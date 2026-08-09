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聯合新聞網／ 高雄畫刊
申請育嬰留停後，李建民多了陪伴孩子的時間，常帶著孩子到中庭、公園散步玩耍。（攝影/曾信耀）
申請育嬰留停後，李建民多了陪伴孩子的時間，常帶著孩子到中庭、公園散步玩耍。（攝影/曾信耀）

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀 ◎圖片提供/李建民、Lau、高雄巿政府社會局兒童及少年福利科】

　晚上九點，城市的喧囂逐漸平靜，屬於家庭的時光仍未歇息。育嬰留停的爸爸李建民正抱著孩子在客廳來回踱步，孩子正要沉沉睡去；另一位育嬰留停的媽媽Lau，則在清潔奶瓶和孩子的衣物，而她剛下班的太太正在為孩子洗澡。不同的家庭有著不一樣的育兒樣貌，但相同的是，出發點都是愛。

愛的接力賽

　　過去，育兒的重擔往往習慣性地落在一人身上，高雄市政府主計處的性別圖像分析也揭示著，育嬰留停者女性仍是多於男性。但隨著性別平權意識提升與制度演進，越來越多家庭打破了「男主外、女主內」或「媽媽獨自承受」的傳統框架。從願為孩子按下職涯暫停鍵的爸爸，到攜手親自撫育孩子的同性雙親，育嬰留職停薪正逐漸成為父母展現愛與承擔的「接力賽」。

神隊友上場：這一次換爸爸

　　抱著孩子在客廳踱步、輕拍著背，直到小小的身體沉沉睡去，這是新手爸爸李建民最熟悉的陪伴時刻。

　　老大出生時，李建民與許多新手爸爸一樣，白天上班、晚上陪玩，原以為育兒沒有想像中困難。直到看見太太每天被餵奶、哄睡、洗奶瓶、換尿布等繁瑣細碎的事務填滿，情緒也在長時間獨自育兒的壓力下逐漸緊繃，他才驚覺那些難以細數的照顧工作，才是最耗費心力的部分。

（圖片提供/李建民）
（圖片提供/李建民）
　　後來太太重返職場，孩子暫由兼顧家裡生意的長輩照顧，但隨著長輩體力漸不堪負荷，經過夫妻討論出共識後，李建民決定申請育嬰留職停薪，接手照顧孩子的主要責任。

　　這個決定並不容易。親友擔心他離開職場後回不了原本的工作，也有人認為照顧孩子應該是媽媽的事。但李建民相信，孩子三歲前是建立依附關係的重要階段，而這段成長過程，他希望自己能全程參與。

照顧孩子不該被固定在某個角色身上，需要家人共同攜手分擔，陪伴孩子一起長大。（攝影/曾信耀）
照顧孩子不該被固定在某個角色身上，需要家人共同攜手分擔，陪伴孩子一起長大。（攝影/曾信耀）
　　真正全天候照顧孩子後，他深刻體會到育兒沒有下班時間。

　　一手抱孩子、一手拿吸塵器，從手忙腳亂到漸漸抓到節奏，對他而言，家事與育兒從來不是「幫忙」，而是共同承擔，也因為體會了全職照顧孩子的不易，現在的他會更體恤另一半，也會主動做較費力的家務。如今太太正懷著第二胎，陪伴孩子散步、玩耍、入睡的平凡日常，成了他最珍貴的回憶，也讓他對迎接新生命充滿信心。

李建民育兒功力大增，一手抱娃、一手吸塵，照顧孩子與家務兩不誤。（攝影/曾信耀）
李建民育兒功力大增，一手抱娃、一手吸塵，照顧孩子與家務兩不誤。（攝影/曾信耀）

同性雙親的育兒接力：在體會難處中學會同理

　　育兒的多元樣貌，也在不同型態的家庭中綻放光芒。在大學擔任研究助理的媽媽Lau與太太媽咪Moose，家中有個兩歲半的寶貝孩子Arlo。從Arlo出生起，兩人便決定不假手保母或長輩，全由自己親自照顧，並規劃了一場長達兩年多的育嬰留停接力賽。

　　「因為Arlo是我生的，當時想法很簡單，希望他能跟另一個媽咪（Moose）建立更緊密的感情連結。」Lau說道。於是，第一年的黃金依附期由Moose請假全職陪伴；而後再由Lau接棒留停一年多。

媽媽Lau打趣的說，現在手機裡都是媽咪Moose(圖左)跟Arlo(圖右)的照片，或許是因為自己滿眼都是他們。（圖片提供Lau）
媽媽Lau打趣的說，現在手機裡都是媽咪Moose(圖左)跟Arlo(圖右)的照片，或許是因為自己滿眼都是他們。（圖片提供Lau）
　　這項決定最初曾面臨長輩的憂慮。Lau的母親第一時間非常不贊成，擔心雙薪家庭頓時少了一份收入，龐大的奶粉尿布開銷會讓生活入不敷出。然而，時間給出了最溫柔的答案。一年多過去，長輩發現Arlo不僅比同齡孩子更少生病，而且情緒穩定、善於溝通、內心堅強。在孩子的成長上看到了最實質的成果，長輩的態度也轉為認同。

　　然而，全職育兒的艱辛與家務壓力，也曾讓這對雙親面臨嚴峻考驗。「一個上班、一個帶小孩，兩個人都很累，回家還要面對一堆家事，情緒特別容易爆炸。」Lau坦言，兩人曾為此頻繁爭吵，甚至一度面臨婚姻危機。

媽媽Lau認為，育嬰留停的時光讓他們一家人擁有更緊密相處的機會。（圖片提供/Lau）
媽媽Lau認為，育嬰留停的時光讓他們一家人擁有更緊密相處的機會。（圖片提供/Lau）
　　但危機也是調整契機。她們摸索出合作機制，按各自擅長的事分工。媽媽幫寶寶洗澡、媽咪就摺衣服。更重要的是，等孩子睡著後開誠布公地聊天，把需要溝通的事情直接說出來。

　　因為兩人都親身經歷過留停帶娃，便能真正做到「換位思考」。Lau感觸深刻地表示：「因為我們都育嬰留停過，能體會對方難處。此外，也能有默契地分辨孩子是鬧脾氣還是撒嬌。」雙方都走過相同的路，讓彼此在育兒關卡上多了同理與包容。

「愛」與包容是組成家的基本單位，彼此用愛守護就是媽媽Lau、媽咪Moose跟Arlo最幸福的時光。（圖片提供/Lau）
「愛」與包容是組成家的基本單位，彼此用愛守護就是媽媽Lau、媽咪Moose跟Arlo最幸福的時光。（圖片提供/Lau）

我們的幸福神隊友

　　無論是李建民的「接棒上場」，還是Lau與Moose的「雙親接力」，能讓父母安心放慢工作腳步的背後，除了伴侶間的理解，更需要友善的制度做神隊友。

　　現行政策的育嬰留職停薪津貼與育兒津貼，減輕了育兒家庭的經濟壓力，而高雄也持續完善托育資源，包含公共托嬰中心、社區公共托育家園，以及臨時托育服務，讓父母在需要喘息或處理緊急事務時能有安心選擇。

鳳山中崙公共托嬰中心。（圖片提供/高雄巿政府社會局兒童及少年福利科）
鳳山中崙公共托嬰中心。（圖片提供/高雄巿政府社會局兒童及少年福利科）
美濃社區公共托育家園。（圖片提供/高雄巿政府社會局兒童及少年福利科）
美濃社區公共托育家園。（圖片提供/高雄巿政府社會局兒童及少年福利科）
　　孩子的童年轉瞬即逝，育嬰留職停薪的時光是屬於全家一起學習生活、互相理解與共同成長的珍貴歷程，不論家庭的形式，只要有愛與理解，都能在陪伴孩子成長的路上，走出踏實而幸福的步伐。

三民公共托嬰中心。（圖片提供/高雄巿政府社會局兒童及少年福利科）
三民公共托嬰中心。（圖片提供/高雄巿政府社會局兒童及少年福利科）

• 職場平權及育嬰留停相關權益可參考：高雄市政府勞工局

• 高雄市育兒資源可參考：雄愛生囡仔-Fun心育兒資源網

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.08】

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