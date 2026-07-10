屋頂長出農場！一堂看得見的降溫課

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/苓洲國小】

當苓洲國小的孩子們走上青葉館屋頂，迎面而來的不是炙燙的水泥地，而是一片香藥草與可食蔬果的綠意；智慧澆灌與感測系統正悄悄運作，精準地替植栽補水，也替屋面隔熱降溫，連帶減輕了下層教室的空調負荷。這片「看得見的綠」，成功將「淨零碳排」的理念，變成孩子們每天都能親身體驗的校園風景。

綠屋頂不僅為校園增添綠意，也讓環境永續的理念在孩子心中扎根成長。（攝影/Carter）

用數據說話：屋頂綠化成了隱形冷氣

高雄的夏日豔陽向來驚人，建築物頂樓往往是熱能累積的重災區。考量場地條件，苓洲國小向高雄市政府工務局申請專案經費補助，在青葉館三樓頂施作綠屋頂，讓這座綠屋頂不僅是視覺上的高空花園，更透過綠化、智慧管理與環境教育，成為一堂動態的降溫實踐課。

校長吳國泰分享，學校總務處透過班級冷氣卡的用電數據進行監測，發現位於綠屋頂正下方教室的冷氣使用量，與其他未受綠化保護的班級相比明顯較少。

校長吳國泰表示綠屋頂下方教室的冷氣使用量明顯減少，師生們對綠化降溫都非常有感。（攝影/Carter） 對於在第一線教學的老師來說，這樣的改變最為有感。過去一進到頂樓教室就如同走入烤箱，必須立刻打開冷氣降溫；如今有了綠屋頂阻絕屋面的熱傳導，室內體感溫度變得舒適許多，老師和學生們甚至不需要那麼早開冷氣，在維持舒適的同時，也向孩子展示如何降低空調能耗、落實節能減碳。

三合一高空基地：打造與眾不同的綠色體驗

走進這座綠意盎然的屋頂，會發現苓洲國小與一般僅種植草皮、追求單一維護的綠化案場截然不同。這裡整合了學校既有的綠能光電設施與智慧灌溉管理系統，精心規劃出景觀植物園、能源基地與快樂農場三大核心區域，讓屋頂化身為多功能的學習場域。

苓洲國小青葉館頂樓，歷時三年打造的綠屋頂，成功隔絕陽光直射，將原本閒置的燥熱屋頂轉化為充滿蓬勃生機的生態淨零基地。（攝影/Carter） 這裡種植了超過50種以上的植物，園區主要選用臺灣原生種植物，讓孩子在都市裡也能看見生物多樣性；特別的是，因應學校與澳洲姐妹校的深厚情誼，園裡還栽種了澳洲茶樹，讓孩子在觀察植物的過程中，自然而然打開國際視野的那扇窗。

將口號化為行動，學校讓孩子以班級為單位認領菜圃，在與作物對話的過程中，體驗珍惜食物與土地循環的意義。（攝影/Carter） 老師不定期帶學生們到快樂農場認識植物，讓孩子更加懂得關懷自然與環境。(圖片提供/苓洲國小) 快樂農場是苓洲國小的一大亮點。學校跳脫傳統景觀植物的限制，引進可食植栽設計，在屋頂開闢蔬果與爬藤植物區。透過老師的課程設計，帶領孩子不定期登頂，從認識植物、翻土播種到親手採收，將食農教育融入校園日常。這種高空食農課程，讓孩子在與泥土、作物的對話中，體會珍惜食物與土地循環的意義。

頂樓種植「可食植栽」，在老師帶領下，學童親手翻土、播種與採收。（攝影/Carter） 緊鄰光電板棚架下的能源基地，特別設置了三台人力發電腳踏車，結合屋頂良好的通風環境與遮陽棚，成為最受學生歡迎的動能基地。學校善用孩子熱愛運動的天性，讓他們在騎腳踏車健身之餘，能透過即時發電監測設備，親眼看見踩踏的動能如何瞬間轉換為電能。這種將綠能知識化為身體感知的過程，也讓永續教育變得更加具體而有趣。

在綠能光電板的棚架下，設置三台人力發電腳踏車，學童一邊踩踏運動健身，一邊透過即時監測設備看見動能如何轉換為電能，將科學知識化為身體感知。（攝影/Carter）

從環境營造回歸教育本質

對苓洲國小而言，綠屋頂不只是環境營造的一部分，更是校園教育的延伸。學校運用創意巧思，將原本閒置的三樓屋頂，揉合科技智慧、綠能光電、食農教育與環境學習，打造兼具景觀植物園、能源基地與快樂農場功能的淨零示範場域。孩子們在這裡觀察植物生長、體驗食農課程，也透過踩踏發電感受能源轉換的過程。當節能減碳不再只是課本上的名詞，而是每天都能走進、參與的校園風景，環境永續的理念，也在一次次體驗中悄悄扎根。