每個孩子 都值得一個不設限的空間

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter】

隱身在左營巷弄裡整排白色透天民宅中，推開「森生Kidfolk」的大門， 這裡是一處陪伴孩子與大人一起探索自然與藝術的空間。視線穿過開放通透的大廳，大教室內正在進行的是親子音樂課，傳來音樂聲、老師的帶動聲、與孩子們快樂的笑聲……

（圖片提供/森生 Kidfolk）

全心支持孩子自由探索體驗的空間

音樂老師Umi準備許多樂器讓孩子選擇嘗試，接著老師唱起兒歌讓孩子一起加入伴奏。下一段則是巨大的帆布袋讓孩子躺在裡頭，在肢體活動過後，請孩子們拿出自己的「小被被」躺下，教室燈熄，天花板成了絢爛的星空。下課前再慢慢起身，老師發下小提琴貼紙與每個孩子互動，完成今天的課程。Umi老師說，多元的音樂環境是課程設計的宗旨，讓孩子有機會接觸有趣的兒歌，而不只是許多家長選擇莫札特那樣的古典樂曲，在自然的情境中，孩子能以自己的節奏加入課程，享受音樂。

森生音樂課活動過後讓孩子平躺緩和。（攝影/Carter） 「每個孩子的個性都完全不一樣。」無論是Umi老師，或是我們採訪森生負責人林璟薇（Emma）都不約而同提到這點。Emma告訴我們，森生像一個平臺，每個孩子帶著各自的生活經驗、性格與成長背景而來，因此每天的創作、互動與使用方式，都會呈現截然不同的樣貌。對幼齡孩子而言，可預測、規律且穩定的環境，是建立安全感的重要基礎。森生透過固定而有節奏的活動，引導孩子逐步信任環境，當安全感累積，自然更願意探索、表達自己。

在這裡每個孩子都能依照自己的步調探索與學習，在一次次嘗試中累積經驗與自信。（圖片提供/森生 Kidfolk） 帶著這樣的視角回到現場，有的孩子專注投入課程，也有孩子安靜躺著休息；有的孩子怕生頻頻回頭看向家長；也有孩子在課程間離開教室去找玩具，玩了一會兒再帶回教室……這些看似不同步的節奏，在森生都是被包容和理解的狀態，因為這裡就是如此全心支持孩子的空間。

育兒初心的瑞吉歐教育理念打造真實空間

從小Emma與祖父母講臺語，對她而言，臺語是承載回憶與情感，有溫度的語言，也是與土地的連結與歸屬，因此孩子出生後便決定以全臺語環境讓孩子能學會說臺語。Emma與設計師先生陳鴻文（Ivan）育有9歲、8歲、6歲與1歲四個孩子，起初他們找不到適合的臺語幼兒園，於是邀集理念相近的臺語家庭自組共學團，在家自學。由於共學團擴大規模的場地需求，他們開始尋找適合的物件，決心要打造一個適合的空間，實踐自己的教育理念。

森生共學教室空間可靈活運用，舉辦各類藝術手作課程，讓孩子在動手創作中培養美感與創意。（攝影/Carter） 為了育兒做了許多研究的Emma，對於來自義大利的「瑞吉歐(Reggio Emilia)」感受最深刻。瑞吉歐教育有一句重要的話：「環境是孩子的第三個老師。」Emma便以此為出發，尋找腦海中理想的空間。

然而，理想並非一開始就存在。找到現在這棟房子時，它的狀況並不理想，漏水、壁癌，前屋主甚至只把它當作倉庫使用。但身為設計師的先生 Ivan，看見的不是缺點，反而是空間蘊藏的潛力，這樣的改造挑戰，正是最令人著迷的地方。

Emma 與先生 Ivan 共同打造森生，從育兒經驗出發，將心中的教育理念一步步實踐成真實空間。（圖片提供/森生 Kidfolk） Emma負責描繪心中藍圖：需要大面落地窗讓陽光灑落；需要從室內直接連結到戶外自然的環境，需要庭院，有許多植物；需要木製家具和足夠的活動空間；需要自由遊玩（Free Play）的角落。Ivan則是負責把這些想像一步步化為現實，打造出今日「森生Kidfolk」的模樣。

森生保留一方綠意庭院，讓孩子在自然中自由奔跑、玩髒、曬太陽，從探索與遊戲中感受土地的溫度。（攝影/Carter） 大面落地窗讓陽光灑進室內是森生的特色之一。（攝影/Carter）

從教室走向未來親子一起生活的地方

森生成立至今邁入第五年，隨著越來越多家庭的加入，森生也持續因應孩子及家長的需求調整課程的重心。自全臺語的陪伴教室，慢慢轉移成以藝術、音樂及手作為主的瑞吉歐教育，讓孩子自由表達自己。四子漸長，Emma和Ivan對育兒的態度，也從以孩子為主，轉為也想好好照顧大人，相信大人過得好，才能帶好孩子。今年森生參與「好感空間展」，嘗試走出教室，打造一個親子生活場景，讓孩子可以玩，同時大人也可以做自己的事。

森生走出教室，打造一個孩子能自由探索、大人也能自在停留的親子生活場景。（圖片提供/森生 Kidfolk） 談起未來，Emma分享，森生將帶著這些年累積的經驗，慢慢延伸到更多不同的領域，可能是一檔展覽、一場市集、一間選物店，甚至是一趟城市走讀或旅行。「我們真正想做的，不是設計一間教室，而是重新想像，親子生活可以是什麼樣子。」