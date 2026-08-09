快訊

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

獻給父親的專屬時光：爸 今晚你是貴客

聯合新聞網／ 高雄畫刊
主廚的精湛手藝搭配說菜，營造出訂製的專屬用餐體驗。（攝影/Carter）
主廚的精湛手藝搭配說菜，營造出訂製的專屬用餐體驗。（攝影/Carter）

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　有些話平常說不出口，但訂一桌好菜，心意就到了。本次尋味食光分別走訪藏身左營眷村大樓裡、一晚只接待十人的客家創意料理；以及西班牙主廚在自家客廳開的餐廳，連駐臺外國機構西班牙商務辦事處處長都為了那鍋燉飯專程南下。就用這兩間全預約制私廚餐廳，讓爸爸體驗一回專屬訂製的用餐時刻。

不厭 Cuisine｜法式靈魂的客家味

　　「猜猜看麵包裡吃出了什麼？」Iris將開胃小點端給吧檯前的客人，這時候，客人流露出好奇心，細細地品嚐感受味蕾發現的奧妙，與家人來用餐時彼此交頭接耳，話家常似地討論了起來。

可頌加入白玉蘿蔔絲，歐式麵包揉進梅干菜，是令人意想不到的創意作法與味道。（攝影/Carter）
可頌加入白玉蘿蔔絲，歐式麵包揉進梅干菜，是令人意想不到的創意作法與味道。（攝影/Carter）
　　藏身在左營眷村大樓的不厭 Cuisine，以轉譯客家食材創作料理，開業三年至今累積無數好評口碑。阿志主廚與擁有日本SSI國際唎酒師證照的Iris兩夫妻正是不厭 Cuisine的主人，他們在法式餐廳累積10多年的紮實歷練後，決定攜手踏上創業之路。

身為美濃子弟的阿志主廚將在地食材與法式料理手法創意結合，加上太太Iris設計的甜品與清酒，讓客家味變得時髦又優雅。（攝影/Carter）
身為美濃子弟的阿志主廚將在地食材與法式料理手法創意結合，加上太太Iris設計的甜品與清酒，讓客家味變得時髦又優雅。（攝影/Carter）
阿志主廚以法式料理手法嘗試創作，低溫熟成鮪魚讓肉質更軟嫩，還能賦予鮪魚深層濃郁的風味。（攝影/Carter）
阿志主廚以法式料理手法嘗試創作，低溫熟成鮪魚讓肉質更軟嫩，還能賦予鮪魚深層濃郁的風味。（攝影/Carter）
Iris本身是國際唎酒師，讓不少清酒愛好者獲得專業交流與分享。（攝影/Carter）
Iris本身是國際唎酒師，讓不少清酒愛好者獲得專業交流與分享。（攝影/Carter）
　　店內一道道精緻料理幕後的靈魂正是出自美濃子弟阿志主廚之手，「客家人的醬菜其實已經生成一個文化生活圈，是美濃地區傳統飲食裡的重要食材，在主廚詮釋料理上扮演蠻重要的角色。」Iris說。

　　例如開胃小點從客家花生豆腐展開，以法式手法將其轉變成慕斯，讓傳統上習慣蘸醬油的吃法，變得清爽輕盈，在炎炎夏日打開好胃口；結合高麗菜封的魚料理，則是以客家酸菜和桂竹筍及六龜鵪鶉搭配；艾草、鰻魚、鮮蝦的組合源自草仔粿的靈感，令人意想不到的還有可頌裡包入蘿蔔絲、歐式麵包裡揉合梅干菜，連吃西瓜蘸醬油來自主廚成長的飲食經驗，也透過巧思化為甜點的絕妙創作。這些料理盡顯阿志主廚的創意與拿手絕活，透過Iris語調輕鬆又不失專業的說菜，讓用餐體驗不流於形式，分外舒服自在。

阿志主廚表示，臺灣南部夏季很長，開胃小點適合以清爽的調性來鋪陳，例如客家花生豆腐搖身一變成慕斯，搭配少見的荖葉，增添獨特的辛香涼感，就是打開味蕾相當出色的轉譯創作。（攝影/Carter）
阿志主廚表示，臺灣南部夏季很長，開胃小點適合以清爽的調性來鋪陳，例如客家花生豆腐搖身一變成慕斯，搭配少見的荖葉，增添獨特的辛香涼感，就是打開味蕾相當出色的轉譯創作。（攝影/Carter）
不厭 Cuisine不只在食材運用盡顯創意，擺盤呈現也毫不遜色。（攝影/Carter）
不厭 Cuisine不只在食材運用盡顯創意，擺盤呈現也毫不遜色。（攝影/Carter）
　　不厭 Cuisine除了採預約制訂位，並特意採取板前座空間設計，透過開放式吧檯與職人展演結合，拉近人與料理的距離，看著主廚出菜、聽他聊聊料理背後的故事，那種貼近心窩的溫度，會讓你很想帶爸爸再來一次。

板前座的空間設計，拉近人與料理的距離，全店只有一列吧檯位，讓人好好享受一整晚專屬時段的用餐體驗。（攝影/Carter）
板前座的空間設計，拉近人與料理的距離，全店只有一列吧檯位，讓人好好享受一整晚專屬時段的用餐體驗。（攝影/Carter）
• 不厭 Cuisine

地址：高雄市左營區勵志中街11號

備註：訂位採預約制

Nido Spanish Cuisine｜把西班牙搬進高雄家裡

　　「我們家餐廳一天只接待一輪客人，在臺灣餐飲市場應該算是蠻特別的。」闆娘Sonia跟我們聊起緣由，在西班牙到餐廳吃飯，是很重要的社交活動，通常跟好友、家人在下午兩點過後開始一起午餐，喝喝小酒聊聊天，一頓飯吃到五、六點是很普遍的情況。她說，餐廳名字「Nido」是西班牙文的鳥巢之意，就是呼應如同來到西班牙人家裡吃飯的感覺。

來到Nido Spanish Cuisine用餐不必太拘束，就像受邀到主廚家作客，感受西班牙人聚在一起好好吃飯聊天的生活。（攝影/Carter）
來到Nido Spanish Cuisine用餐不必太拘束，就像受邀到主廚家作客，感受西班牙人聚在一起好好吃飯聊天的生活。（攝影/Carter）
　　主廚Jon來自名廚輩出的西班牙巴斯克（País Vasco）小鎮，因為愛上高雄太太，決定在這裡重現家鄉味。無論是有DOP法定產區認證的西班牙初榨橄欖油、西班牙煙燻紅椒粉、曼切格起司（Manchego Cheese）、馬翁起司（Mahón-Menorca）、伊比利豬風乾臘腸，或隨每季菜單搭配適合料理的葡萄酒、啤酒，Jon在選用食材上毫不馬虎，要讓臺灣人認識並品嚐正統西班牙菜。

Jon和太太Sonia專注正統西班牙菜，並在2024受西班牙商務辦事處邀請為西班牙國慶音樂會準備餐點。（攝影/Carter）
Jon和太太Sonia專注正統西班牙菜，並在2024受西班牙商務辦事處邀請為西班牙國慶音樂會準備餐點。（攝影/Carter）
上菜時主廚Jon會對客人介紹菜品特色。圖為伊比利亞綜合起司冷盤。（攝影/Carter）
上菜時主廚Jon會對客人介紹菜品特色。圖為伊比利亞綜合起司冷盤。（攝影/Carter）
Pintxos是西班牙北部的小點心，以麵包為底盛放各式食材，再以竹籤串起來固定。圖中的「巴斯克風味鮪魚沙拉船」pintxos，Sonia建議用手拿起來吃，隨性自在。（攝影/Carter）
Pintxos是西班牙北部的小點心，以麵包為底盛放各式食材，再以竹籤串起來固定。圖中的「巴斯克風味鮪魚沙拉船」pintxos，Sonia建議用手拿起來吃，隨性自在。（攝影/Carter）
辣味橄欖油漬蒜蝦堪稱是西班牙國民小食的經典代表。（攝影/Carter）
辣味橄欖油漬蒜蝦堪稱是西班牙國民小食的經典代表。（攝影/Carter）
　　尤其招牌西班牙大鍋飯（paella）從初榨橄欖油、煙燻紅椒粉、浸漬的番紅花炒料，緊接著依口味以蝦頭與石斑魚頭熬製的海鮮高湯或牛骨高湯燉煮生米，直至米心煮透完全吸附高湯，而鍋底形成薄薄一層金黃微焦的鍋巴（socarrat），更是這道菜品的精髓之處。

主廚Jon來自西班牙著名的巴斯克小鎮，也曾專程到訪西班牙大鍋飯（paella）發源地拜師學藝。（攝影/Carter）
主廚Jon來自西班牙著名的巴斯克小鎮，也曾專程到訪西班牙大鍋飯（paella）發源地拜師學藝。（攝影/Carter）
　　對細節的堅持，也讓主廚Jon的料理逐漸累積口碑，甚至獲得來自家鄉的肯定。2024年西班牙國慶音樂會移師高雄舉辦，西班牙商務辦事處駐臺代表到店裡用餐兩次後讚不絕口，並邀請主廚為國慶音樂會準備餐食，足見Jon的手藝精湛且道地。

　　不只口味得到西班牙人認證，臺灣人也能接受。Jon笑說，西班牙菜和臺灣菜的口味頗為相似，扭轉了一般人對亞洲與歐洲在味覺的刻板印象，甚至90多歲長輩都對西班牙菜接受度很高。

橄欖油櫛瓜濃湯佐酥脆麵包，精緻的擺盤宛如畫作。（攝影/Carter）
橄欖油櫛瓜濃湯佐酥脆麵包，精緻的擺盤宛如畫作。（攝影/Carter）
　　在這裡吃飯，不只餐點美味，Jon與Sonia親切地招呼款待，就像受邀到主廚家作客，熱情又自在。

一道道經典又道地的料理，就像到朋友家作客一般自在。（攝影/Carter）
一道道經典又道地的料理，就像到朋友家作客一般自在。（攝影/Carter）
• Nido Spanish Cuisine

地址：高雄市左營區菜公里重化街20號

電話：0913-626-958

備註：訂位採預約制

• 飲酒過量有害（礙）健康

• 未滿十八歲禁止飲酒

• 喝酒不開車，酒後請找代駕服務

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.08】

高雄畫刊

追蹤

相關新聞

回到原民文化脈絡 陪伴Adju長出做自己的勇氣

對原住民多元性別者而言，「Adju（阿督）」不只是彼此之間的稱謂，更是一種重新理解自己的方式。當社會仍習慣以西方的性別語彙談論多元性別時，瑪達拉．達努巴克（Danubak Matalaq）從排灣族語中找到接住彼此的溫暖力量。他長年投入性別平等教育與原住民多元性別倡議，把這些很少被理解的經驗帶進教室與公共討論，讓原住民多元性別被看見。對許多人來說，他不只是倡議者，更像是一個把路走出來的人。

獻給父親的專屬時光：爸 今晚你是貴客

有些話平常說不出口，但訂一桌好菜，心意就到了。本次尋味食光分別走訪藏身左營眷村大樓裡、一晚只接待十人的客家創意料理；以及西班牙主廚在自家客廳開的餐廳，連駐臺外國機構西班牙商務辦事處處長都為了那鍋燉飯專程南下。就用這兩間全預約制私廚餐廳，讓爸爸體驗一回專屬訂製的用餐時刻。

每個孩子 都值得一個不設限的空間

隱身在左營巷弄裡整排白色透天民宅中，推開「森生Kidfolk」的大門， 這裡是一處陪伴孩子與大人一起探索自然與藝術的空間。視線穿過開放通透的大廳，大教室內正在進行的是親子音樂課，傳來音樂聲、老師的帶動聲、與孩子們快樂的笑聲……

老師傅的味道 裝進智慧工廠

「我做的菜是要給家人朋友吃的。」這句話是創辦人鄧文裕留給兒子的提醒，也撐起了「鄧師傅功夫菜」四十年的味道。第二代兄弟檔鄧至廷與鄧至佑接手後，把老師傅的手感帶進位於大社的智慧食品廠，將累積多年的經驗、調味、火候掌控轉化成數據，用科技持續守護品質與風味。那鍋陪伴許多人成長的招牌滷豬腳，不再只靠一個人的記憶，也能繼續留在高雄人的餐桌。

當照顧遇見多元性別 讓理解走進每一個家

隨著臺灣邁入超高齡社會，長期照顧已成為許多家庭的日常課題，也需要更多專業照顧者共同承擔。然而衛福部統計數據顯示，女性居家服務員人數高達男性的五倍，顯示女性仍為居家服務主力，其背後因素可能與「照顧」為女性之職責的既有觀念相關。事實上，照顧的核心是專業與用心，唯有跨越性別與外型框架，才能讓默默守護生命的雙手擺脫標籤，展現照顧工作的真正價值。

這是我們的家

晚上九點，城市的喧囂逐漸平靜，屬於家庭的時光仍未歇息。育嬰留停的爸爸李建民正抱著孩子在客廳來回踱步，孩子正要沉沉睡去；另一位育嬰留停的媽媽Lau，則在清潔奶瓶和孩子的衣物，而她剛下班的太太正在為孩子洗澡。不同的家庭有著不一樣的育兒樣貌，但相同的是，出發點都是愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。