冷與熱的韓食風景 炎炎夏日的味覺提案

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

盛夏來臨，氣溫節節攀升，總讓人忍不住尋找能夠撫慰味蕾的消暑美食。在韓國飲食文化中，「解暑」並不只有冷食一種答案。有的人偏愛沁涼爽口的冷麵，讓暑氣瞬間退散；也有人相信以熱制熱，透過熱騰騰的料理喚醒食慾與活力。今年夏天，不妨來一場韓食雙重奏，在不同溫度之間，找到最適合自己的消暑方式吧！

釀釀辣炒年糕 紅醬翻滾的夏日滋味

走進美濃的「釀釀辣炒年糕」，空氣中瀰漫著韓式辣醬特有的香氣。創辦人溫彥禎與蕭雯妃是一對年輕夫妻，過去曾在臺中的韓式餐廳工作，疫情期間返鄉後，發現當地異國料理選擇不多，於是決定將累積多年的經驗帶回家鄉。

精心搭配各色配菜，不僅營養均衡，也讓餐點更加賞心悅目。(攝影/曾信耀) 內用座位僅設四席，空間有限，建議事先預約訂位，以免等候。(攝影/曾信耀) 作為店裡的招牌料理，辣炒年糕始終擄獲顧客味蕾。Q彈韓式年糕搭配鮮香魚板，以韓國進口辣醬為基底，再加入醬油與韓式辣椒粉等自家調製配方，細火熬煮出濃郁醬香。隨著醬汁慢慢收乾，完整包覆每一塊年糕時，紅亮誘人色澤總令人食指大動。

熱愛韓國文化的蕭雯妃分享，在韓國街頭，辣炒年糕有著許多經典吃法。有人喜歡鋪上厚厚起司，增添焗烤般的濃郁風味；有人加入韓國泡麵，享受雙重澱粉交織出的滿足感。而搭配飯捲一起品嘗，更是深具代表性的街頭組合。

店內的韓式燒肉飯捲，以獨門醃製燒肉搭配時蔬，再以韓國麻油提香，展現豐富層次。將飯捲浸入香辣醬汁中，或是一口年糕、一口飯捲，鹹香與辣勁相互交融，正是許多韓國人熟悉的日常滋味，也讓人在高雄就能感受韓式街頭小吃的經典風味。

辣炒年糕搭配飯捲共食，是韓國街頭常見的道地吃法。(攝影/曾信耀) 除了招牌年糕，石鍋拌飯也是許多饕客必點的料理。與家庭版隨興將小菜拌入白飯不同，店裡以石鍋烘烤米飯，形成誘人的金黃鍋巴。肉片、黃豆芽、紅蘿蔔絲與泡菜層層堆疊，色彩繽紛，最後打上一顆生蛋黃，撒上白芝麻後上桌。當蛋黃在餘溫中緩緩凝結，香氣也隨之四散，讓人胃口全開。

店內拌飯講究火候掌控，選用特製石鍋將米飯高溫燜烤至微焦酥香，形成金黃鍋巴，為整體口感增添層次與香氣。(攝影/曾信耀) 身為農家子弟的夫妻倆，也將對土地的情感融入料理之中。店裡使用的米飯選自美濃種植的「高雄147米」，飽滿Q彈的米粒帶有淡淡芋頭香氣；蔬菜則優先採用自家栽種或在地小農生產的新鮮作物。從產地到餐桌，不僅讓食材保持最佳風味，也讓每一道韓食多了一份來自土地的溫度。

雲冷麵屋 碎冰冷湯裡的消暑風景

如果說辣炒年糕是用熱情迎接夏天，那麼「雲冷麵屋」則像是一陣夏日微風，用清爽滋味帶走炎熱與疲憊。

創辦人官宜蓁從小在熱炒店環境中長大，耳濡目染之下培養出對料理的興趣。喜歡韓國文化的她，經常在家烹煮韓式泡菜鍋、拌飯、拌麵與各式涼拌菜，隨著手藝逐漸成熟，便萌生開店與大家分享的想法。

用餐空間溫馨舒適，簡約佈置營造放鬆氣氛。(攝影/曾信耀) 真正讓她著迷的，是韓國十分普遍的國民美食──冷麵。赴韓旅行時，她發現每家冷麵店都有各自的風味特色。有的以牛肉高湯為基底，有的加入水蘿蔔泡菜湯汁，甚至結合水果、海鮮或醋調製不同層次，這樣豐富的變化，也成為她創業的重要靈感。

店裡提供兩種經典冷麵：有湯的水冷麵與無湯的拌冷麵。韓式冷麵最大的特色，在於使用大量蕎麥粉或地瓜粉製作麵條，因此特別Q彈有韌性。隨餐所附的剪刀，正是韓式冷麵文化中不可或缺的一部分。

韓式冷麵的麵條韌性極高，需以剪刀輔助分切入口。(攝影/曾信耀) 麵條煮熟後立即以冰水沖涮，放入碗中後，鋪上以高湯製成的碎冰，再搭配小黃瓜絲、番茄片、白煮蛋，撒上白芝麻後，一碗清涼的水冷麵便完成了。店內招牌之一的「洛神蘿蔔水冷麵」，冰涼湯頭帶有水梨的自然甜味，搭配酸甜爽脆的洛神蘿蔔，以及新鮮蘋果片和小黃瓜絲，入口清爽開胃。

麵條煮熟後立即以冰水涮洗，是保持彈牙Q勁的重要關鍵工序。(攝影/曾信耀) 偏愛重口味的人則可選擇「野菜辣拌冷麵」，以大量新鮮生菜搭配特調拌醬，呈現爽口又帶勁的滋味。官宜蓁特別推薦搭配一盤豬五花肉享用，油脂香氣與冷麵的清爽形成絕佳平衡，也是許多熟客的私房吃法。

「野菜辣拌冷麵」清爽帶辣，入口層次分明，是夏日食慾不振時的開胃選擇。(攝影/曾信耀) 此外，店內的濃豆漿冷麵則展現不同風味。無糖濃豆漿結合嫩豆腐，再加入芝麻與花生等堅果打製而成，湯底濃郁卻不厚重，入口滑順細緻。淡雅豆香與堅果香氣交融，展現韓式冷麵另一種溫柔面貌。

濃豆漿冷麵融合淡雅豆香與堅果香氣，口感滑順清爽。(攝影/曾信耀)

•釀釀辣炒年糕

地址：高雄市美濃區中山路一段69號

電話：0972-406-099

FB：釀釀辣炒年糕

•雲冷麵屋

地址：高雄市苓雅區金門街60號

電話：0937-782-180

FB：雲冷麵屋