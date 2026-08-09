獻給父親的專屬時光：爸 今晚你是貴客

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

有些話平常說不出口，但訂一桌好菜，心意就到了。本次尋味食光分別走訪藏身左營眷村大樓裡、一晚只接待十人的客家創意料理；以及西班牙主廚在自家客廳開的餐廳，連駐臺外國機構西班牙商務辦事處處長都為了那鍋燉飯專程南下。就用這兩間全預約制私廚餐廳，讓爸爸體驗一回專屬訂製的用餐時刻。

不厭 Cuisine｜法式靈魂的客家味

「猜猜看麵包裡吃出了什麼？」Iris將開胃小點端給吧檯前的客人，這時候，客人流露出好奇心，細細地品嚐感受味蕾發現的奧妙，與家人來用餐時彼此交頭接耳，話家常似地討論了起來。

可頌加入白玉蘿蔔絲，歐式麵包揉進梅干菜，是令人意想不到的創意作法與味道。（攝影/Carter） 藏身在左營眷村大樓的不厭 Cuisine，以轉譯客家食材創作料理，開業三年至今累積無數好評口碑。阿志主廚與擁有日本SSI國際唎酒師證照的Iris兩夫妻正是不厭 Cuisine的主人，他們在法式餐廳累積10多年的紮實歷練後，決定攜手踏上創業之路。

身為美濃子弟的阿志主廚將在地食材與法式料理手法創意結合，加上太太Iris設計的甜品與清酒，讓客家味變得時髦又優雅。（攝影/Carter） 阿志主廚以法式料理手法嘗試創作，低溫熟成鮪魚讓肉質更軟嫩，還能賦予鮪魚深層濃郁的風味。（攝影/Carter） Iris本身是國際唎酒師，讓不少清酒愛好者獲得專業交流與分享。（攝影/Carter） 店內一道道精緻料理幕後的靈魂正是出自美濃子弟阿志主廚之手，「客家人的醬菜其實已經生成一個文化生活圈，是美濃地區傳統飲食裡的重要食材，在主廚詮釋料理上扮演蠻重要的角色。」Iris說。

例如開胃小點從客家花生豆腐展開，以法式手法將其轉變成慕斯，讓傳統上習慣蘸醬油的吃法，變得清爽輕盈，在炎炎夏日打開好胃口；結合高麗菜封的魚料理，則是以客家酸菜和桂竹筍及六龜鵪鶉搭配；艾草、鰻魚、鮮蝦的組合源自草仔粿的靈感，令人意想不到的還有可頌裡包入蘿蔔絲、歐式麵包裡揉合梅干菜，連吃西瓜蘸醬油來自主廚成長的飲食經驗，也透過巧思化為甜點的絕妙創作。這些料理盡顯阿志主廚的創意與拿手絕活，透過Iris語調輕鬆又不失專業的說菜，讓用餐體驗不流於形式，分外舒服自在。

阿志主廚表示，臺灣南部夏季很長，開胃小點適合以清爽的調性來鋪陳，例如客家花生豆腐搖身一變成慕斯，搭配少見的荖葉，增添獨特的辛香涼感，就是打開味蕾相當出色的轉譯創作。（攝影/Carter） 不厭 Cuisine不只在食材運用盡顯創意，擺盤呈現也毫不遜色。（攝影/Carter） 不厭 Cuisine除了採預約制訂位，並特意採取板前座空間設計，透過開放式吧檯與職人展演結合，拉近人與料理的距離，看著主廚出菜、聽他聊聊料理背後的故事，那種貼近心窩的溫度，會讓你很想帶爸爸再來一次。

板前座的空間設計，拉近人與料理的距離，全店只有一列吧檯位，讓人好好享受一整晚專屬時段的用餐體驗。（攝影/Carter） • 不厭 Cuisine

地址：高雄市左營區勵志中街11號

備註：訂位採預約制

Nido Spanish Cuisine｜把西班牙搬進高雄家裡

「我們家餐廳一天只接待一輪客人，在臺灣餐飲市場應該算是蠻特別的。」闆娘Sonia跟我們聊起緣由，在西班牙到餐廳吃飯，是很重要的社交活動，通常跟好友、家人在下午兩點過後開始一起午餐，喝喝小酒聊聊天，一頓飯吃到五、六點是很普遍的情況。她說，餐廳名字「Nido」是西班牙文的鳥巢之意，就是呼應如同來到西班牙人家裡吃飯的感覺。

來到Nido Spanish Cuisine用餐不必太拘束，就像受邀到主廚家作客，感受西班牙人聚在一起好好吃飯聊天的生活。（攝影/Carter） 主廚Jon來自名廚輩出的西班牙巴斯克（País Vasco）小鎮，因為愛上高雄太太，決定在這裡重現家鄉味。無論是有DOP法定產區認證的西班牙初榨橄欖油、西班牙煙燻紅椒粉、曼切格起司（Manchego Cheese）、馬翁起司（Mahón-Menorca）、伊比利豬風乾臘腸，或隨每季菜單搭配適合料理的葡萄酒、啤酒，Jon在選用食材上毫不馬虎，要讓臺灣人認識並品嚐正統西班牙菜。

Jon和太太Sonia專注正統西班牙菜，並在2024受西班牙商務辦事處邀請為西班牙國慶音樂會準備餐點。（攝影/Carter） 上菜時主廚Jon會對客人介紹菜品特色。圖為伊比利亞綜合起司冷盤。（攝影/Carter） Pintxos是西班牙北部的小點心，以麵包為底盛放各式食材，再以竹籤串起來固定。圖中的「巴斯克風味鮪魚沙拉船」pintxos，Sonia建議用手拿起來吃，隨性自在。（攝影/Carter） 辣味橄欖油漬蒜蝦堪稱是西班牙國民小食的經典代表。（攝影/Carter） 尤其招牌西班牙大鍋飯（paella）從初榨橄欖油、煙燻紅椒粉、浸漬的番紅花炒料，緊接著依口味以蝦頭與石斑魚頭熬製的海鮮高湯或牛骨高湯燉煮生米，直至米心煮透完全吸附高湯，而鍋底形成薄薄一層金黃微焦的鍋巴（socarrat），更是這道菜品的精髓之處。

主廚Jon來自西班牙著名的巴斯克小鎮，也曾專程到訪西班牙大鍋飯（paella）發源地拜師學藝。（攝影/Carter） 對細節的堅持，也讓主廚Jon的料理逐漸累積口碑，甚至獲得來自家鄉的肯定。2024年西班牙國慶音樂會移師高雄舉辦，西班牙商務辦事處駐臺代表到店裡用餐兩次後讚不絕口，並邀請主廚為國慶音樂會準備餐食，足見Jon的手藝精湛且道地。

不只口味得到西班牙人認證，臺灣人也能接受。Jon笑說，西班牙菜和臺灣菜的口味頗為相似，扭轉了一般人對亞洲與歐洲在味覺的刻板印象，甚至90多歲長輩都對西班牙菜接受度很高。

橄欖油櫛瓜濃湯佐酥脆麵包，精緻的擺盤宛如畫作。（攝影/Carter） 在這裡吃飯，不只餐點美味，Jon與Sonia親切地招呼款待，就像受邀到主廚家作客，熱情又自在。

一道道經典又道地的料理，就像到朋友家作客一般自在。（攝影/Carter） • Nido Spanish Cuisine

地址：高雄市左營區菜公里重化街20號

電話：0913-626-958

備註：訂位採預約制

• 飲酒過量有害（礙）健康

• 未滿十八歲禁止飲酒

• 喝酒不開車，酒後請找代駕服務