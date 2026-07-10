從拋繩員到首位女性裁判長 滑水甜心鄧佩珊從蓮池潭走向國際

聯合新聞網／ 高雄畫刊
從賽事船上的拋繩員，到臺灣首位女性滑水裁判長，鄧佩珊以熱情與專業一路突破，讓高雄成為連結世界滑水運動的重要起點。(圖片提供/鄧佩珊)
從賽事船上的拋繩員，到臺灣首位女性滑水裁判長，鄧佩珊以熱情與專業一路突破，讓高雄成為連結世界滑水運動的重要起點。(圖片提供/鄧佩珊)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/鄧佩珊】

　　蓮池潭的水面上，纜繩拉直、引擎轟鳴，帥氣的身影騰空翻轉，那是滑水甜心鄧佩珊愛上滑水的瞬間，也是她往後二十年人生裡，一再回頭的錨點。

　　從大學選修課誤打誤撞踏上滑水板，到代表臺灣征戰「纜繩滑水世界錦標賽（下稱：世錦賽）」與「纜繩滑水亞洲錦標賽（下稱：亞錦賽）」；從滑水協會的翻譯志工、考取國際最高等級五星裁判，一路走到世錦賽第一位女性總裁判長。鄧佩珊的故事，從左營蓮潭滑水主題樂園說起，展示女性運動員如何把熱忱變成影響力。

蓮池潭浪尖躍起的生命轉譯

　　2009年的高雄世運會，是鄧佩珊一生懸命的起點。當時她並非以選手身份參賽，因具備英文溝通能力，自願坐上賽事船，擔任拋繩員兼翻譯的小螺絲釘角色。近距離目睹世界級選手做出高難度空翻與轉體，讓她眼界大開，燃起滿腔鬥志，她回憶說：「當時臺灣沒有女生會空翻，我只要練會幾個空翻就很帥了。」自此，鄧佩珊全心投入滑水運動，成為國內首位成功做出空翻動作的女選手，蟬聯多屆臺灣拖艇滑水女子冠軍，並曾為臺灣抱回亞洲沙灘運動會滑水銅牌。

鄧佩珊曾代表臺灣出征各國，高難度的空翻和超人飛都難不倒她。(圖片提供/鄧佩珊)
鄧佩珊曾代表臺灣出征各國，高難度的空翻和超人飛都難不倒她。(圖片提供/鄧佩珊)
　　2012年，國際滑水暨寬板滑水總會（IWWF）為了推廣纜繩滑水，要求會員國派員參加在菲律賓舉辦的世界索道滑水錦標賽「纜繩滑水」項目。但當時臺灣只有拖艇滑水，因此鄧佩珊便被派至澳洲移地訓練，第一次接觸纜繩，她立即深深著迷。翌年，臺灣首座符合國際標準的五塔環狀纜繩滑水場在蓮池潭動工，憑藉豐富的滑水背景，鄧佩珊受邀加入建置團隊，與這片水域建立起深厚的革命情感，甚至曾參與放置固定水泥塊的工程。場地完工後，她出任總教練，將重心全面轉向纜繩滑水的訓練與賽事。

　　鄧佩珊最精采的動作不只在水面浪尖，也在人生的賽道轉換。藉著參加2014年挪威世錦賽的機會，鄧佩珊報名了賽前舉辦的國際裁判講習，高分考取資格，並將國際賽事的運作方式與評分系統帶回高雄，在蓮池潭舉辦與國際最高規格接軌的邀請賽。

2025年，鄧佩珊獲得國際滑水總會推薦，成為完成國際世界運動總會（IWGA）「女性領導體育計劃」的唯一臺灣代表。 (攝影/Carter)
2025年，鄧佩珊獲得國際滑水總會推薦，成為完成國際世界運動總會（IWGA）「女性領導體育計劃」的唯一臺灣代表。 (攝影/Carter)
　　受訓期間，她展現了亮眼的「臺式效率」，面對進度緩慢的閱卷流程，主動向國際講師提議優化；比賽時，她帶著選手的靈敏視覺與豐富經驗走進控臺協助導播，精準捕捉選手的動作。這種解決問題的能力與積極主動的態度，讓國際總會深深記住這位不僅懂滑水，更懂效率與管理的臺灣女性。2016年的墨西哥賽事便主動邀請她出任正式裁判，2019年的阿根廷世錦賽中，更成為第一位擔任總裁判長的女性。

打破性別與角色的體育界「隱形天花板」

　　在男性主導的體育決策世界中，鄧佩珊憑藉著多工價值、語言優勢與高超的溝通協調能力站穩一席之地。長年積極參與國際事務、熱心協調亞洲各國辦理賽事、無私地分享自己在臺灣舉辦國際賽的經驗，讓她備受信任，在眾人推舉下當選國際滑水暨寬板滑水總會（International Waterski and Wakeboard Federation, IWWF）纜繩分會亞洲區主席，成功從浪尖上的運動員轉身為國際體育賽事的決策者。

選手生涯退役後，鄧佩珊陸續出任2019世錦賽總裁判長、2024世錦賽賽會總經理，以及2025年東南亞運動會寬板滑水國際總裁判。圖為2025年東南亞運動會賽事畫面。(圖片提供/鄧佩珊)
選手生涯退役後，鄧佩珊陸續出任2019世錦賽總裁判長、2024世錦賽賽會總經理，以及2025年東南亞運動會寬板滑水國際總裁判。圖為2025年東南亞運動會賽事畫面。(圖片提供/鄧佩珊)
　　2025年在四川舉辦的世界運動會上，她的溝通長才更發揮了關鍵作用。當時因賽前練習時間與開幕式接駁產生嚴重衝突，引發歐洲多國教練與選手的強烈抗議。在另外兩名男性裁判因爭執不下、憤而離席的僵局下，她獨自留在現場安撫眾人情緒，並迅速透過多數決程序排定替代方案，順利化解紛爭。

　　「當你建立起專業的獨特性，你就有開條件的資格。」鄧佩珊自信地說。具備雙語溝通能力、選手背景與賽事籌辦經驗，讓她在國際賽事上擁有話語權。即便在成為二寶媽、必須哺育母乳的階段，國際總會仍極力邀請她前往北京協助賽事，甚至主動配合她的需求，提供友善且完善的育兒支持，讓她得以安心投入賽事工作，展現對其專業能力與貢獻的高度肯定。

在工作、育兒與熱愛的滑水運動之間，鄧佩珊找到屬於自己的平衡節奏，於責任與熱愛中走出精彩步調。(圖片提供/鄧佩珊)
在工作、育兒與熱愛的滑水運動之間，鄧佩珊找到屬於自己的平衡節奏，於責任與熱愛中走出精彩步調。(圖片提供/鄧佩珊)

擴大舒適圈 堅持不滅的滑水魂

　　回想一路走來，鄧佩珊的職涯看似順遂，背後其實是一步步專業累積與不計較付出的成果。她常鼓勵後輩勇敢拓展舒適圈，並分享自己的體悟：「選手生涯累積的人脈、資源與專業，是別人帶不走的立足點。不需要盲目跳出舒適圈，而是要先把一隻腳站穩（專業強項），另一隻腳慢慢向外擴展。」她也正是這樣實踐的人，曾跨足傳統產業擔任總經理特助與中華民國合球協會幕僚人員，將賽事規劃中的專案管理能力延伸到不同領域，在工作、育兒與運動興趣之間，走出屬於自己的平衡節奏與人生步調。

鄧佩珊喜愛滑水也熱衷教學，蓮潭滑水主題樂園內總能看見她悉心指導的身影。(上圖：攝影/Carter、下圖：圖片提供/鄧佩珊)
鄧佩珊喜愛滑水也熱衷教學，蓮潭滑水主題樂園內總能看見她悉心指導的身影。(上圖：攝影/Carter、下圖：圖片提供/鄧佩珊)
　　即使角色不斷轉換，鄧佩珊始終沒有改變的，是對滑水運動的熱愛與投入。她曾在蓮池潭成功舉辦兩次亞錦賽，並運用自身人脈與影響力，讓臺灣賽事的精彩畫面登上國際滑水總會官方社群，獲得各國官員與總會一致肯定，也對蓮池潭場地與臺灣人的熱情留下深刻印象。

蓮潭滑水主題樂園坐擁市中心的優越位置，交通便利，成為推廣滑水運動的絕佳場域。(攝影/Carter)
蓮潭滑水主題樂園坐擁市中心的優越位置，交通便利，成為推廣滑水運動的絕佳場域。(攝影/Carter)
園區設有適合初學者入門練習的雙塔系統，更擁有國內唯一符合國際賽事規範的五塔環狀系統，吸引來自各地的纜繩滑水愛好者前來挑戰。(攝影/Carter)
園區設有適合初學者入門練習的雙塔系統，更擁有國內唯一符合國際賽事規範的五塔環狀系統，吸引來自各地的纜繩滑水愛好者前來挑戰。(攝影/Carter)
　　她也持續期盼未來能進一步爭取在蓮池潭舉辦世錦賽，推動臺灣水域賽事再升級。對鄧佩珊而言，體育不只是競技，更是連結城市與世界的重要橋梁。她深信，透過體育賽事結合在地觀光，不僅能讓更多國際水上運動愛好者看見高雄，也能讓蓮池潭成為被世界記住的舞臺。

• FB：鄧佩珊

• FB：Lotus Wake Park蓮潭滑水主題樂園

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.07】

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