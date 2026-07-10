盛夏來臨，高雄的陽光泄泄灑落，而迎海而來的微風正吹拂著城市。面對一年比一年更有感的高溫，在都會的角落我們正以不同的姿態與創意回應夏天，希望來到港都的朋友都能循著風的腳步感受這座海洋城市的季節魅力。

緩步於高雄街道，我們持續將人的感受納入城市設計之中，讓高雄在發展的同時，也能更加宜居、友善與舒適，從通風散熱、遮蔭降溫與水綠調節等的設計巧思，讓城市有感降溫，也讓建築成為永續發展的葉脈。

走入孩子們的學習場域，原本炙熱的校園屋頂化身綠意盎然的空中農場。一雙雙小手親手照顧香草與蔬果，在觀察植物生長的過程中認識土地，也讓永續環境的理念自然融入校園生活。這不僅是一處綠色空間，更是一堂看得見、摸得到的環境教育課。

沿著高雄的海岸線前行，茄萣濕地的生態景觀、興達港的漁市風情，以及永安聚落的人文故事，共同勾勒出海線生活的獨特樣貌；循著後勁溪漫步，則能看見溪流與聚落交織而成的人地關係，感受高雄豐富而多元的城市風景；來到阿蓮，走訪當地市場，從居民的日常探訪老街真實而動人的生命力。

從土地到餐桌，高雄持續推動農漁產業升級。科技突破季節與保存的限制，讓在地食材以更多元的形式走進生活。而科技不僅帶動發展，也影響著我們的生活方式，當AI開啟更多可能，媒體識讀與思辨能力更顯重要。善用科技帶來的便利，同時理性判斷真偽，才能看見事物真實的樣貌。

這個夏天，放慢腳步，信步而入綠蔭、溪流到海岸與聚落交織的風景，高雄正以自己的節奏迎接盛夏，也期待每一位市民與旅人，都能在這座城市裡發現屬於自己的美好日常。