都設小學堂揭密城市降溫術 打造涼感城市

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府都市發展局、高雄市政府捷運工程局】

面對日益明顯的熱島效應，高雄積極透過都市設計打造更舒適宜居的環境。從建築退縮、通風廊道到綠化遮蔭與水環境規劃，一項項降溫策略正逐步融入城市空間，改善市民的步行與生活體驗。

左營區鐵路綠園道(翠華路與新莊一路交叉口)設置沉思森林作為滯洪與降溫空間。(圖片提供/高雄市政府都市發展局) 為了讓這些都市設計理念更貼近大眾，都市發展局透過「都設小學堂」，以淺顯易懂的方式介紹城市降溫的規劃思維；另外，輕軌轉乘路口遮陽設施的街角實踐，也讓市民更能感受到涼感城市正在逐步成形。

捷運紅線凱旋站（R6）與輕軌前鎮之星站（C3）轉乘路口的遮陽傘。(攝影/Carter)

拆解風、蔭、水、綠的城市降溫策略

城市要能有效降溫，關鍵在於通風散熱、遮蔭降溫與水綠調節三大手法的相互配合。高雄市政府都市發展局都市設計科科長胡怡鴦指出，建築物是影響都市通風的重要因素，因此高雄市在都市設計審議中，除要求建築物臨街退縮，保留道路作為主要風廊外，也會透過維持適當棟距（研究顯示約6公尺以上有助提升通風效果）、控制建築面寬及建築對角線長度等設計手法，降低建築群形成的屏風效應，讓自然風更容易導入市區，促進熱量散逸，改善都市熱環境。

都市發展局胡怡鴦科長表示，高雄以整體都市設計規劃，逐步打造涼感城市。(攝影/Carter) 都市發展局透過「都設小學堂」，以淺顯易懂的方式介紹城市降溫的規劃思維。(攝影/Carter) 胡怡鴦也指出，自然綠化遮蔭是提升行人體感舒適度的優先選擇。在新制規範中，建築線需退縮留設1.5公尺植栽帶，且必須栽植開展型喬木，以形成連續遮蔭效果；若退縮達7公尺以上，則進一步要求種植雙排喬木。

鼓山區龍華段一處大樓運用多層次綠化植栽降溫。(圖片提供/高雄市政府都市發展局) 另外，在都市設計審議中，高雄市統一規定，不論都市計畫書是否載明，只要送審案件，基地綠覆率基本必須達到75%以上；若有申請獎勵者，更進一步要求達到80%以上。人行道則全面導入低衝擊開發的透水鋪面，並鼓勵建商配置景觀水池，透過水氣蒸發的微氣候效應，實際降低地表溫度。

鼓山區青海段建物外圍，留有友善人行環境與連續性遮蔭空間。(圖片提供/高雄市政府都市發展局) 前鎮區憲德段設置有頂蓋人行步道。(攝影/Carter) 同時，也透過引導開發商在退縮空間設置半戶外休憩座椅與景觀破口設計，讓原本冰冷、偏功能導向的公共空間，轉化為市民願意停留與交流的都市綠洲，從根本上重塑大眾對步行環境的體驗。

在退縮空間設置頂蓋及半戶外休憩座椅，提昇民眾對步行環境的體驗。(攝影/Carter)

機動遮陽設施 撐起街角涼蔭

當都市設計的長遠規劃在制度端逐步推進時，面對即時高溫的停等熱區，則需要更快速、機動的設施作為補充。近年來，大眾運輸使用量持續提升，不論是假日觀光人潮或日常通勤族，對輕軌與捷運的依賴度皆明顯增加；然而，高溫天氣往往也成為民眾走出戶外的終極障礙。

捷運工程局綜合規劃科科長黃世明表示，考量全面性永久建築工程耗時較長，市府特別針對輕軌與捷運交會、運量轉乘密集的重要路口，推動「輕軌遮陽傘試辦計畫」。首波試辦點選定兩大核心路口，包含高雄捷運紅線凹子底站（R13）與輕軌愛河之心站（C24）的順行、逆行兩側路口各設置一座，以及捷運紅線凱旋站（R6）與輕軌前鎮之星站（C3）轉乘路口設置一座。這款特製白色遮陽傘單座覆蓋面積近五坪，可同時容納10至12位市民停等紅綠燈或候車，在繁忙街角形成一處處白色的臨時遮蔭空間。

特製白色遮陽傘可同時容納10至12位市民停等紅綠燈或候車，在繁忙街角形成一處處白色的臨時遮蔭空間。(攝影/Carter) 相較於國外如新加坡或韓國常見的密閉式冷氣候車設計，高雄選擇以遮陽傘作為方案，核心考量在於其高機動性與抗風抗災能力。黃世明提到，高雄夏秋兩季颱風頻繁、風力強勁，此款遮陽傘於日常使用下可抵抗達五級強風；一旦氣象署發布海上颱風警報，車站駐點人員即可於短時間內完成收摺作業，能靈活因應極端氣候。

車站駐點人員即可於短時間內完成收摺作業，能靈活因應極端氣候。(攝影/Carter) 更重要的是，遮陽傘高達3.5公尺的立體設計，不僅具備防曬與遮蔭效果，且因採懸挑結構，不會遮蔽行車號誌與交通標誌，在滿足行人遮蔭需求的同時，也兼顧轉彎車流駕駛的視距安全，避免產生視覺死角。

遮陽傘高達三公尺以上的立體懸挑設計，經過反覆測試，確保完全不遮蔽任何行車號誌與交通標誌；同時維持了轉彎車流駕駛的清晰視距，兼顧行人遮蔭與行車安全。(攝影/Carter) 從都市設計法規的調整，到街角轉乘節點的機動遮陽設施實驗，高雄正逐步優化城市步行的體感環境。當市民在轉乘動線上能享有更舒適的遮蔭與微風，不僅有助提升使用大眾運輸的意願，也讓抗暑降溫從政策概念，真正落實為日常生活中可感知的體貼，展現人本城市的細膩關懷。