家大小搭乘輕軌造訪這座新舊交融的鐵道樂園，在近30項遊戲設施中盡情放電，享受半室內空間帶來的舒適與自在，也在鐵軌、天車與舊車廂之間，感受高雄深刻而動人的城市記憶。

園區融入高雄機廠火車元素，讓鐵道記憶化身孩子們探索與遊玩的城市風景。(攝影/Carter) 8/8開幕期間人潮較多，建議不開車，推薦搭乘輕軌、捷運、公車或免費接駁車！(圖片提供/高雄市政府交通局) • 高雄親子遊樂園區

地址：高雄市鳳山區武慶二路221號

交通：

1、輕軌：搭乘高雄輕軌至「凱旋武昌站（C35）」下車，步行約200公尺。

2、公車：搭乘100號公車至「鐵路機廠站」下車，步行約250公尺；假日加開100區間車（瑞豐站 ⇄ 大遠百／捷運三多商圈站）。

3、免費接駁車（8月假日限定）：捷運文化中心站3號出口 ↔ 輕軌凱旋武昌站，09：00－19：00，每20分鐘一班。