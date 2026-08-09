當照顧遇見多元性別 讓理解走進每一個家

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

隨著臺灣邁入超高齡社會，長期照顧已成為許多家庭的日常課題，也需要更多專業照顧者共同承擔。然而衛福部統計數據顯示，女性居家服務員人數高達男性的五倍，顯示女性仍為居家服務主力，其背後因素可能與「照顧」為女性之職責的既有觀念相關。事實上，照顧的核心是專業與用心，唯有跨越性別與外型框架，才能讓默默守護生命的雙手擺脫標籤，展現照顧工作的真正價值。

專業 無關性別

曾擔任居家照顧服務員的非二元性別者黑崎，至今仍清楚記得，每次走進新案家，最常聽見的第一句話不是詢問服務內容，而是：「你到底是男生還是女生？」

身為非二元性別者，展開居服員工作前，黑崎常先面對的是家屬的打量。(攝影/Carter) 留著長髮、打扮中性的他，過去擔任居服員時因外貌不符合他人對性別的期待，而遭到質疑，甚至有家屬要求更換居服員。然而，他始終相信，照顧工作的價值應建立在專業能力，而非外表。他認為，長照工作除了細心陪伴，也經常需要協助翻身、移位、沐浴等耗費體力的工作，不同性別的照顧者都能發揮各自優勢。真正重要的是，是否具備專業能力、責任感，以及讓被照顧者感受到尊重。

照顧長輩或是失能者是非常需要體力的工作，男性居服員的投入其實不可或缺。(攝影/Carter) 他曾代班照顧一位年長男同志。在服務過程中，他尊重對方的生活經驗與隱私，不帶任何好奇眼光。服務結束後，這位長者主動向單位表達，希望未來仍由黑崎繼續服務。對黑崎而言，這份肯定並非因為彼此擁有相同的性別經驗，而是因為對方感受到真正被理解、被尊重。他也因此更加確信，照顧工作的價值，終究來自專業與用心，而非性別。

看見照顧現場的隱形需求：理解 也是照顧

照顧的多元性不只體現在服務者，也深刻影響著受照顧者及其家屬。

臺灣同志諮詢熱線協會常務理事Jackie，多年來陪伴阿嬤、母親與阿姨走過不同的人生階段，如今仍負責採買、就醫安排等照顧工作，家中也透過居家照顧服務協助沐浴、陪伴外出及喘息服務，減輕照顧壓力。

Jackie與居服員建立良好互動，是家中與長照服務之間的重要溝通窗口。(攝影/Carter) 身為非二元性別者，每當新的居服員到家中服務，Jackie都會主動介紹自己，並請對方直接稱呼名字，不必特別使用「先生」或「小姐」。他說，這並非排斥稱謂，而是希望彼此少一點尷尬，多一點自然。他坦言，自己擔心的從來不是外界如何看待，而是害怕身分認同影響服務人員對家人的態度。在長照這個高度貼近家庭生活的場域，任何不理解，都可能形成一道無形距離。

Jackie也分享，研究老年同志照顧議題時發現，不少同志長者到了需要接受照顧的階段，因擔心遭受歧視，只能重新隱藏自己的身分。「回到櫃子裡」並非放棄做自己，而是希望換取一段沒有衝突、安心被照顧的晚年。基此研究經驗，Jackie希望未來能持續為更包容的長照環境來努力。

打造包容長照環境

隨著家庭型態日益多元，長照服務面對的不再只有傳統家庭，也包含同志伴侶、跨性別者及更多不同的親密關係。真正的友善，不只是制度完善，更是第一線服務人員能否理解不同生命經驗，讓每位使用者都能安心接受照顧。

在照顧與被照顧之間，是一場關於理解、尊重與陪伴的課題。(攝影/Carter) 高雄市政府性別平等辦公室表示，近年高雄持續推動多元性別友善措施，回應高齡社會、同婚合法化及長照3.0發展需求。在醫療照護方面，鼓勵醫院建置「性別友善欄位註記」，並與民間單位共同推廣友善稱謂貼紙，尊重民眾自主選擇稱謂，在長照機構，透過友善環境檢核機制逐步提升服務品質。同時，持續辦理性別意識與多元性別敏感度教育訓練，將相關課程納入照顧服務員培訓，並強化各場域性騷擾防治及通報機制，打造更安全、友善的照顧環境。

(攝影/Carter) 當家屬不用擔心外貌或性別帶來偏見，當受照顧者能坦然做自己，便能自在運用專業，以溫暖的雙手持續為所需要的家庭付出，讓每一個家庭都能在長照資源守護下，找到最安心的位置。

同性婚姻合法化後，未來長照也將面對更多不同形式的家庭。(攝影/Carter) • 高雄市性別平等辦公室

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