臺鐵高雄機廠周邊食光漫遊：生活飲食巡禮

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

臺鐵高雄機廠位於鳳山、苓雅交界處，轉型為親子遊樂園區，這片承載城市歷史的場域迎來全新蛻變，周邊更有著多元的餐飲風貌。從傳承三代的古早麵攤、融入國際視野的職人烘焙，到榮獲米其林推薦的溫馨餐館，各自以不同的飲食語彙，陪伴著老鄰居、新移居者與未來旅人。跟著生活動線漫步，走訪三家風格各異的店家，感受高雄獨有的氣味與溫度，品味屬於這座城市的人情滋味。

傳承三代的在地滋味：奶姆麵店

奶姆麵店在新甲地區已默默耕耘超過四十年。這個看似奇特的店名，背後藏著一段溫馨的鄰里故事。第三代掌門人李政緯笑著分享，最早一樓店面是租給別人賣麵，阿嬤則一邊幫忙照顧對方的孩子。後來對方歇業，便詢問阿嬤是否願意接手，這才開啟了家族的餐飲之路；而阿嬤過去擔任「奶姆（Ní-bú）」的職業，也成為鄰里間對這家麵店最親切的稱呼。

皮薄餡飽的「紅油抄手」與各式滷味拼盤都是奶姆麵店的人氣招牌。（攝影/Carter） 為了精準掌控品質，第三代老闆每天清晨便開始忙碌備料，數十年如一日。（攝影/Carter） 為了精準掌控品質，李政緯表示，店內肉品絕不假手他人送貨，堅持每天清晨七點多親自前往鳳農市場挑選新鮮豬肉。招牌「肉燥麵」選用肥瘦比約3：7的後腿絞肉，加入高雄「高興醬油」慢火熬燉，滋味鹹香甘醇，搭配最受歡迎、最能吸附醬汁的細白麵條與鮮脆豆芽菜，吃起來香氣十足卻不顯油膩。

至於皮薄餡飽的手工餛飩，則刻意調配成高瘦肉比例，展現截然不同的清爽口感。此外，加入自家製辣椒醬的「紅油抄手」，以及前一天就開始滷製、充分入味的「滷蛋」與各式滷味拼盤，也都是老饕到訪時不可錯過的人氣招牌。

當島鹽與烘焙的碰撞 專精二十年的職人精神：崧鹿家

剛開門營業的「崧鹿家」，空氣中瀰漫著濃郁的奶油與烘焙香氣。老闆黃業瀚擁有二十年烘焙資歷，曾赴國外進修、開業，並在彰化蛋黃酥名店擔任師傅。因太太是高雄人，便選擇在此落地生根。黃業瀚說，創店初衷就是希望以更細膩、講究的手法改良傳統糕點，為媽媽們與嘴饞的食客，獻上不甜膩、耐人回味的美味。

老闆黃業瀚擁有二十年烘焙資歷，曾在彰化蛋黃酥名店擔任師傅。（攝影/Carter） 不同於一般烘焙坊品項眾多，崧鹿家主打精緻路線，每日僅推出少數幾款商品。其中，人氣招牌「島鹽蛋黃酥」絕不能錯過：在傳統紅豆餡的基底上加以改良，並於蛋黃酥表面撒上沖繩海鹽，細膩襯托出紅豆與蛋黃的香氣；同時微調餅皮配方與烘烤火候，讓蛋黃酥底部呈現如餅乾般的酥脆口感。

人氣首推的「島鹽蛋黃酥」，表面撒上沖繩海鹽提味，微鹹與香甜紅豆餡，搭配多層次的餅皮，激盪出完美的滋味。（攝影/Carter） 除了蛋黃酥，每天一開門便很快被掃購一空、深受顧客喜愛的奶油捲，以及層次分明、帶有法式風味的可頌，也都是附近住戶三天兩頭前來購買的日常點心，更是許多人生活中不可或缺的幸福滋味。

層次分明的可頌，是附近住戶喜愛的日常點心。（攝影/Carter） 風格清新可愛的「崧鹿家」，用平易近人的價格與頂級職人手藝，成為周邊鄰里想天天踩點的日常烘焙坊。（攝影/Carter）

現代語彙詮釋家常菜：三餐暖食（光華店）

連續入選《臺灣米其林指南》推薦的三餐暖食，其誕生源自於創辦人林亞立對「家」的思念。林亞立表示，因求學與工作長期北漂，心中最懷念的始終是媽媽親手料理的家常菜，因此返鄉創業，打造溫暖舒適的用餐空間，希望讓離鄉背井的遊子找回家的歸屬感，也透過溫馨的餐桌文化，讓大人與孩子都能感受一家人相聚用餐的純粹幸福。

人氣招牌料理「腰果宮保雞丁」，口感鮮嫩、香辣帶甜。（攝影/Carter） 三餐暖食打造充滿溫度的用餐空間，希望透過熟悉的餐桌文化，讓每位客人找回家的歸屬感。（攝影/Carter） 店內主打現點現做的家常料理，從備料到出餐皆秉持新鮮、用心烹調的原則。人氣招牌「腰果宮保雞丁」選用滑嫩無骨雞腿肉，以大火快炒鎖住肉汁，搭配秘製醬汁，口感鮮嫩、香辣中帶著微甜；「台味日式豬排」則巧妙將臺灣鹹酥雞的經典風味融入厚實的日式豬排中，呈現臺、日料理交織的驚喜滋味；「蔥爆松阪豬」嚴選爽脆松阪豬，搭配新鮮青蔥大火爆香，香氣四溢，更是深受饕客喜愛的白飯殺手。

創意融合的「台味日式豬排」（上）與蔥香濃郁的「蔥爆松阪豬」（下），堅持現點現做，端出最安心的新鮮美味。（攝影/Carter） 無論是一人獨享或家族聚餐，來到三餐暖食都能品嘗到最熟悉的家常滋味。透過現代化的貼心服務與現點現做的堅持，成為在地居民日常用餐與情感交流的重要場所。

三餐暖食不論獨享或聚餐，都能品嘗到幸福的滋味。(攝影/Carter) ‧ 奶姆麵店

電話：(07)711-1935

地址：高雄市鳳山區新武里崗山北街39號

‧ 崧鹿家

電話：0980-097-691

地址：高雄市前鎮區竹中里二聖一路256號

‧ 三餐暖食（光華店）

電話：(07)716-7313

地址：高雄市前鎮區竹西里光華二路42號