親子遊樂園區誕生前：高雄機廠的鐵道歲月

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/張簡坤國】

走進位於屏東潮州的臺鐵新機廠，現代化設備與檢修流程，象徵臺鐵維修作業邁向新世代。然而，在這座新機廠裡，許多設備、工具與員工，都是一路從高雄機廠遷移而來。

機廠負責列車檢修，因而有「火車醫院」的稱號。（攝影/Carter） 告別了舊廠地下化搬遷的陣痛，潮州新廠引進了能一口氣舉起12輛車廂的新型頂昇設備，專責修護最新的自強號城際列車；同時也有專業的檢測漏水設備，一次可測試兩輛車廂。圖中設備為可供列車直接駛入的高架檢修平臺。（攝影/Carter） 因應高雄港發展與南部鐵路運輸需求而設立的高雄機廠，近百年間肩負南臺灣鐵路車輛維修重任。每當提起這座承載近百年城市記憶、有著「火車醫院」之稱的高雄機廠，老臺鐵人的眼底，總會泛起一層混雜著汗水與溫度的光芒，也牽引出一段見證高雄城市發展的鐵道歲月。

從火車醫院到鋼鐵與汗水的職人日常

「以前的高雄機廠，不只是工廠，更是守護全臺灣鐵路運輸命脈的『火車醫院』。」曾任高雄機廠廠長的張簡坤國回憶。隨著高雄港發展與南臺灣鐵路運輸需求增加，高雄機廠逐漸成為南臺灣最重要的鐵路車輛維修基地。1978年國道1號高速公路通車前，全臺近七成的大宗貨物仰賴臺鐵運輸，高雄機廠每天完成8輛貨車維修出廠，也因應不同貨物需求改造各式車廂。

退休廠長張簡坤國（右）、現職職安室組長黃基哲（左），兩位臺鐵人談起高雄機廠過去，就像昨日情景，生動地描述著當時在裡頭工作的模樣，令人瞬間就回到當年。（攝影/Carter） 107年10月至110年10月間，高雄機廠借用高雄機務段廠房進行車輛檢修作業。高雄機廠肩負鐵路車輛維修重任，也見證了高雄鐵道發展的歷程。（圖片提供/張簡坤國） 張簡坤國表示，保養段是臺鐵各地負責列車日常保養與一、二級檢修的單位，如同基層診所；若遇到主樑腐蝕、重大事故或需全面拆解整修的車輛，則送往高雄機廠進行三級大修，因此有了「火車醫院」之稱。最繁忙時，廠內曾有850名員工共同守護鐵路運輸。翻開舊照片，翻砂工廠裡高溫作業、不能吹電扇的工作環境，以及幾百位員工共用大澡堂的生活點滴，都成了老臺鐵人共同的回憶。張簡坤國笑說，有次澡堂裡竟出現眼鏡蛇，大家一邊逃、一邊抓蛇，至今仍是茶餘飯後的趣事。

一張張歷史照片，記錄著在機廠服務過的臺鐵人珍貴回憶。上圖為高雄機廠（鹽埕區舊廠）車輪工廠作業情形；下圖為高雄機廠（鳳山區）的澡堂。（圖片提供/張簡坤國） 長年面對各種疑難雜症，高雄機廠師傅在實作中累積經驗，翻砂、機械、木工、電焊樣樣精通，也培養出聞名的黑手技術。張簡坤國分享，過去機廠腹地遼闊，偏遠停車區秋冬常發生火警，師傅們便自行改裝一輛「消防水櫃車」，沿著軌道機動灑水滅火。這輛凝聚職人智慧的車輛，如今仍靜靜停放在潮州鐵道園區，持續述說高雄機廠的鐵道故事。

在缺乏現代消防系統的年代，廠內員工發揮「窮則變、變則通」的精神，自己動手將舊車廂改造成專屬的消防水櫃車。（攝影/Carter）

依傍臨港線 劃過高雄的經濟脈絡

高雄機廠的發展，與高雄港及臺灣鐵路運輸密不可分。日治時期，高雄港逐步建設為南臺灣重要港口，鐵路也成為串聯港口與各地物資運輸的重要命脈。隨著港口吞吐量持續增加，高雄機廠逐漸發展為南臺灣最大的鐵路車輛維修基地，肩負客、貨車輛檢修及重大維修任務，成為支撐全臺鐵路運輸的重要後勤據點。戰後至經濟起飛時期，鐵路貨運更達到高峰，高雄機廠也迎來最繁忙的年代。

高雄機廠因應城市發展與規劃，而計畫從鳳山區遷移至潮州，遷廠工作已在2021年年底完成。（攝影/Carter） 「高雄機廠的發展，其實就是高雄城市與港口發展的縮影。」現任職安室組長黃基哲表示。從最早設於壽山一帶，到後來遷至鳳山新甲，高雄機廠的每一次遷移，都與港區擴建、臨港線發展及城市建設息息相關。當年臨港線串聯高雄港貨運，高雄機廠則肩負車輛維修重任，見證鹽埕、苓雅、前鎮、小港等地發展，也陪伴高雄一路成長。

現任職安室組長黃基哲服務於潮州機廠，為這間新生的火車醫院把關人員的工作安全。（攝影/Carter） 機廠內列車車輛檢修工作情況。（圖片提供/張簡坤國） 隨著高雄鐵路地下化及都市發展需求，高雄機廠逐步完成歷史使命，維修功能遷往設備更完善、腹地更廣的潮州新機廠，並於2021年底完成搬遷。黃基哲表示，留下來的木模、零件與老機器，不只是文物，更是先輩用汗水累積的城市記憶。如今市民搭乘的輕軌，部分路段正與昔日臨港線廊帶重疊，雖然列車不再穿梭，但鐵道記憶仍留存在城市紋理之中。

依傍著高雄機廠延伸的臨港線鐵道，過去是牽引無數重症火車進出醫院的生命線，在高雄氣爆時期曾受到影響，是劃過高雄經濟動脈的靈魂路線。（圖片提供/張簡坤國） 留下的零件與老機具，不只是文物，也承載著無數先輩們以汗水累積的記憶。（攝影/Carter） 黃基哲認為，保存文物，更重要的是保存背後的故事與技術。隨著老臺鐵人逐漸退休，若沒有專責機構持續整理典藏與傳承，許多珍貴記憶恐將隨時間流失。他期待未來能透過歷史建築、文物館與口述紀錄，讓高雄機廠的鐵道文化持續傳承，也讓更多人認識這段見證城市發展的歷史。

張簡坤國分享著舊照片點滴，手指處上圖為師傅自己DIY調配比例手工拓字，下圖為荒煙蔓草的停車場裡停滿了等待重生的鋼皮與木造車廂，每一列火車都曾滿載著臺灣經濟起飛的血汗與奇蹟。（攝影/Carter）

期待下一代在鐵道記憶裡歡笑

隨著高雄機廠完成歷史使命，舊廠區即將轉型為公共空間與親子樂園。兩位受訪者都期待，這片承載近百年鐵道記憶的土地，能在保留歷史紋理的同時，開啟屬於城市的新篇章。「附近里長和居民都說，這一帶一直少了一個讓孩子奔跑、活動的空間。」黃基哲表示，看著鄰近的衛武營從軍營成功蛻變為國家級文化藝術中心，他也由衷盼望，高雄機廠第一棟建築──行政大樓，未來能整修為「高雄機廠文物館」，讓歷史建築、鐵道文物與城市記憶得以妥善保存，也讓更多人認識這段屬於高雄的鐵道歷史。

縱使老幹新枝不斷更迭，那些黑手職人、木模、翻砂、電焊所代表的技術精神始終不變。老臺鐵人期待，當圍牆拆除、綠地開放，那片曾與蛇、野兔共存的場域，能經過妥善規劃，成為孩子自在奔跑、市民共享的生活空間，也讓更多人在休憩之餘，認識高雄機廠曾肩負的鐵道使命。

在親子遊樂園區誕生之前，高雄機廠曾用近百年的歲月守護臺灣鐵路，也陪伴高雄一路成長。未來，當孩子們在綠地上奔跑、在歷史建築間駐足時，那些被保存下來的建築、文物與故事，也將持續訴說這座「火車醫院」的鐵道歲月，讓屬於高雄的城市記憶，在一代又一代的笑聲中溫暖傳承。